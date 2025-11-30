https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/rdif-baskani-dmitriyev-batinin-goc-politikasi-medeniyet-intihari-1101419643.html

RDIF Başkanı Dmitriyev: Batı’nın göç politikası ‘medeniyet intiharı’

RDIF Başkanı Dmitriyev: Batı’nın göç politikası ‘medeniyet intiharı’

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, Batılı ülkelerin kitlesel göçü teşvik eden politikalarını ‘medeniyet intiharı’ olarak... 30.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-30T00:43+0300

2025-11-30T00:43+0300

2025-11-30T00:43+0300

dünya

kirill dmitriyev

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

oecd

abd

batı

almanya

marco rubio

göçmen

göçmen krizi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/02/1100686125_0:0:726:409_1920x0_80_0_0_683143599f663b5219779040b693bce5.png

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Batı ülkelerinin kitlesel göç politikalarını eleştirerek “Küreselciler kendi ülkelerini ve tüm dünyayı yok etmekle meşgul, geleneksel medya ise bu medeniyet intiharını görmezden geliyor” ifadelerine yer verdi.Dmitriyev’in değerlendirmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkelerde 1990’dan 2024’e kadar göçmen nüfus oranlarının ciddi ölçüde arttığını gösteren bir araştırmaya dayanıyor. Verilere göre göçmen oranları şu şekilde artış gösterdi: İngiltere yüzde 6.4’ten yüzde 17.1’e, İspanya yüzde 2.1’den yüzde 18.5’e, Almanya yüzde 8.7’den yüzde 19.8’e, Kanada yüzde 15.3’ten yüzde 22.2’ye, Avustralya yüzde 23.3’ten yüzde 30.4’e yükseldi.ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaparak, kitlesel göçün Batı’nın istikrarına zarar verdiğini ve ABD’nin kilit müttefiklerini savunmasız bıraktığını ifade etmişti. The New York Times’ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı müttefiklere göç akışını sınırlamaları yönünde baskı yapılmasını içeren bir talimat gönderdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/beyaz-saray-yakinindaki-saldirinin-ardindan-trump-izinsin-gocmenler-ana-tehdit-1101329036.html

abd

batı

almanya

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kirill dmitriyev, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), oecd, abd, batı, almanya, marco rubio, göçmen, göçmen krizi, kanada, new york times