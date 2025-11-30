https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-hucum-birlikleri-donbassta-bir-yerlesime-daha-girdi-1101424142.html
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus hücum birlikleri Donbass’ta bir yerleşime daha girdi
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus hücum birlikleri Donbass’ta bir yerleşime daha girdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hücum birliklerinin Donbass'ta yer alan Grişino yerleşimine girdiğini bildirdi. 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T12:37+0300
2025-11-30T12:37+0300
2025-11-30T12:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
rus silahlı kuvvetleri
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608766_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_fad093751cbc51e012b370e0bc9cefc7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rus Silahlı Kuvvetleri hücum birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Grişino yerleşimine girdiğini bildiren Bakanlık, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını vurduğunu ifade etti.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.030 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 2 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait askeri sanayi işletmelerini, yakıt depolarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli İHA’ların uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını, ayrıca 143 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlediği bir füzeyi, ayrıca fırlatılan 230 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/rus-ordusu-ukraynadaki-hedefleri-kinjal-fuzeleri-ile-vurdu-1101121326.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608766_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_787c526f2328a20e3a1607e0b7481cb9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus hücum birlikleri Donbass’ta bir yerleşime daha girdi
12:37 30.11.2025 (güncellendi: 12:54 30.11.2025)
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hücum birliklerinin Donbass'ta yer alan Grişino yerleşimine girdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Rus Silahlı Kuvvetleri hücum birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Grişino yerleşimine girdiğini bildiren Bakanlık, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını vurduğunu ifade etti.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.030 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 2 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait askeri sanayi işletmelerini, yakıt depolarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli İHA’ların uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını, ayrıca 143 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlediği bir füzeyi, ayrıca fırlatılan 230 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.