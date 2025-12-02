Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rus ordusu Zaporojye Bölgesi'nde iki yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye'de Zelenıy Gay ve Dobropolye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, zaporojye
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus ordusu, ukrayna, donbass, ukrayna silahlı kuvvetleri, zaporojye

Rus ordusu Zaporojye Bölgesi’nde iki yerleşimin kontrolünü daha ele geçirdi

Ayrıntılar geliyor
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Zaporojye’de Zelenıy Gay ve Dobropolye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
