https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/kadikoyde-nefes-kesen-derbi-fenerbahce-uzatmada-puani-kurtardi-1101460829.html
Kadıköy’de nefes kesen derbi: Fenerbahçe uzatmada puanı kurtardı
Kadıköy’de nefes kesen derbi: Fenerbahçe uzatmada puanı kurtardı
Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe'yle Galatasaray, Chobani Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan derbi 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. 01.12.2025
spor
fenerbahçe
fenerbahçe spor kulübü
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde konuk etti.Karşılaşmada ilk gol 27. dakikada Galatasaray adına Leroy Sane’den geldi. Sarı-lacivertliler ise uzatma anlarında sahneye çıkan Jhon Duran’ın 90+5’teki golüyle skoru eşitledi ve kritik mücadeleden bir puan çıkarmayı başardı.Beraberliğin ardından Galatasaray 33 puana ulaşarak liderliğini korudu. Fenerbahçe ise 32 puanla zirve takibini sürdürdü.
22:17 01.12.2025 (güncellendi: 22:44 01.12.2025)
Fenerbahçe-Galatasaray
Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe'yle Galatasaray, Chobani Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Büyük heyecana sahne olan derbi 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ı evinde konuk etti.
Karşılaşmada ilk gol 27. dakikada Galatasaray adına Leroy Sane’den geldi. Sarı-lacivertliler ise uzatma anlarında sahneye çıkan Jhon Duran’ın 90+5’teki golüyle skoru eşitledi ve kritik mücadeleden bir puan çıkarmayı başardı.
Beraberliğin ardından Galatasaray 33 puana ulaşarak liderliğini korudu. Fenerbahçe ise 32 puanla zirve takibini sürdürdü.
Galatasaray Fenerbahçe - Sputnik Türkiye, 1920, 01.12.2025
SPOR
Dev derbide galibiyet primleri açıklandı: Başkanlar kesenin ağzını açacak
18:12
Android APK
