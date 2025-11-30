https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/rusya-ozel-askeri-operasyona-devam-ediyor-rus-hucum-birlikleri-donbassta-bir-yerlesime-daha-girdi-1101424142.html

Rusya özel askeri operasyona devam ediyor: Rus hücum birlikleri Donbass’ta bir yerleşime daha girdi

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus hücum birliklerinin Donbass'ta yer alan Grişino yerleşimine girdiğini bildirdi. 30.11.2025, Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ve Donbass’ta devam eden özel askeri operasyon bölgesinde son 24 saatte yaşanan gelişmelere ilişkin bilgileri paylaştı.Rus Silahlı Kuvvetleri hücum birliklerin Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) Grişino yerleşimine girdiğini bildiren Bakanlık, Rus güçlerin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli insansız hava araçlarının (İHA) uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını vurduğunu ifade etti.Açıklamaya göre, Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde toplam 1.030 kadar Ukraynalı askeri etkisiz hale getirdi. Ayrıca Ukrayna ordusunun 2 zırhlı savaş aracı ve bir çok namlulu roketatar sistemi imha edildi.Rus ordusunda görev yapan taktik uçaklar, İHA'lar, füze ve topçu birlikleri, Ukrayna’ya ait askeri sanayi işletmelerini, yakıt depolarını, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait uzun menzilli İHA’ların uçuş öncesi hazırlık ve fırlatma sahasını, ayrıca 143 farkı noktadaki Ukrayna ordu birliklerinin ve yabancı paralı askerlerinin geçici konuşlanma noktalarını vurdu.Rus hava savunma güçleri ise Ukrayna ordusunun HIMARS çok namlulu roketatar sisteminden ateşlediği bir füzeyi, ayrıca fırlatılan 230 uçak tipi İHA’yı düşürerek önledi.

