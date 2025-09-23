https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/sanchezden-filistinin-bmye-tam-uye-yapilmasi-cagrisi-1099598024.html
İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin'in BM'ye tam üye yapılması çağrısında bulundu: 'Bu daha başlangıç'
İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin’in BM’ye tam üye yapılması çağrısında bulundu: 'Bu daha başlangıç'
Bugün de devam eden BM konferansını Filistin için bir 'dönüm noktası' olarak niteleyen İspanya Başbakanı, 'bu sadece başlangıç' diyerek BM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada 'Filistin'in tam üye yapılması' çağrısında bulundu.
filistin
gazze
İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin’in BM’ye tam üye yapılması çağrısında bulundu: 'Bu daha başlangıç'
13:37 23.09.2025 (güncellendi: 13:42 23.09.2025)
Bugün de devam eden BM konferansını Filistin için bir ‘dönüm noktası’ olarak niteleyen İspanya Başbakanı, ‘bu sadece başlangıç’ diyerek BM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ‘Filistin’in tam üye yapılması’ çağrısında bulundu.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Filistin devletinin BM’ye kabul edilmesi çağrısında bulundu.
“Bu konferans bir dönüm noktasıdır ama yolun sonu değildir. Bu sadece başlangıçtır” ifadelerini kullanan Sanchez, ekledi:
Filistin Devleti, Birleşmiş Milletler’in tam üyesi olmalıdır. Filistin Devleti’nin bu örgüte katılım süreci en kısa sürede, diğer devletlerle eşit bir şekilde tamamlanmalıdır.
‘Tek umut, unutulmadıklarını bilmek’
Sanchez, “İkinci olarak, barbarlığı durdurmak ve barışı mümkün kılmak için derhal önlemler almalıyız” dedi.
İspanya, Mayıs ayında İrlanda ve Norveç ile birlikte Filistin devletini tanımıştı.
"Gazze'deki tek umut, dünyanın onları unutmadığını bilmektir" diyen Sanchez, İsrail'in Gazze'deki soykırımının, hiçbir hafifletici sebebinin olmadığını ve hiç kimsenin soykırımı bilmediğini, görmediğini veya farkında olmadığını söyleyemeyeceğini ifade etti ve şunları söyledi:
Bugün bu Konferans'ta iki devletli çözümü talep ederek kritik bir adım attığımız doğru. Ancak açık olalım, iki devletten biri soykırım mağduru iken iki devletli bir çözüm mümkün değildir. Bu konferans, kayıtsızlık ve ihmale karşı ahlaki bir isyan eylemidir. Aynı zamanda, barbarlığı durdurmak ve barışın yolunu açmak için kolektif bir taahhüttür.
‘Tarih bizi yargılayacak’
Tarihin Gazze'deki olanlara sessiz kalanları yargılayacağını vurgulayan Sanchez, "Tarih bizi yargılayacak ve barbarlığa sessiz kalan veya görmezden gelenlere karşı hükmü amansız olacak. İspanya sessiz kalmaya değil, harekete geçmeye karar veriyor. İspanya, bu canavarlığa ortak eden sessizliğe hayır diyor" şeklinde konuştu.
Sanchez, İsrail'in Filistin halkını tasfiye ettiğini, Gazze'de kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdüğünü belirterek, bu katliamın durdurulması gerektiğini kaydetti.