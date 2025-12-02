https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/rusya-devlet-baskani-putin-avrupa-abdnin--ukrayna-konusunda-baris-saglamasina-engel-oluyor-1101487623.html

Putin, Karadeniz’deki tanker saldırılarını değerlendirdi: 'Ukrayna'nın denizle bağlantısının kesilmesi gerekiyor'

Putin, Karadeniz’deki tanker saldırılarını değerlendirdi: 'Ukrayna'nın denizle bağlantısının kesilmesi gerekiyor'

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Putin açıklamasında Ukrayna'nın Karadeniz'de gerçekleştirdiği tanker saldırılarının korsanlık olduğunun altını çizerek, "En radikal yol... 02.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-02T18:18+0300

2025-12-02T18:18+0300

2025-12-02T19:32+0300

poli̇ti̇ka

vladimir putin

rusya

abd

avrupa

avrupa birliği

donald trump

ukrayna

krasnoarmeysk

ukrayna silahlı kuvvetleri

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/02/1101487449_0:238:2796:1811_1920x0_80_0_0_c4931d27f969fa9cda72f0dfd1c321a7.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Avrupa’nın tüm tekliflerinin, ABD Başkanı Donald Trump’ın barış sürecini engellemeye yönelik olduğunu söyledi.Putin konuşmasında ayrıca Avrupa’nın Ukrayna’ya ilişkin barış planı için Rusya açısından kabul edilemez öneriler sunduğunun da altını çizdi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:Putin açıklamasında ayrıca, "Rusya Avrupa ile savaşmak istemiyor, ancak eğer Avrupa başlatırsa, biz buna hemen şu an hazırız" cümlelerinin de altını çizdi.'Karadeniz’deki tanker saldırıları korsanlık'Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna’nın Karadeniz’deki tanker saldırılarının korsanlık olduğunu söyledi.Putin açıklamasında, "Tankerlere yapılan saldırılar, tarafsız sularda bile değil; başka bir devletin, üçüncü bir devletin, özel ekonomik bölgesinde gerçekleşiyor. Bu, korsanlıktır” dedi.'Ukrayna'nın denizle bağlantısının kesilmesi gerekiyor'Rusya Devlet Başkanı Putin, Karadeniz’de Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’nin korsanlık eylemlerine verilecek en radikal yanıtın Ukrayna’nın denizle bağlantısının kesilmesi olduğunu vurguladı.Putin konuşmasında şu cümlenin altını çizdi:Putin konuşmasında ayrıca Ukrayna’ya gemi saldırılarında yardım eden ülkelere yanıt verileceği uyarısında bulundu.Rusya'nın Karadeniz’de Ukrayna’ya gemi saldırılarında yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemlerini değerlendireceğini de ifade eden Putin, "Bu operasyonlara, bu korsanlık eylemlerine Ukrayna’nın yardım eden ülkelerin gemilerine karşı misilleme önlemlerini değerlendireceğiz” dedi.'Ukrayna yönetimi ‘başka bir gezegende yaşıyor' izlenimi veriyor'Putin, Ukrayna liderliğinin cephe hattıyla ilgili konularla ilgilenmediğini söyleyerek, “Ukrayna yönetimi şu anda başka şeylerle uğraşıyor, çatışma bölgesindeki durumla değil. Genel olarak, sanki başka bir gezegende yaşıyorlarmış gibi bir izlenim var” dedi.Putin konuşmasında şu cümleleri kaydetti:'Rusya Avrupa ile savaşma niyetinde değil ancak gerekirse hazır'Rus lider Putin, Rusya’nın Avrupa ile savaşmak istemediğini ancak bir savaş başlatılması durumunda Moskova’nın hazır olduğunu söyledi.Putin konuşmasında, “Avrupa ile savaşmak gibi bir niyetimiz yok, bunu yüz kez söyledim. Ama Avrupa bir şekilde bizimle savaşmak ister ve başlatırsa, biz şu anda buna hazırız. Bu konuda hiçbir şüphe olmasın” dedi.'Avrupalılar, müzakere sürecine dönmek istiyorsa gerçekleri dikkate almalılar'Putin, Avrupa’nın Ukrayna çözüm sürecine yeniden dahil olabileceğini, ancak bunun ancak sahadaki gerçekleri kabul etmeleri halinde mümkün olacağını belirtti.Putin açıklamasında, "Eğer Avrupalılar, sahada oluşan mevcut durumu esas alarak gerçekliğe dönmek istiyorlarsa, buyursunlar. Biz buna kapalı değiliz” dedi.'Avrupa’nın barış planıyla ilgili yaptığı değişiklikler süreci engellemeye yönelik'Rusya Devlet Başkanı Putin gazetecilere verdiği açıklamada, Avrupa’nın Ukrayna çözümüne ilişkin barış planında önerdiği tüm değişikliklerin süreci engellemeye yönelik olduğunu söyledi.Putin konuşmasında şu cümleleri dile getirdi:'Avrupa, Ukrayna çözüm sürecinden kendini dışladı'Rusya Devlet Başkanı Putin, Avrupa’nın Ukrayna çözüm sürecinden kendi iradesiyle dışlandığını açıkladı.Putin açıklamasında, “Avrupalılar, görüşmelerden sanki dışlandıklarından dolayı alınmış gibi davranıyorlar. Ama belirtmek isterim ki, kimse onları dışlamadı. Onlar kendileri dışlandılar. Bu sürecin dışına kendileri çıktılar” dedi. 'Krasnoarmeysk’in kurtarılması, özel operasyon hedefleri için stratejik önem taşıyor'‘Rusya Çağırıyor!’ VTB Forumu'ndaki konuşmasının ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Rusya Devlet Başkanı Putin, Krasnoarmeysk’in Rus ordusu tarafından ele geçirildiğini açıkladı.Putin, şehrin hem Rusya Silahlı Kuvvetleri hem de Ukrayna ordusu açısından kritik bir askeri üs olduğuna işaret etti.Putin, Krasnoarmeysk’in özel askeri operasyonun hedefleri doğrultusunda kilit bir konumda bulunduğunu belirterek, “Krasnoarmeysk, tüm görevlerin yerine getirilmesi açısından iyi bir placdarm konumunda. Bu yüzden hem bizim Silahlı Kuvvetlerimiz hem de Ukrayna ordusu buraya özel önem atfediyordu” dedi.Putin’in açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/peskov-ukraynanin-karadenizdeki-tankerlere-duzenledigi-saldiri-turkiyenin-egemenligine-yonelik-bir-1101444113.html

rusya

abd

ukrayna

krasnoarmeysk

karadeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, rusya, abd, avrupa, avrupa birliği, donald trump, ukrayna, krasnoarmeysk, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya silahlı kuvvetleri, karadeniz, korsan