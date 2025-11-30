https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/rus-disislerinden-kievin-karadenizdeki-tankerlere-yonelik-saldirilarina-kinama-1101428210.html

Rus Dışişleri’nden Kiev'in Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarına kınama

Rus Dışişleri’nden Kiev'in Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarına kınama

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin Karadeniz'de seyreden tankerlere yönelik terör saldırılarını kararlılıkla kınadı. 30.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-30T15:57+0300

2025-11-30T15:57+0300

2025-11-30T16:17+0300

dünya

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

kiev

karadeniz

saldırı

terör saldırısı

kınama

novorossiysk

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100679752_0:18:774:453_1920x0_80_0_0_448d920ef46a4d732050f7be405b9478.png

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın açıklamasında, Rusya'nın Kiev'in Karadeniz'deki Gambiya bandıralı Kairos ve Virat adlı ticari tankerlere ve Novorossiysk açıklarında bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik terör saldırılarını kararlılıkla kınadığı ifade edildi.Zaharova, “Gerçekleştirilen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm tarafların eylemlerini kararlılıkla kınıyoruz” ifadelerini kullandı.Kiev rejiminin saldırılarının Ukrayna'daki çözüme yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Zaharova’nın yorumunda, “Sürdürülebilir barışı yakınlaştırmak amaçlı uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle de doğrudan bir bağlantı görüyoruz” denildi.Zaharova ayrıca Kiev'in sponsorlarının, yolsuzluk skandalı ile çalkalanan Ukrayna halkının dikkatini başka yöne çekmek için Karadeniz'deki terör saldırılarını kullanmaya çalıştığını da ifade ederek, tüm ‘sağduyulu çevrelere’ saldırıları kınama çağrısında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/rusya-disisleri-avrupa-ukraynadaki-catismanin-bariscil-cozumunu-engellemeye-calisiyor-1101297855.html

rusya

kiev

karadeniz

novorossiysk

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, kiev, karadeniz, saldırı, terör saldırısı, kınama, novorossiysk