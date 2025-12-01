https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/rusyanin-ozel-askeri-harekati-devam-ediyor-rus-birlikleri-donbassta-bir-yerlesimi-daha-ele-gecirdi-1101445715.html
Rusya’nın özel askeri harekatı devam ediyor: Rus birlikleri Donbass’ta bir yerleşimi daha ele geçirdi
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Klinovoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi. 01.12.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Açıklamada, Güney Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Klinovoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği iafade edildi.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.415 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve 24 sahra topu imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu destekleyen enerji tesislerini, mühimmat ve yakıt depolarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli İHA’ların uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahalarını, ayrıca 136 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 3 adet Neptun füzesini, ayrıca fırlatılan 97 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
13:05 01.12.2025 (güncellendi: 13:19 01.12.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Klinovoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Açıklamada, Güney Askeri Grubu birliklerinin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) düşman savunmasının derinliklerine doğru ilerleyerek Klinovoye yerleşiminin kontrolünü ele geçirdiği iafade edildi.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.415 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 11 zırhlı savaş aracı ve 24 sahra topu imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusunu destekleyen enerji tesislerini, mühimmat ve yakıt depolarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli İHA’ların uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahalarını, ayrıca 136 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun ateşlediği 3 adet Neptun füzesini, ayrıca fırlatılan 97 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.