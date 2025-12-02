https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/bakanlik-sahte-bal-uretenleri-ifsa-etti-daha-once-de-yakalanmislardi-1101477978.html

Bakanlık sahte bal üretenleri ifşa etti: Daha önce de yakalanmışlardı

Bakanlık sahte bal üretenleri ifşa etti: Daha önce de yakalanmışlardı

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen bal markalarını ifşa etti. Denetimlerde daha önce de listede olan firmanın sahte bal üretmeye... 02.12.2025

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı belirlenen bal markalarını açıkladı. Listede yer alan Ravza Bal, Asbal ve daha önce de listeye giren Vahit Yıldız’a ait Ecegün çiçek balı, yapılan son laboratuvar testlerinde sağlığı tehdit eden ürünler arasında yer aldı. Peki sahte bal nasıl anlaşılır? Gerçek bal donar mı? Sahte bal kristalleşir mi? Sahte bal ve gerçek bal nasıl ayırt edilir?Daha önce de listeye girmiştiDünya'nın haberine göre, Ankara Akyurt’ta faaliyet gösteren Vahit Yıldız Balsu-Vahit Yıldız daha önce de bakanlık tarafından yayımlanan taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesine girmişti.Bal üretimi yapan şirket Bakanlık tarafından daha önceleri de farklı markalarıyla ifşa edilmesine karşılık, sahte bal üretimini durdurmak yerine başka markalarla üretimine devam etti.Gerçek bal ve sahte bal nasıl anlaşılır?✔Sahte bal ve gerçek bal arasındaki farkı anlamak için rengi ve kıvamı önplana çıkıyor. Genellikle hakiki bal, koyu renkte ve yoğun kıvamlı olur. Sahte bal ise açık renkte ve cıvık kıvamdadır.✔Doğal balın tadı zengin ve yoğundur. Sahte bal, şekerli ve yapay bir tat ile karakterize edilir.✔Gerçek bal, zamanla doğal olarak kristalleşir Bal sahte, uzun süre boyunca kristalleşmez ve aynı kıvamda kalır.✔Hakiki bal, sürülebilir bir yapıya sahiptir, sahte bal ise genellikle yağlı ve yapışkan bir yapıya sahip olup sürüldüğünde parçalanır veya dağılır.Balınız gerçek mi yoksa sahte mi?❗ Bir çay kaşığı dolusu balı alarak ters çevirin ve balın ne kadar hızlı damladığına bakın. Hakiki bal, yavaşça damlayarak kıvamını korurken sahte bal hızlı bir şekilde akar ve damlar.❗ Yine bir miktar balı cam bir kavanoza veya bardağa dökün. Eğer bal dibe çöker ve sıvı tabakasının altında kalırsa bu hakiki balın işaretidir. Gerçek olmayan bal ise sıvı tabakasının içinde hızla yayılacaktır.❗ Bir çay kaşıkla balı bir bardak suya dökün. Hakiki bal, suyun dibine çökecek ve suda çözünmeyecek şekilde kalmalıdır. Eğer bal suyla hızla karışıyorsa bu sahte veya düşük kaliteli bir bal olabilir.❗Yakarak bal testi için bir çay kaşığı dolusu balı bir kağıt peçeteye sürün ve bir çakmakla yakın. Eğer bal doğal ise peçete kolayca yanar ve balın kendisi de yanmaya başlar. Sahtesi, alev almakta zorlanır ve yanmaz.

