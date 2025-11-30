Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/rdif-baskani-dmitriyev-batinin-goc-politikasi-medeniyet-intihari-1101419643.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Batı’nın göç politikası ‘medeniyet intiharı’
RDIF Başkanı Dmitriyev: Batı’nın göç politikası ‘medeniyet intiharı’
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Batılı ülkelerin kitlesel göçü teşvik eden politikalarını ‘medeniyet intiharı’ olarak... 30.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-30T00:43+0300
2025-11-30T00:43+0300
dünya
kirill dmitriyev
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
oecd
abd
batı
almanya
marco rubio
göçmen
göçmen krizi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Batı ülkelerinin kitlesel göç politikalarını eleştirerek “Küreselciler kendi ülkelerini ve tüm dünyayı yok etmekle meşgul, geleneksel medya ise bu medeniyet intiharını görmezden geliyor” ifadelerine yer verdi.Dmitriyev’in değerlendirmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkelerde 1990’dan 2024’e kadar göçmen nüfus oranlarının ciddi ölçüde arttığını gösteren bir araştırmaya dayanıyor. Verilere göre göçmen oranları şu şekilde artış gösterdi: İngiltere yüzde 6.4’ten yüzde 17.1’e, İspanya yüzde 2.1’den yüzde 18.5’e, Almanya yüzde 8.7’den yüzde 19.8’e, Kanada yüzde 15.3’ten yüzde 22.2’ye, Avustralya yüzde 23.3’ten yüzde 30.4’e yükseldi.ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaparak, kitlesel göçün Batı’nın istikrarına zarar verdiğini ve ABD’nin kilit müttefiklerini savunmasız bıraktığını ifade etmişti. The New York Times’ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı müttefiklere göç akışını sınırlamaları yönünde baskı yapılmasını içeren bir talimat gönderdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/beyaz-saray-yakinindaki-saldirinin-ardindan-trump-izinsin-gocmenler-ana-tehdit-1101329036.html
abd
batı
almanya
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_30:0:661:473_1920x0_80_0_0_dcb8c06d52e75141b7b48348fac55fa0.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), oecd, abd, batı, almanya, marco rubio, göçmen, göçmen krizi, kanada, new york times
kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), oecd, abd, batı, almanya, marco rubio, göçmen, göçmen krizi, kanada, new york times

RDIF Başkanı Dmitriyev: Batı’nın göç politikası ‘medeniyet intiharı’

00:43 30.11.2025
© Sputnik / Сергей ГунеевKirill Dmitriyev
Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2025
© Sputnik / Сергей Гунеев
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Batılı ülkelerin kitlesel göçü teşvik eden politikalarını ‘medeniyet intiharı’ olarak nitelendirdi. Dmitriyev'e göre, küreselci yaklaşımlar Batı'nın toplumsal yapısını çökertiyor, geleneksel medya ise bu krizi görmezden geliyor.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Batı ülkelerinin kitlesel göç politikalarını eleştirerek “Küreselciler kendi ülkelerini ve tüm dünyayı yok etmekle meşgul, geleneksel medya ise bu medeniyet intiharını görmezden geliyor” ifadelerine yer verdi.
Dmitriyev’in değerlendirmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkelerde 1990’dan 2024’e kadar göçmen nüfus oranlarının ciddi ölçüde arttığını gösteren bir araştırmaya dayanıyor. Verilere göre göçmen oranları şu şekilde artış gösterdi: İngiltere yüzde 6.4’ten yüzde 17.1’e, İspanya yüzde 2.1’den yüzde 18.5’e, Almanya yüzde 8.7’den yüzde 19.8’e, Kanada yüzde 15.3’ten yüzde 22.2’ye, Avustralya yüzde 23.3’ten yüzde 30.4’e yükseldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaparak, kitlesel göçün Batı’nın istikrarına zarar verdiğini ve ABD’nin kilit müttefiklerini savunmasız bıraktığını ifade etmişti. The New York Times’ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı müttefiklere göç akışını sınırlamaları yönünde baskı yapılmasını içeren bir talimat gönderdi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 27.11.2025
DÜNYA
Beyaz Saray yakınındaki saldırının ardından Trump: ‘İzinsin göçmenler ana tehdit’
27 Kasım, 09:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала