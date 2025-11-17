https://anlatilaninotesi.com.tr/20251117/rusya-operasyona-devam-ediyor-ukrayna-ve-donbassta-toplam-3-yerlesim-rus-askerlerin-kontrolune-1101059568.html
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri, yoğun eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'ndeki Dvureçanskoye yerleşiminin kontrolünü, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise kararlı eylemler sayesinde Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Gay yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.Güney Askeri Grubu birlikleri de kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Platonovka yerleşiminin kontrolünü sağladı.Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.175 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere toplam 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna destek sağlayan askeri sanayi işletmeleri ile enerji ve demiryolu tesislerini, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan İHA’ların fırlatma yerleri, ayrıca 142 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından harekete geçirilen 104 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
12:25 17.11.2025 (güncellendi: 12:42 17.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus birliklerinin Harkov Bölgesi’nde Dvureçanskoye, Dnepropetrovsk Bölgesi’nde Gay, Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) ise Platonovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini duyurdu.
Açıklamaya göre, Kuzey Askeri Grubu birlikleri, yoğun eylemler sonucunda Harkov Bölgesi'ndeki Dvureçanskoye yerleşiminin kontrolünü, Doğu Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise kararlı eylemler sayesinde Dnepropetrovsk Bölgesi'ndeki Gay yerleşiminin kontrolünü ele geçirdi.
Güney Askeri Grubu birlikleri de kararlı eylemler sonucunda Donetsk Halk Cumhuriyeti'ndeki Platonovka yerleşiminin kontrolünü sağladı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.175 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun tanklar dahil olmak üzere toplam 15 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna ordusuna destek sağlayan askeri sanayi işletmeleri ile enerji ve demiryolu tesislerini, Ukrayna ordusu tarafından kullanılan İHA’ların fırlatma yerleri, ayrıca 142 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusu tarafından harekete geçirilen 104 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.