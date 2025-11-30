Türkiye
Rus Dışişleri’nden Kiev'in Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarına kınama
30.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın açıklamasında, Rusya'nın Kiev'in Karadeniz'deki Gambiya bandıralı Kairos ve Virat adlı ticari tankerlere ve Novorossiysk açıklarında bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik terör saldırılarını kararlılıkla kınadığı ifade edildi.Zaharova, “Gerçekleştirilen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm tarafların eylemlerini kararlılıkla kınıyoruz” ifadelerini kullandı.Kiev rejiminin saldırılarının Ukrayna'daki çözüme yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Zaharova’nın yorumunda, “Sürdürülebilir barışı yakınlaştırmak amaçlı uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle de doğrudan bir bağlantı görüyoruz” denildi.Zaharova ayrıca Kiev'in sponsorlarının, yolsuzluk skandalı ile çalkalanan Ukrayna halkının dikkatini başka yöne çekmek için Karadeniz'deki terör saldırılarını kullanmaya çalıştığını da ifade ederek, tüm ‘sağduyulu çevrelere’ saldırıları kınama çağrısında bulundu.
Rus Dışişleri’nden Kiev'in Karadeniz'deki tankerlere yönelik saldırılarına kınama

15:57 30.11.2025 (güncellendi: 16:17 30.11.2025)
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Kiev rejiminin Karadeniz'de seyreden tankerlere yönelik terör saldırılarını kararlılıkla kınadı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova’nın açıklamasında, Rusya'nın Kiev'in Karadeniz'deki Gambiya bandıralı Kairos ve Virat adlı ticari tankerlere ve Novorossiysk açıklarında bulunan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) altyapısına yönelik terör saldırılarını kararlılıkla kınadığı ifade edildi.
Zaharova, “Gerçekleştirilen terör saldırılarını ve bu saldırıların planlanmasına ve gerçekleştirilmesine katkıda bulunan tüm tarafların eylemlerini kararlılıkla kınıyoruz” ifadelerini kullandı.
Kiev rejiminin saldırılarının Ukrayna'daki çözüme yönelik uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle doğrudan bağlantılı olduğuna dikkat çeken Zaharova’nın yorumunda, “Sürdürülebilir barışı yakınlaştırmak amaçlı uluslararası çabaları engelleme girişimleriyle de doğrudan bir bağlantı görüyoruz” denildi.
Zaharova ayrıca Kiev'in sponsorlarının, yolsuzluk skandalı ile çalkalanan Ukrayna halkının dikkatini başka yöne çekmek için Karadeniz'deki terör saldırılarını kullanmaya çalıştığını da ifade ederek, tüm ‘sağduyulu çevrelere’ saldırıları kınama çağrısında bulundu.
