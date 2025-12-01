https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/dolandiricilarin-yeni-yontemine-dikkat-tanimadiginiz-numaraya-ses-vermeyin-1101439831.html
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat: Tanımadığınız numaraya 'ses' vermeyin
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat: Tanımadığınız numaraya 'ses' vermeyin
Sputnik Türkiye
Dolandırıcıların artık 'sessiz' arama tuzaklarıyla çok sayıda kişiyi tuzaklarına düşürüyor. Uzmanlar ise tanımadığınız kişiye 'ses vermeyin' uyarısında... 01.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-01T11:45+0300
2025-12-01T11:45+0300
2025-12-01T11:45+0300
yaşam
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
banka dolandırıcılığı
telefon dolandırıcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103955/85/1039558545_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_70a8a8e236be7788ff0f80ed7c0ddd01.jpg
Telefon dolandırıcıları hız kesmiyor. Şimdi de bilinmeyen ve yabancı numaraları kullanan dolandırıcılar 'sessiz' tuzakla birçok kişiyi dolandırıyor. Uzmanlar vishing (sessiz oltalamaya) karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerken, "Tanımadığınız bilmediğiniz numara ararsa önce karşı taraftan ses gelmesini bekleyin. Hemen alo demeyin' uyarısında bulundu. Sessiz oltalamayla kimlik avıSabah'ın haberine göre, son dönemde artan bilinmeyen ve yabancı numaralardan yapılan aramalar ciddi bir siber güvenlik tehdidinin ilk adımı olarak görülüyor. Uzmanlara göre siber dolandırıcılar kimlik avı ve 'vishing' (sesli oltalama) saldırıları için 'sessiz çağrı' yöntemine başvuruyor.Uzmanlar, bu çağrıların aslında organize dolandırıcılık girişimlerinin keşif aşaması olduğuna dikkat çekiyor. Dolandırıcılar önce telefonu açan, cevap veren, merak eden kişileri belirliyor; ardından bu numaralara banka çalışanı, kargo firması ya da resmi kurum kimliğiyle geri dönüş yaparak kimlik avı kurguluyor.Alo ve efendim derken bir kez daha düşününÖzellikle "sessiz aramalar" da genellikle bilinmeyen ya da gizli bir numaradan gelen bu çağrılarda telefonu açan kişi derin bir sessizlikle karşılaşıyor. Kullanıcı "Alo" veya "Efendim" dediği anda arama aniden sonlanıyor; böylece dolandırıcılar numaranın aktif olduğunu doğruluyor.Dolandırıcılara karşı nasıl önlem alınmalı?Siber güvenlik uzmanları bu tehditlere karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bulusma-noktasi-cetesi-son-kadeh-operasyonuyla-cokertildi-29-kisi-yakalandi-1101305304.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103955/85/1039558545_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_12860eba6d98fd8219463912aff66483.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı
dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, banka dolandırıcılığı, telefon dolandırıcılığı
Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat: Tanımadığınız numaraya 'ses' vermeyin
Dolandırıcıların artık 'sessiz' arama tuzaklarıyla çok sayıda kişiyi tuzaklarına düşürüyor. Uzmanlar ise tanımadığınız kişiye 'ses vermeyin' uyarısında bulundu.
Telefon dolandırıcıları hız kesmiyor. Şimdi de bilinmeyen ve yabancı numaraları kullanan dolandırıcılar 'sessiz' tuzakla birçok kişiyi dolandırıyor. Uzmanlar vishing (sessiz oltalamaya) karşı dikkatli olunması gerektiğinin altını çizerken, "Tanımadığınız bilmediğiniz numara ararsa önce karşı taraftan ses gelmesini bekleyin. Hemen alo demeyin' uyarısında bulundu.
Sessiz oltalamayla kimlik avı
Sabah'ın haberine göre, son dönemde artan bilinmeyen ve yabancı numaralardan yapılan aramalar ciddi bir siber güvenlik tehdidinin ilk adımı olarak görülüyor. Uzmanlara göre siber dolandırıcılar kimlik avı ve 'vishing' (sesli oltalama) saldırıları için 'sessiz çağrı' yöntemine başvuruyor.
Uzmanlar, bu çağrıların aslında organize dolandırıcılık girişimlerinin keşif aşaması olduğuna dikkat çekiyor. Dolandırıcılar önce telefonu açan, cevap veren, merak eden kişileri belirliyor; ardından bu numaralara banka çalışanı, kargo firması ya da resmi kurum kimliğiyle geri dönüş yaparak kimlik avı kurguluyor.
Alo ve efendim derken bir kez daha düşünün
Özellikle "sessiz aramalar" da genellikle bilinmeyen ya da gizli bir numaradan gelen bu çağrılarda telefonu açan kişi derin bir sessizlikle karşılaşıyor. Kullanıcı "Alo" veya "Efendim" dediği anda arama aniden sonlanıyor; böylece dolandırıcılar numaranın aktif olduğunu doğruluyor.
Dolandırıcılara karşı nasıl önlem alınmalı?
Siber güvenlik uzmanları bu tehditlere karşı alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:
Sessizliğe yanıt vermeyin.
Telefonu açtığınızda ses gelmiyorsa 'Alo' demeyin, hemen kapatın.
Numara taklidiyle banka, polis veya kurumsal numara gibi görünebilir; kapatıp kurumun resmi hattını arayın.
Kişisel bilgi paylaşmayın. Hiçbir yasal kurum telefonda şifre, kart bilgisi veya para transferi istemez.
Evet' demekten kaçının. Ses kaydı alınıp onay montajı yapılabilir.
Numarayı engelleyin ve raporlayın.
Geri aramayın. 'Tek çaldırma' yöntemiyle geri arama tuzakları kurulabilir.
Telefondaki yönlendirmelerle işlem yapmayın. Arayan kişi adınızı veya T.C. kimlik numaranızı biliyor olsa bile bu resmi kurum olduğu anlamına gelmez.
Cihazınızda güvenlik uygulaması bulundurun.