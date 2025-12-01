https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/buyume-rakamlari-aciklandi-turkiye-ekonomisi-yilin-ucuncu-ceyreginde-yuzde-37-buyume-gosterdi-1101439327.html

Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 büyüme gösterdi

Büyüme rakamları açıklandı: Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3.7 büyüme gösterdi

Sputnik Türkiye

Türkiye ekonomisi, yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 3,7 büyüme gösterdi. 01.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-01T12:30+0300

2025-12-01T12:30+0300

2025-12-01T12:30+0300

ekonomi̇

büyüme

türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)

tüi̇k

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103410/05/1034100528_3:0:1599:898_1920x0_80_0_0_1f82c231a86a023ccbb1e51490e964f3.jpg

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül dönemi) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.Buna göre, GSYH 2025 yılı üçüncü çeyrek ilk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak geçen yılın aynı çeyreğine göre, yüzde 3,7 arttı. Böylece Türkiye ekonomisi, büyüme trendini 21 çeyreğe taşımış oldu.Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla yüzde 41,6 artarak, 17 trilyon 424 milyar 718 milyon liraya çıktı. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla ABD doları bazında 432 milyar 880 milyon olarak gerçekleşti.Türkiye ekonomisi büyüyorGSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde, yılın üçüncü çeyreğinde geçen yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak inşaat sektörü toplam katma değeri yüzde 13,9, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 10,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 10,1, ürün üzerindeki vergiler eksi sübvansiyonlar yüzde 9,6, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 7,1, sanayi sektörü yüzde 6,5, ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri yüzde 6,3, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4,4, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,2 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri ise yüzde 2,1 artarken, tarım sektörü yüzde 12,7 azaldı.AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda Türkiye ekonomisinin yüzde 3,97 büyümesini öngörmüştü.Öte yandan, TÜİK geçmiş çeyreklere ilişkin büyüme verilerinde revizyona gitti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251201/memur-ve-emeklinin-gozu-kasim-ayi-enflasyon-verilerinde-enflasyon-ne-zaman-aciklanacak-1101437140.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

büyüme, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), tüi̇k