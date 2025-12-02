https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gunluk-gidalarda-kanser-riski-nedir-bu-kanserojen-maddeler-1101478457.html
Günlük gıdalarda kanser riski: Nedir bu kanserojen maddeler?
2025-12-02
Yeni bir araştırma, meyve ve sebzeler dahil günlük tüketilen gıdalarda kanserle bağlantılı tehlikeli bileşenler tespit etti. PAH adı verilen bu kimyasallar, ızgara, tütsüleme ve kızartma gibi pişirme yöntemleriyle gıdalara bulaşabiliyor.
Seoul Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, günlük tükettiğimiz gıdalarda kanserle bağlantılı kimyasallar tespit etti. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) olarak adlandırılan bu bileşenler, özellikle ızgara, tütsüleme, kızartma ve kavurma gibi yüksek sıcaklıkta pişirme yöntemleri sırasında gıdalara bulaşıyor.
Araştırma ekibi, PAH'ları tespit etmek için geleneksel yöntemlerden daha hızlı ve etkili olan QuEChERS adlı yeni bir analiz yöntemi kullandı. Bu yöntem, gıdalardaki sekiz farklı PAH bileşenini hassas bir şekilde tespit etmeyi başardı.
Araştırmada, gıda örneklerinde tespit limitlerinin 0.006 ila 0.035 µg/kg arasında değiştiği belirlendi. Geri kazanım oranlarının ise yüzde 86.3 ile 109.6 arasında olduğu tespit edildi.
Halk sağlığı için önemli adım
Yeni yöntemin, gıda endüstrisinde daha etkili güvenlik denetimleri sağlayabileceği ve genel kalite kontrolünü iyileştirebileceği belirtildi. Ayrıca operasyonel maliyetleri düşürerek ve laboratuvar testlerinde tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltarak çevresel fayda sağlayabileceği vurgulandı.
Profesör Lee, "Araştırmamız, güvenli gıda sağlayarak halk sağlığını iyileştirebilir" açıklamasını yaptı.