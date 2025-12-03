Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/beyoglu-yeni-carsi-goztepeyi-kupadan-eledi-bizim-icin-bu-sonuc-bir-utanc-1101526578.html
Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe'yi kupadan eledi: 'Bizim için bu sonuç bir utanç'
Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe'yi kupadan eledi: 'Bizim için bu sonuç bir utanç'
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig takımlarından Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek grup aşamasına adını yazdırdı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T22:05+0300
2025-12-03T22:07+0300
spor
göztepe
süper lig
türkiye
maç
maç yayını
tarihi maç
ziraat türkiye kupası
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101526407_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_776e33fca4355a8e2620fecf29d4cc42.jpg
Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe’yi eleyip Türkiye Kupası’nda gruplara yükseldi.Maçın tek golü 10. dakikada Barış Zeren’den geldi. Göztepe, maç boyunca birçok pozisyonda direğe takılırken, Beyoğlu Yeni Çarşı savunmada etkili bir performans sergiledi. Müsabaka 1-0 sona erdi.Karşılaşma sonrası açıklama yapan Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, galibiyetin oyuncular için önemli bir sınav olduğunu belirterek, “Rakibimiz Süper Lig’de en az gol yiyen takım. Bu galibiyet motivasyonumuzu artırdı” dedi.Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise, “Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiç bir şey sergileyemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok'' ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/uc-buyuklerin-gruplari-belli-oluyor-turkiye-kupasinda-kura-cekimi-ne-zaman-1101460970.html
göztepe
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/03/1101526407_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_530ef6307f8a8844a8c053a034e9a259.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
göztepe, süper lig, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, ziraat türkiye kupası
göztepe, süper lig, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, ziraat türkiye kupası

Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe'yi kupadan eledi: 'Bizim için bu sonuç bir utanç'

22:05 03.12.2025 (güncellendi: 22:07 03.12.2025)
© AABeyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe
Beyoğlu Yeni Çarşı - Göztepe - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı, Süper Lig takımlarından Göztepe’yi 1-0 mağlup ederek grup aşamasına adını yazdırdı.
Beyoğlu Yeni Çarşı, Göztepe’yi eleyip Türkiye Kupası’nda gruplara yükseldi.
Maçın tek golü 10. dakikada Barış Zeren’den geldi. Göztepe, maç boyunca birçok pozisyonda direğe takılırken, Beyoğlu Yeni Çarşı savunmada etkili bir performans sergiledi. Müsabaka 1-0 sona erdi.
Karşılaşma sonrası açıklama yapan Beyoğlu Yeni Çarşı Teknik Direktörü Efe İnanç, galibiyetin oyuncular için önemli bir sınav olduğunu belirterek, “Rakibimiz Süper Lig’de en az gol yiyen takım. Bu galibiyet motivasyonumuzu artırdı” dedi.
Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov ise, “Genç rakibimizi tebrik ederim. Bizim için bu sonuç bir utanç. Kazanmak adına hiç bir şey sergileyemedik. İstediğimiz oyunu, agresifliği, dinamizmi gösteremedik. Buradaki tek hata bende. Başka kimsede hata yok'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
SPOR
Üç büyüklerin grupları belli oluyor: Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?
1 Aralık, 22:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала