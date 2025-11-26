https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bulusma-noktasi-cetesi-son-kadeh-operasyonuyla-cokertildi-29-kisi-yakalandi-1101305304.html

'Buluşma noktası' çetesi, 'Son kadeh' operasyonuyla çökertildi: 29 kişi yakalandı

Sosyal medyada sahte kadın profilleriyle kandırdıkları erkekleri buluşma noktası olarak belirlenen mekanlarda dolandırdıkları iddia edilen çete çökertildi. 26.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101304465_33:0:1343:737_1920x0_80_0_0_0a57510695ef4541de9556cf9ae5a2a3.png

Antalya'da sosyal medyada sahte kadın profilleri oluşturarak çok sayıda erkeği buluşmaya ikna eden ve daha önceden anlaşmalı oldukları mekanlara götürerek yüksek miktarda hesap ödeten 'Son buluşma' çetesi çökertildi. Ele geçirilen sipariş fişinde ise peynire 2 bin 500 lira, tavuk şişe 2 bin 800 lira, meyveye 2 bin 400 lira gibi fahiş fiyatların yazıldığı ve toplam tutarın 35 bin 650 liraya ulaştığı ortaya çıktı. Çeteye düzenlenen operasyonun adının ise 'Son Kadeh' olması dikkat çekti. Buluşma noktasında tehditle yüksek hesap ödettilerAntalya'da polise başvuran bazı kişiler, sosyal medyada kadın isimleri ve fotoğrafları ile açılan sahte hesaplardan kendileriyle mesaj yoluyla iletişime geçildiğini ve dolandırıldıklarını belirttiler.Buluşma noktası olarak davet edildikleri restoranda şantaj ve tehditle yüksek miktarda hesap ödetildiğini ileri süren mağdurlar şikayetçi oldu. Başlatılan soruşturmada ekipler şüphelileri üç ay takibe alırken, silah teşhiri, cebir ve tehdit ile "hesap" adı altında mağdurlardan para aldıkları ileri sürülen şüphelilerin, iş yerinde çalışan kadınları da bu dolandırıcılık sürecinde kullandıkları belirlendi.Son kadeh dolandırıcılar için kalktıŞüphelilerin banka hesap hareketleri, telefon konuşmaları gibi birçok teknik konuyu tüm yönleriyle mercek altına alan polis ekibi, Antalya merkezli Diyarbakır, Ankara ve Muğla'da "Son Kadeh" ismi verilen eş zamanlı operasyon düzenledi. Belirlenen 32 adrese, Özel Harekat polislerinin desteğiyle yapılan baskınlarda 17'si kadın 29 şüpheli gözaltına alındı.Bir tabak peynire 2 bin 500 lira istedilerOperasyonda 2 ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek ve delil niteliğinde belgeler ele geçirildi.Ele geçirilen sipariş fişinde, peynire 2 bin 500 lira, tavuk şişe 2 bin 800 lira, meyveye 2 bin 400 lira gibi fahiş fiyatların yazıldığı ve toplam tutarın 35 bin 650 liraya ulaştığı görülüyor. Bir başka sipariş fişinde ise ızgara için 1950 lira, fasıl için 2 bin 500 lira, iki paket sigara için de 1000 lira yazıldığı, toplamda 21 bin 950 liralık hesap çıkarıldığı yer alıyor. Sağlık kontrolü ve emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen 29 şüpheliden 16'sı "nitelikli yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "tehdit ve hakaret" suçlarından tutuklandı, 8 kişi savcılık kararıyla salıverilirken, 5 zanlı da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan bahse konu iş yeri de kapatıldı.

