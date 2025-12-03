https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/anayasa-mahkemesinden-6-siyasi-partiye-yonelik-mali-denetim-karari-1101493730.html
Anayasa Mahkemesi'nden 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararı
Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
2025-12-03T00:41+0300
2025-12-03T00:41+0300
2025-12-03T00:42+0300
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.Kararlara göre Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019, Genç Anadolu Partisi'nin 2019 ve 2020 As Parti'nin 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.Yüksek Mahkeme, As Parti'nin, Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.
anayasa mahkemesi (aym), i̇şçi partisi, as parti, ankara
00:41 03.12.2025
Anayasa Mahkemesi'nin 6 siyasi partiye yönelik mali denetim kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi'nin (AYM), As Parti, Genç Anadolu Partisi, Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin mali denetimlerine ilişkin kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararlara göre Ebedi Nizam Partisi, Devrimci Sosyalist İşçi Partisi, Saadet Partisi ve Ayyıldız Partisi'nin 2019, Genç Anadolu Partisi'nin 2019 ve 2020 As Parti'nin 2023 yıllarına ait mali denetimleri yapıldı.
Yüksek Mahkeme, As Parti'nin, Anayasa Mahkemesi'ne hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması, hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi, inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler olduğundan, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu uyarınca yasal işlem yapılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.