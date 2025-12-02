https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/izmirin-2-ilcesinde-24-saatlik-su-kesintisi-suyun-evlere-ulasmasi-daha-uzun-surebilir-1101492930.html

İzmir'in 2 ilçesinde 24 saatlik su kesintisi: Suyun evlere ulaşması daha uzun sürebilir

İzmir'in Narlıdere ve Güzelbahçe ilçelerinde yarın sabah 10.00'da başlamak üzere 24 saatlik su kesintisi uygulanacak. 02.12.2025, Sputnik Türkiye

İZSU'dan yapılan açıklamaya göre Narlıdere ilçesi Limanreis Mahallesi ile Güzelbahçe ilçesinin tamamında yarın saat 10.00'dan 4 Aralık Perşembe günü saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak.Su kesintisinin sebebinin Narlıdere ilçesi Liman Reis Mahallesi, Mithatpaşa Caddesi ile Hasan Ali Yücel Sokak Kavşağı'nda meydana gelen Q800'lük çelik boru hattındaki arıza olduğu bildirildi.Suyun ulaşması arızanın bitiş saatinden farklı olabilirAyrıca, arızanın onarılmasının ardından depo seviyeleri ve su isale hatlarındaki basıncın istenilen seviyeye gelmesinin zaman alabileceği, kullanım yoğunluğu nedeniyle suyun hanelere ve iş yerlerine ulaşmasının arızanın bitiş saatinden farklı olabileceği ifade edildi.

