https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/abd-ic-guvenlik-bakani-mahkeme-kararina-ragmen-venezuella-gocmenlerinin-sinir-disi-edilmesini-1101443801.html
ABD İç Güvenlik Bakanı, mahkeme kararına rağmen Venezüella göçmenlerinin sınır dışı edilmesini onayladı
ABD İç Güvenlik Bakanı, mahkeme kararına rağmen Venezüella göçmenlerinin sınır dışı edilmesini onayladı
Sputnik Türkiye
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme engeline rağmen Venezüella kökenli göçmenlerin El Salvador’a sınır dışı edilmesi talimatını verdiğini doğruladı... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T12:32+0300
2025-12-01T12:32+0300
2025-12-01T12:32+0300
dünya
abd
venezüella
el salvador
abd
temyiz mahkemesi
nbc
nicolas maduro
donald trump
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095456254_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_d8a45eba5ac602a57ff27bd47833b5d5.jpg
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme kararına karşı Venezüella kökenli göçmenlerin El Salvador’a sınır dışı edilmesini onayladı. Noem, ABD medyasına verdiği röportajda, sınır dışı uçuşlarının devam ettirilmesi kararının kendisine ait olduğunu belirtti.Noem, “Sınır dışı kararlarının nerede ve ne zaman uygulanacağına ilişkin kararlar İç Güvenlik Bakanlığında bana aittir. Tehlikeli suçluların ülkeden uzaklaştırılmasını sağlamak için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.Federal Temyiz Mahkemesi, Eylül ayında Trump yönetiminin, Venezüella kökenli Tren de Aragua çetesine üye olmakla suçlanan göçmenleri sınır dışı etmek için “Yabancı Düşmanlar Yasası” yetkisini kullanamayacağına hükmetmişti. Ancak Noem’in kararı, mahkeme emrine karşı uygulamaya konmuş oldu.ABD yönetimi, Latin Amerika’daki MS-13 ve Tren de Aragua çetelerini “yabancı terör örgütleri” listesine dahil etmiş ve bu çete üyelerini El Salvador hapishanelerine göndermişti. Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında, sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için savaş dönemlerinde kullanılan bu yasayı devreye sokmuştu.İki ülke arasında gerilim sürerken, Trump sosyal medyada Amerikan donanmasının Venezüella açıklarında Tren de Aragua çetesine saldırı düzenlediğini duyurmuş, Venezüella ise saldırı videosunun “büyük olasılıkla” yapay zeka ile üretildiğini iddia etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/trump-yakin-zamanda-maduro-ile-konustugunu-dogruladi-fazla-anlam-yuklemeyin-1101443360.html
venezüella
el salvador
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/11/1095456254_195:0:2926:2048_1920x0_80_0_0_b83545c62abe55d798992f87cc0cab7e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
abd, venezüella, el salvador, abd, temyiz mahkemesi, nbc, nicolas maduro, donald trump
abd, venezüella, el salvador, abd, temyiz mahkemesi, nbc, nicolas maduro, donald trump
ABD İç Güvenlik Bakanı, mahkeme kararına rağmen Venezüella göçmenlerinin sınır dışı edilmesini onayladı
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme engeline rağmen Venezüella kökenli göçmenlerin El Salvador’a sınır dışı edilmesi talimatını verdiğini doğruladı. Federal yargıçların, daha önce durdurma yönündeki kararına rağmen kararın uygulamaya konduğu aktarıldı.
ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, mahkeme kararına karşı Venezüella kökenli göçmenlerin El Salvador’a sınır dışı edilmesini onayladı. Noem, ABD medyasına verdiği röportajda, sınır dışı uçuşlarının devam ettirilmesi kararının kendisine ait olduğunu belirtti.
Noem, “Sınır dışı kararlarının nerede ve ne zaman uygulanacağına ilişkin kararlar İç Güvenlik Bakanlığında bana aittir. Tehlikeli suçluların ülkeden uzaklaştırılmasını sağlamak için doğru olanı yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.
Federal Temyiz Mahkemesi, Eylül ayında Trump yönetiminin, Venezüella kökenli Tren de Aragua çetesine üye olmakla suçlanan göçmenleri sınır dışı etmek için “Yabancı Düşmanlar Yasası” yetkisini kullanamayacağına hükmetmişti. Ancak Noem’in kararı, mahkeme emrine karşı uygulamaya konmuş oldu.
ABD yönetimi, Latin Amerika’daki MS-13 ve Tren de Aragua çetelerini “yabancı terör örgütleri” listesine dahil etmiş ve bu çete üyelerini El Salvador hapishanelerine göndermişti. Trump yönetimi, düzensiz göçmenlerle mücadele kapsamında, sınır dışı işlemlerini hızlandırmak için savaş dönemlerinde kullanılan bu yasayı devreye sokmuştu.
İki ülke arasında gerilim sürerken, Trump sosyal medyada Amerikan donanmasının Venezüella açıklarında Tren de Aragua çetesine saldırı düzenlediğini duyurmuş, Venezüella ise saldırı videosunun “büyük olasılıkla” yapay zeka ile üretildiğini iddia etmişti.