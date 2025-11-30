https://anlatilaninotesi.com.tr/20251130/rdif-baskani-dmitriyev-batinin-goc-politikasi-medeniyet-intihari-1101419643.html
RDIF Başkanı Dmitriyev: Batı’nın göç politikası ‘medeniyet intiharı’
30.11.2025
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Batı ülkelerinin kitlesel göç politikalarını eleştirerek “Küreselciler kendi ülkelerini ve tüm dünyayı yok etmekle meşgul, geleneksel medya ise bu medeniyet intiharını görmezden geliyor” ifadelerine yer verdi.Dmitriyev’in değerlendirmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkelerde 1990’dan 2024’e kadar göçmen nüfus oranlarının ciddi ölçüde arttığını gösteren bir araştırmaya dayanıyor. Verilere göre göçmen oranları şu şekilde artış gösterdi: İngiltere yüzde 6.4’ten yüzde 17.1’e, İspanya yüzde 2.1’den yüzde 18.5’e, Almanya yüzde 8.7’den yüzde 19.8’e, Kanada yüzde 15.3’ten yüzde 22.2’ye, Avustralya yüzde 23.3’ten yüzde 30.4’e yükseldi.ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaparak, kitlesel göçün Batı’nın istikrarına zarar verdiğini ve ABD’nin kilit müttefiklerini savunmasız bıraktığını ifade etmişti. The New York Times’ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı müttefiklere göç akışını sınırlamaları yönünde baskı yapılmasını içeren bir talimat gönderdi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda Batı ülkelerinin kitlesel göç politikalarını eleştirerek “Küreselciler kendi ülkelerini ve tüm dünyayı yok etmekle meşgul, geleneksel medya ise bu medeniyet intiharını görmezden geliyor” ifadelerine yer verdi.
Dmitriyev’in değerlendirmesi, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkelerde 1990’dan 2024’e kadar göçmen nüfus oranlarının ciddi ölçüde arttığını gösteren bir araştırmaya dayanıyor. Verilere göre göçmen oranları şu şekilde artış gösterdi: İngiltere yüzde 6.4’ten yüzde 17.1’e, İspanya yüzde 2.1’den yüzde 18.5’e, Almanya yüzde 8.7’den yüzde 19.8’e, Kanada yüzde 15.3’ten yüzde 22.2’ye, Avustralya yüzde 23.3’ten yüzde 30.4’e yükseldi.
ABD Dışişleri Bakanlığı da daha önce konuya ilişkin dikkat çekici bir açıklama yaparak, kitlesel göçün Batı’nın istikrarına zarar verdiğini ve ABD’nin kilit müttefiklerini savunmasız bıraktığını ifade etmişti. The New York Times’ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Batılı müttefiklere göç akışını sınırlamaları yönünde baskı yapılmasını içeren bir talimat gönderdi.