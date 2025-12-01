Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/uc-buyuklerin-gruplari-belli-oluyor-turkiye-kupasinda-kura-cekimi-ne-zaman-1101460970.html
Üç büyüklerin grupları belli oluyor: Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?
Üç büyüklerin grupları belli oluyor: Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T22:37+0300
2025-12-01T22:37+0300
spor
başakşehir
a spor
beşiktaş
galatasaray
türkiye
maç
maç yayını
tarihi maç
futbol
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096232509_0:113:3439:2047_1920x0_80_0_0_bf3eac457d91838e079bf9049e5d1638.jpg
Ziraat Türkiye Kupası’nda üç büyüklerin grup kuraları çekiliyor.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecek kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenecek ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor’un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım, grup aşaması için kura torbalarında yer alacak. Türkiye Kupası’nda grup heyecanı, yapılacak kura çekiminin ardından resmen başlayacak.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/kadikoyde-nefes-kesen-derbi-fenerbahce-uzatmada-puani-kurtardi-1101460829.html
başakşehir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096232509_355:0:3084:2047_1920x0_80_0_0_0c97ac1fe0dbbd4230e8098bd9c6ee4d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
başakşehir, a spor, beşiktaş, galatasaray, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
başakşehir, a spor, beşiktaş, galatasaray, türkiye, maç, maç yayını, tarihi maç, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu

Üç büyüklerin grupları belli oluyor: Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?

22:37 01.12.2025
© AA / Evrim AydınGalatasaray
Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
© AA / Evrim Aydın
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda üç büyüklerin grup kuraları çekiliyor.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecek kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenecek ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor’un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım, grup aşaması için kura torbalarında yer alacak. Türkiye Kupası’nda grup heyecanı, yapılacak kura çekiminin ardından resmen başlayacak.
Fenerbahçe-Galatasaray - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
SPOR
Kadıköy’de nefes kesen derbi: Fenerbahçe uzatmada puanı kurtardı
22:17
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала