ABD İç Güvenlik Bakanı, mahkeme kararına rağmen Venezüella göçmenlerinin sınır dışı edilmesini onayladı

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme engeline rağmen Venezüella kökenli göçmenlerin El Salvador’a sınır dışı edilmesi talimatını verdiğini doğruladı... 01.12.2025, Sputnik Türkiye

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme kararına karşı Venezüella kökenli göçmenlerin El Salvador’a sınır dışı edilmesini onayladı. Noem, ABD medyasına verdiği röportajda, sınır dışı uçuşlarının devam ettirilmesi kararının kendisine ait olduğunu belirtti.Noem, “Sınır dışı kararlarının nerede ve ne zaman uygulanacağına ilişkin kararlar İç Güvenlik Bakanlığında bana aittir. Tehlikeli suçluların ülkeden uzaklaştırılmasını sağlamak için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Federal Temyiz Mahkemesi, Eylül ayında Trump yönetiminin, Venezüella kökenli Tren de Aragua çetesine üye olmakla suçlanan göçmenleri sınır dışı etmek için “Yabancı Düşmanlar Yasası” yetkisini kullanamayacağına hükmetmişti. Ancak Noem’in kararı, mahkeme emrine karşı uygulamaya konmuş oldu.ABD yönetimi, Latin Amerika’daki MS-13 ve Tren de Aragua çetelerini “yabancı terör örgütleri” listesine dahil etmiş ve bu çete üyelerini El Salvador hapishanelerine göndermişti. Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında, sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için savaş dönemlerinde kullanılan bu yasayı devreye sokmuştu.İki ülke arasında gerilim sürerken, Trump sosyal medyada Amerikan donanmasının Venezüella açıklarında Tren de Aragua çetesine saldırı düzenlediğini duyurmuş, Venezüella ise saldırı videosunun “büyük olasılıkla” yapay zeka ile üretildiğini iddia etmişti.

