Beyaz Saray yakınındaki saldırının ardından Trump: ‘İzinsin göçmenler ana tehdit’

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray yakınlarında ABD’li iki askerin silahlı saldırıya uğramasının ardından, izinsiz göçmenlerin ülke için en büyük tehdit arz... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırının ardından ulusa seslendi.Trump, “Bu saldırı, ulusumuzun karşı karşıya olduğu temel ulusal güvenlik tehdidini gözler önüne seriyor. Önceki yönetim, güvenlik soruşturması yapılmamış ve kimliği belirsiz 20 milyon yabancının ülkeye girmesine izin vermişti” şeklinde konuştu.Hiçbir ülkenin varlığının böyle bir riske maruz bırakılmaması gerektiğini kaydeden Trump, askerleri vuran saldırganla ilgili şunu dedi:Trump’ın diğer açıklamaları:Saldırı ile ilgili bilinenler:Çarşamba günü meydana gelen olayda iki Ulusal Muhafız askeri yaralandı. Pentagon Şefi Pete Hegseth, yaralıların durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha önce yaralıların hastanede hayatını kaybettiğini iddia eden Batı Virginia Valisi Patrick Morrissey, daha sonra askerlerin durumları hakkında çelişkili bilgiler olduğunu açıkladı.Polis bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri kordon altına alındı ​​ve federal ajanlar olay yerine geldi. Saldırı, diplomatik tesislerin bulunduğu bir bölgede meydana geldi. Görgü tanıkları iki silah sesi duyduklarını bildirdi.CIA Direktörü John Ratcliffe, şüphelinin daha önce Afganistan'da ABD hükümeti için çalıştığını belirtti. NBC'ye göre, saldırgan bu yıl ülkede sığınma hakkı aldı.ABD idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın giriş ve çıkışlara kapatıldığı doğrulandı. Bölge kordon altına alındı ​​ve güvenlik önlemleri artırıldı.

