https://anlatilaninotesi.com.tr/20251202/abd-venezuella-aciklarindaki-uyusturucu-teknesine-ikinci-saldiriyi-savundu-kongre-harekete-gecti-1101467776.html
ABD, Venezüella açıklarındaki 'uyuşturucu teknesine' ikinci saldırıyı savundu: Kongre harekete geçti
ABD, Venezüella açıklarındaki 'uyuşturucu teknesine' ikinci saldırıyı savundu: Kongre harekete geçti
Sputnik Türkiye
Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı, Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye düzenlenen ikinci saldırının yasal yetki kapsamında... 02.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-02T09:37+0300
2025-12-02T09:37+0300
2025-12-02T09:37+0300
dünya
abd
karoline leavitt
pete hegseth
venezüella
karayipler
abd kongresi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100924382_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_701b247abb3fc7cfdb67e656ff124ee7.jpg
ABD Donanması’nda görevli üst düzey bir komutanın, Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye ikinci kez saldırı emri verdiği Beyaz Saray tarafından doğrulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amiral Frank Bradley’in ikinci saldırı kararını verirken “yetkileri dahilinde ve yasal çerçeve içinde hareket ettiğini” belirtti.Leavitt, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in operasyonu onayladığını ancak ABD basınında yer alan “gemidekilerin tamamının öldürülmesi” yönünde bir talimat vermediğini vurguladı. Washington Post’ta yer alan habere göre, ilk saldırıdan sağ kurtulan iki kişinin yanan tekneye tutunduğu ve ardından gerçekleştirilen ikinci saldırıda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.ABD yönetimi, söz konusu operasyonun başkan tarafından “narko-terörist” olarak tanımlanan organize suç gruplarına karşı, savaş hukukuna uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu. Buna karşın hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanattan milletvekilleri, saldırıların hukuki ve etik boyutlarının araştırılması gerektiğini belirterek Kongre denetimi çağrısında bulundu.Hegseth ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, “Amiral Bradley bir Amerikan kahramanıdır ve yaptığı tüm muharebe kararlarının arkasındayım” açıklamasında bulundu. Hegseth, iddiaları “asılsız, kışkırtıcı ve itibarsızlaştırma amaçlı” olarak niteledi.80’den fazla kişinin öldüğü öne sürüldüABD, son haftalarda Karayipler’deki askeri varlığını artırarak, Venezüella ve Kolombiya açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Eylül ayının başından bu yana yapılan saldırılarda 80’den fazla kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.Trump yönetimi, bu operasyonların ABD’ye yönelen yasa dışı uyuşturucu trafiğini engellemek amacıyla ve “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Ancak söz konusu saldırılar, ABD ile Venezüella arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda gerekirse Venezüella’ya kara birlikleri gönderme seçeneğinin de masada olduğunu söylemişti.Öte yandan ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’ndeki Silahlı Hizmetler Komiteleri, hafta sonu yaptıkları açıklamalarda, operasyonun emri, süreci ve hukuki dayanağının ayrıntılı şekilde inceleneceğini duyurdu. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Roger Wicker, operasyondan sorumlu amiral ile görüşme yapılacağını ve mevcut ses ve görüntü kayıtlarının da talep edileceğini açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/abd-ic-guvenlik-bakani-mahkeme-kararina-ragmen-venezuella-gocmenlerinin-sinir-disi-edilmesini-1101443801.html
venezüella
karayipler
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0c/1100924382_68:0:979:683_1920x0_80_0_0_256639807ef6a4d094b45e7e79a9d87b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, karoline leavitt, pete hegseth, venezüella, karayipler, abd kongresi
abd, karoline leavitt, pete hegseth, venezüella, karayipler, abd kongresi
ABD, Venezüella açıklarındaki 'uyuşturucu teknesine' ikinci saldırıyı savundu: Kongre harekete geçti
Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı, Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığı öne sürülen bir tekneye düzenlenen ikinci saldırının yasal yetki kapsamında gerçekleştirildiğini savunurken, ABD Kongresi operasyonun hukuki boyutunu incelemek için soruşturma başlattı.
ABD Donanması’nda görevli üst düzey bir komutanın, Venezüella açıklarında uyuşturucu taşıdığı iddia edilen bir tekneye ikinci kez saldırı emri verdiği Beyaz Saray tarafından doğrulandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amiral Frank Bradley’in ikinci saldırı kararını verirken “yetkileri dahilinde ve yasal çerçeve içinde hareket ettiğini” belirtti.
Leavitt, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’in operasyonu onayladığını ancak ABD basınında yer alan “gemidekilerin tamamının öldürülmesi” yönünde bir talimat vermediğini vurguladı. Washington Post’ta yer alan habere göre, ilk saldırıdan sağ kurtulan iki kişinin yanan tekneye tutunduğu ve ardından gerçekleştirilen ikinci saldırıda hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.
ABD yönetimi, söz konusu operasyonun başkan tarafından “narko-terörist” olarak tanımlanan organize suç gruplarına karşı, savaş hukukuna uygun şekilde gerçekleştirildiğini savundu. Buna karşın hem Cumhuriyetçi hem de Demokrat kanattan milletvekilleri, saldırıların hukuki ve etik boyutlarının araştırılması gerektiğini belirterek Kongre denetimi çağrısında bulundu.
Hegseth ise kendisine yöneltilen suçlamaları reddederek, “Amiral Bradley bir Amerikan kahramanıdır ve yaptığı tüm muharebe kararlarının arkasındayım” açıklamasında bulundu. Hegseth, iddiaları “asılsız, kışkırtıcı ve itibarsızlaştırma amaçlı” olarak niteledi.
80’den fazla kişinin öldüğü öne sürüldü
ABD, son haftalarda Karayipler’deki askeri varlığını artırarak, Venezüella ve Kolombiya açıklarında uyuşturucu kaçakçılığı yaptığı iddia edilen teknelere yönelik bir dizi operasyon düzenledi. Eylül ayının başından bu yana yapılan saldırılarda 80’den fazla kişinin hayatını kaybettiği öne sürülüyor.
Trump yönetimi, bu operasyonların ABD’ye yönelen yasa dışı uyuşturucu trafiğini engellemek amacıyla ve “meşru müdafaa” kapsamında gerçekleştirildiğini ifade ediyor. Ancak söz konusu saldırılar, ABD ile Venezüella arasındaki gerilimi daha da tırmandırdı. Trump, daha önce yaptığı açıklamalarda gerekirse Venezüella’ya kara birlikleri gönderme seçeneğinin de masada olduğunu söylemişti.
Öte yandan ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’ndeki Silahlı Hizmetler Komiteleri, hafta sonu yaptıkları açıklamalarda, operasyonun emri, süreci ve hukuki dayanağının ayrıntılı şekilde inceleneceğini duyurdu. Senato Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Roger Wicker, operasyondan sorumlu amiral ile görüşme yapılacağını ve mevcut ses ve görüntü kayıtlarının da talep edileceğini açıkladı.