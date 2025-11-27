https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/beyaz-saray-yakinindaki-saldirinin-ardindan-trump-izinsin-gocmenler-ana-tehdit-1101329036.html
Beyaz Saray yakınındaki saldırının ardından Trump: ‘İzinsin göçmenler ana tehdit’
Beyaz Saray yakınındaki saldırının ardından Trump: ‘İzinsin göçmenler ana tehdit’
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray yakınlarında ABD’li iki askerin silahlı saldırıya uğramasının ardından, izinsiz göçmenlerin ülke için en büyük tehdit arz... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Beyaz Saray yakınındaki saldırının ardından Trump: ‘İzinsin göçmenler ana tehdit’
09:21 27.11.2025 (güncellendi: 09:34 27.11.2025)
ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray yakınlarında ABD’li iki askerin silahlı saldırıya uğramasının ardından, izinsiz göçmenlerin ülke için en büyük tehdit arz ettiğini savundu.
ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız askerinin vurulduğu saldırının ardından ulusa seslendi.
Trump, “Bu saldırı, ulusumuzun karşı karşıya olduğu temel ulusal güvenlik tehdidini gözler önüne seriyor. Önceki yönetim, güvenlik soruşturması yapılmamış ve kimliği belirsiz 20 milyon yabancının ülkeye girmesine izin vermişti” şeklinde konuştu.
Hiçbir ülkenin varlığının böyle bir riske maruz bırakılmaması gerektiğini kaydeden Trump, askerleri vuran saldırganla ilgili şunu dedi:
İç Güvenlik Bakanlığı, gözaltına alınan şüphelinin, dünyanın cehennem çukuru Afganistan'dan ülkemize gelen yabancı uyruklu bir kişi olduğundan emin. Şüpheli, Eylül 2021'de, Biden yönetimi tarafından, o dönemde herkesin konuştuğu o meşhur uçak seferleri ile ülkeye getirilmişti.
Trump’ın diğer açıklamaları:
Yetkililer, Joe Biden döneminde Afganistan'dan ABD'ye gelen her yabancıyı incelemeli ve “ülkede yeri olmayanları” sınır dışı etmeli.
Washington, “ülkede hiç bulunmaması gereken” kişilerin kanun ve düzene yönelik saldırılarına müsamaha göstermeyecek. Failler mümkün olan en ağır cezaya çarptırılacak.
Pentagon, başkente konuşlandırılmak üzere 500 Ulusal Muhafız askerini daha seferber ediyor.
Saldırı ile ilgili bilinenler:
Çarşamba günü meydana gelen olayda iki Ulusal Muhafız askeri yaralandı. Pentagon Şefi Pete Hegseth, yaralıların durumunun kritik olduğunu söyledi. Daha önce yaralıların hastanede hayatını kaybettiğini iddia eden Batı Virginia Valisi Patrick Morrissey, daha sonra askerlerin durumları hakkında çelişkili bilgiler olduğunu açıkladı.
Polis bir şüpheliyi gözaltına aldı. Olay yeri kordon altına alındı ve federal ajanlar olay yerine geldi. Saldırı, diplomatik tesislerin bulunduğu bir bölgede meydana geldi. Görgü tanıkları iki silah sesi duyduklarını bildirdi.
CIA Direktörü John Ratcliffe, şüphelinin daha önce Afganistan'da ABD hükümeti için çalıştığını belirtti. NBC'ye göre, saldırgan bu yıl ülkede sığınma hakkı aldı.
ABD idaresinden Sputnik’e yapılan açıklamada, Beyaz Saray’ın giriş ve çıkışlara kapatıldığı doğrulandı. Bölge kordon altına alındı ve güvenlik önlemleri artırıldı.