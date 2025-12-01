https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/uc-buyuklerin-gruplari-belli-oluyor-turkiye-kupasinda-kura-cekimi-ne-zaman-1101460970.html

Üç büyüklerin grupları belli oluyor: Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?

Üç büyüklerin grupları belli oluyor: Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T22:37+0300

2025-12-01T22:37+0300

2025-12-01T22:37+0300

spor

başakşehir

a spor

beşiktaş

galatasaray

türkiye

maç

maç yayını

tarihi maç

futbol

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096232509_0:113:3439:2047_1920x0_80_0_0_bf3eac457d91838e079bf9049e5d1638.jpg

Ziraat Türkiye Kupası’nda üç büyüklerin grup kuraları çekiliyor.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecek kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenecek ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor’un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım, grup aşaması için kura torbalarında yer alacak. Türkiye Kupası’nda grup heyecanı, yapılacak kura çekiminin ardından resmen başlayacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/kadikoyde-nefes-kesen-derbi-fenerbahce-uzatmada-puani-kurtardi-1101460829.html

başakşehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

başakşehir, a spor, beşiktaş, galatasaray, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu