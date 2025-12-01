https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/kadikoyde-nefes-kesen-derbi-fenerbahce-uzatmada-puani-kurtardi-1101460829.html

Kadıköy’de nefes kesen derbi: Fenerbahçe uzatmada puanı kurtardı

Kadıköy'de nefes kesen derbi: Fenerbahçe uzatmada puanı kurtardı

Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe'yle Galatasaray, Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan derbi 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı. 01.12.2025, Sputnik Türkiye

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde konuk etti.Karşılaşmada ilk gol 27. dakikada Galatasaray adına Leroy Sane’den geldi. Sarı-lacivertliler ise uzatma anlarında sahneye çıkan Jhon Duran’ın 90+5’teki golüyle skoru eşitledi ve kritik mücadeleden bir puan çıkarmayı başardı.Beraberliğin ardından Galatasaray 33 puana ulaşarak liderliğini korudu. Fenerbahçe ise 32 puanla zirve takibini sürdürdü.

