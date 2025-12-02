Türkiye
DGM: Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi Karadeniz'de saldırıya uğradı
DGM: Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi Karadeniz'de saldırıya uğradı
2025-12-02T09:36+0300
2025-12-02T09:51+0300
09:36 02.12.2025 (güncellendi: 09:51 02.12.2025)
Karadeniz'de bir gemiye daha saldırı düzenlendi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'dan Gürcistan'a giden gemi saldırıya uğradı" ifadelerine yer verildi.
Karadeniz açıklarında seyreden gemilere yapılan saldırılara bir yenisi daha eklendi. Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyreden tankere saldırı gerçekleştirildi. Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 'MIDVOLGA-2' tankerinin saldırıya uğradığı ve gemide 13 personelin bulunduğu aktarıldı.
DGM açıklamasında şunlar yer aldı:
"MIDVOLGA-2 tankeri, Rusya'dan Gürcistan’a ayçiçek yağı yüklü olarak seyrederken kıyılarımızdan 80 mil açıkta saldırıya uğradığını bildirmiştir. Halihazırda 13 personelinde olumsuz durum olmayan geminin yardım talebi yoktur. Gemi, makineleri ile Sinop’a doğru seyir etmektedir."
Kocaeli'nin Kandıra ilçesi açıklarında geçtiğimiz günlerde bir gemide patlama meydana gelmiş, 25 kişilik mürettebat tahliye edilmişti. Kastamonu açıklarında da bir gemiye insansız deniz araçlarıyla 2 kez saldırı yapılmıştı.

Rus Dışişleri’nden Kiev'in Karadeniz'deki saldırılarına kınama

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin Karadeniz'de seyreden tankerlere yönelik terör saldırılarını kınadı. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova dün yaptığı açıkalamada, “Gerçekleştirilen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm tarafların eylemlerini kararlılıkla kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Rus Dışişleri’nden Kiev'in Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarına kınama
30 Kasım, 15:57
