Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe'yi kupadan eledi: 'Bizim için bu sonuç bir utanç'

Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe'yi kupadan eledi: 'Bizim için bu sonuç bir utanç'

Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig takımlarından Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek grup aşamasına adını yazdırdı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye

Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe’yi eleyip Türkiye Kupası’nda gruplara yükseldi.Maçın tek golü 10. dakikada Barış Zeren’den geldi. Göztepe, maç boyunca birçok pozisyonda direğe takılırken, Beyoğlu Yeni Çarşı savunmada etkili bir performans sergiledi. Müsabaka 1-0 sona erdi.Karşılaşma sonrası açıklama yapan Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, galibiyetin oyuncular için önemli bir sınav olduğunu belirterek, “Rakibimiz Süper Lig’de en az gol yiyen takım. Bu galibiyet motivasyonumuzu artırdı” dedi.Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise, “Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiç bir şey sergileyemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok'' ifadelerini kullandı.

