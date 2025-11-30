Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-hucum-birlikleri-donbassta-bir-yerlesime-daha-girdi-1101424142.html
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus hücum birlikleri Donbass’ta bir yerleşime daha girdi
Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus hücum birlikleri Donbass’ta bir yerleşime daha girdi
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hücum birliklerinin Donbass'ta yer alan Grişino yerleşimine girdiğini bildirdi. 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T12:37+0300
2025-11-30T12:54+0300
ukrayna kri̇zi̇
rusya
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
ukrayna ordusu
özel askeri harekat
rus silahlı kuvvetleri
kayıp
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608766_0:141:3141:1908_1920x0_80_0_0_fad093751cbc51e012b370e0bc9cefc7.jpg
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rus Silahlı Kuvvetleri hücum birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Grişino yerleşimine girdiğini bildiren Bakanlık, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını vurduğunu ifade etti.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.030 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 2 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait askeri sanayi işletmelerini, yakıt depolarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli İHA’ların uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını, ayrıca 143 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlediği bir füzeyi, ayrıca fırlatılan 230 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251119/rus-ordusu-ukraynadaki-hedefleri-kinjal-fuzeleri-ile-vurdu-1101121326.html
rusya
ukrayna
donbass
donetsk halk cumhuriyeti (dhc)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/07/1086608766_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_787c526f2328a20e3a1607e0b7481cb9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, donbass, donetsk halk cumhuriyeti (dhc), ukrayna ordusu, özel askeri harekat, rus silahlı kuvvetleri, kayıp, bilgilendirme

Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus hücum birlikleri Donbass’ta bir yerleşime daha girdi

12:37 30.11.2025 (güncellendi: 12:54 30.11.2025)
© Sputnik / Максим ПлатоновRus ordusu
Rus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
© Sputnik / Максим Платонов
Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hücum birliklerinin Donbass'ta yer alan Grişino yerleşimine girdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.
Rus Silahlı Kuvvetleri hücum birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Grişino yerleşimine girdiğini bildiren Bakanlık, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını vurduğunu ifade etti.
Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.030 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 2 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.
Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait askeri sanayi işletmelerini, yakıt depolarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli İHA’ların uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını, ayrıca 143 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.
Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlediği bir füzeyi, ayrıca fırlatılan 230 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.
Kinjal füze sistemleriyle donatılan MiG-31 avcı uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Rus ordusu Ukrayna’daki hedefleri Kinjal füzeleri ile vurdu
19 Kasım, 12:36
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала