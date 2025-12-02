https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/gunluk-gidalarda-kanser-riski-nedir-bu-kanserojen-maddeler-1101478457.html

Günlük gıdalarda kanser riski: Nedir bu kanserojen maddeler?

Günlük gıdalarda kanser riski: Nedir bu kanserojen maddeler?

Sputnik Türkiye

Yapılan araştırmada kızarmış, tütsülenmiş ve kavrulmuş gıdalara bulaşabilen kanserojen kimyasalların kolayca belirlenebilmesi ve halk sağlığının korunması adına yeni bir test geliştirildiği aktarıldı.

2025-12-02T13:54+0300

2025-12-02T13:54+0300

2025-12-02T13:54+0300

sağlik

seul ulusal üniversitesi

gıda

kanserojen

halk sağlığı

analiz

test

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101860/93/1018609385_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_a9844cf13ca3b3a904e1e2fee2eb174c.jpg

Seoul Ulusal Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nden araştırmacılar, günlük tükettiğimiz gıdalarda kanserle bağlantılı kimyasallar tespit etti. Polisiklik aromatik hidrokarbonlar (PAH) olarak adlandırılan bu bileşenler, özellikle ızgara, tütsüleme, kızartma ve kavurma gibi yüksek sıcaklıkta pişirme yöntemleri sırasında gıdalara bulaşıyor.Araştırma ekibi, PAH'ları tespit etmek için geleneksel yöntemlerden daha hızlı ve etkili olan QuEChERS adlı yeni bir analiz yöntemi kullandı. Bu yöntem, gıdalardaki sekiz farklı PAH bileşenini hassas bir şekilde tespit etmeyi başardı. Araştırmada, gıda örneklerinde tespit limitlerinin 0.006 ila 0.035 µg/kg arasında değiştiği belirlendi. Geri kazanım oranlarının ise yüzde 86.3 ile 109.6 arasında olduğu tespit edildi.Halk sağlığı için önemli adımYeni yöntemin, gıda endüstrisinde daha etkili güvenlik denetimleri sağlayabileceği ve genel kalite kontrolünü iyileştirebileceği belirtildi. Ayrıca operasyonel maliyetleri düşürerek ve laboratuvar testlerinde tehlikeli kimyasalların kullanımını azaltarak çevresel fayda sağlayabileceği vurgulandı.Profesör Lee, "Araştırmamız, güvenli gıda sağlayarak halk sağlığını iyileştirebilir" açıklamasını yaptı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/bakanlik-sahte-bal-uretenleri-ifsa-etti-daha-once-de-yakalanmislardi-1101477978.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kanserojen, gıda, kimyasal, araştırma, analiz, test, halk sağlığı, gıda sağlığı