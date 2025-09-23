https://anlatilaninotesi.com.tr/20250923/sanchezden-filistinin-bmye-tam-uye-yapilmasi-cagrisi-1099598024.html

İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin’in BM’ye tam üye yapılması çağrısında bulundu: 'Bu daha başlangıç'

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, pazartesi günü Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Filistin devletinin BM’ye kabul edilmesi çağrısında bulundu.“Bu konferans bir dönüm noktasıdır ama yolun sonu değildir. Bu sadece başlangıçtır” ifadelerini kullanan Sanchez, ekledi:‘Tek umut, unutulmadıklarını bilmek’Sanchez, “İkinci olarak, barbarlığı durdurmak ve barışı mümkün kılmak için derhal önlemler almalıyız” dedi.İspanya, Mayıs ayında İrlanda ve Norveç ile birlikte Filistin devletini tanımıştı."Gazze'deki tek umut, dünyanın onları unutmadığını bilmektir" diyen Sanchez, İsrail'in Gazze'deki soykırımının, hiçbir hafifletici sebebinin olmadığını ve hiç kimsenin soykırımı bilmediğini, görmediğini veya farkında olmadığını söyleyemeyeceğini ifade etti ve şunları söyledi:‘Tarih bizi yargılayacak’Tarihin Gazze'deki olanlara sessiz kalanları yargılayacağını vurgulayan Sanchez, "Tarih bizi yargılayacak ve barbarlığa sessiz kalan veya görmezden gelenlere karşı hükmü amansız olacak. İspanya sessiz kalmaya değil, harekete geçmeye karar veriyor. İspanya, bu canavarlığa ortak eden sessizliğe hayır diyor" şeklinde konuştu.Sanchez, İsrail'in Filistin halkını tasfiye ettiğini, Gazze'de kadınları, çocukları ve yaşlıları öldürdüğünü belirterek, bu katliamın durdurulması gerektiğini kaydetti.

