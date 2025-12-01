https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/uc-buyuklerin-gruplari-belli-oluyor-turkiye-kupasinda-kura-cekimi-ne-zaman-1101460970.html
Üç büyüklerin grupları belli oluyor: Türkiye Kupası'nda kura çekimi ne zaman?
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00'te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde...
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096232509_0:113:3439:2047_1920x0_80_0_0_bf3eac457d91838e079bf9049e5d1638.jpg
Ziraat Türkiye Kupası’nda üç büyüklerin grup kuraları çekiliyor.TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecek kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenecek ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor’un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım, grup aşaması için kura torbalarında yer alacak. Türkiye Kupası’nda grup heyecanı, yapılacak kura çekiminin ardından resmen başlayacak.
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/05/0e/1096232509_355:0:3084:2047_1920x0_80_0_0_0c97ac1fe0dbbd4230e8098bd9c6ee4d.jpg
Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek.
Ziraat Türkiye Kupası’nda üç büyüklerin grup kuraları çekiliyor.
TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde düzenlenecek kura çekimi 5 Aralık Cuma günü saat 15.00’te Orhan Saka Konferans Salonu’nda düzenlenecek ve A Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe, Başakşehir, Samsunspor’un yanı sıra 4. eleme turunu geçen 19 takım, grup aşaması için kura torbalarında yer alacak. Türkiye Kupası’nda grup heyecanı, yapılacak kura çekiminin ardından resmen başlayacak.