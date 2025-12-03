Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/anayasa-mahkemesinden-6-siyasi-partiye-yonelik-mali-denetim-karari-1101493730.html
Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararı
Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararı
Sputnik Türkiye
Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. 03.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-03T00:41+0300
2025-12-03T00:42+0300
türki̇ye
anayasa mahkemesi (aym)
i̇şçi partisi
as parti
ankara
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044789608_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b4b45ecbc7b125e01422f1f2d16c2400.jpg
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararlara göre Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019, Genç Anadolu Partisi'nin 2019 ve 2020 As Parti'nin 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.Yüksek Mahkeme, As Parti'nin, Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/izmirin-2-ilcesinde-24-saatlik-su-kesintisi-suyun-evlere-ulasmasi-daha-uzun-surebilir-1101492930.html
türki̇ye
ankara
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/16/1044789608_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_9638ef2850e683fdd8852dc1e19484fa.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
anayasa mahkemesi (aym), i̇şçi partisi, as parti, ankara
anayasa mahkemesi (aym), i̇şçi partisi, as parti, ankara

Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararı

00:41 03.12.2025 (güncellendi: 00:42 03.12.2025)
© AAAnayasa Mahkemesi
Anayasa Mahkemesi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.12.2025
© AA
Abone ol
Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlara göre Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019, Genç Anadolu Partisi'nin 2019 ve 2020 As Parti'nin 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.
Yüksek Mahkeme, As Parti'nin, Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.12.2025
TÜRKİYE
İzmir'in 2 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi: Suyun evlere ulaşması daha uzun sürebilir
Dün, 23:47
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала