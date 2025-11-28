https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/szijjartodan-orbanin-moskova-ziyaretine-iliskin-elestirilere-yanit-macaristan-egemen-bir-dis-1101400016.html
Szijjarto’dan Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirilere yanıt: Macaristan egemen bir dış politika izliyor
Szijjarto’dan Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirilere yanıt: Macaristan egemen bir dış politika izliyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın Moskova ziyaretini eleştiren çevrelere yanıt olarak, ülkesinin ulusal çıkarlara dayalı... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T22:55+0300
2025-11-28T22:55+0300
2025-11-28T22:55+0300
dünya
peter szijjarto
macaristan
rusya
manej meydanı
moskova
vladimir putin
viktor orban
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moskova’daki Manejnaya Meydanı’ndan paylaştığı video mesajla, Başbakan Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye yönelik eleştirilere doğrudan yanıt verdi.Szijjarto, “Bu görüşme hakkında kafa karışıklığı içinde olan pek çok kişi görüyorum. Bazıları bu ziyareti yanlış anlıyor veya çarpıtıyor olabilir. Onlara tek bir şey söylemek istiyorum: Macaristan egemen bir devlettir. Macaristan'ın ulusal çıkarlara dayanan, bağımsız bir dış politikası vardır. Kararlarımızı da bu çerçevede alırız” diyerek, ülkesinin dış politikada kimsenin talimatına göre hareket etmediğini vurguladı.Bakan, Macaristan’ın Rusya ile geliştirmekte olduğu iş birliğinin karşılıklı saygıya dayandığını ve bu iş birliğinin Macaristan’ın enerji güvenliğinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu doğrultuda, ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanarak devam etmesini ve dengeli bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz. Bugünkü görüşme de işte bu hedefe hizmet etti" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/putin-orban-ukrayna-meselesinde-dengeli-bir-tutum-sergiliyor-1101387636.html
macaristan
rusya
manej meydanı
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_52:0:1047:746_1920x0_80_0_0_6acffdbc73314411b9fa76d4e121f475.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
peter szijjarto, macaristan, rusya, manej meydanı, moskova, vladimir putin, viktor orban
peter szijjarto, macaristan, rusya, manej meydanı, moskova, vladimir putin, viktor orban
Szijjarto’dan Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirilere yanıt: Macaristan egemen bir dış politika izliyor
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın Moskova ziyaretini eleştiren çevrelere yanıt olarak, ülkesinin ulusal çıkarlara dayalı bağımsız ve egemen bir dış politika yürüttüğünü belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moskova’daki Manejnaya Meydanı’ndan paylaştığı video mesajla, Başbakan Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye yönelik eleştirilere doğrudan yanıt verdi.
Szijjarto, “Bu görüşme hakkında kafa karışıklığı içinde olan pek çok kişi görüyorum. Bazıları bu ziyareti yanlış anlıyor veya çarpıtıyor olabilir. Onlara tek bir şey söylemek istiyorum: Macaristan egemen bir devlettir. Macaristan'ın ulusal çıkarlara dayanan, bağımsız bir dış politikası vardır. Kararlarımızı da bu çerçevede alırız” diyerek, ülkesinin dış politikada kimsenin talimatına göre hareket etmediğini vurguladı.
Bakan, Macaristan’ın Rusya ile geliştirmekte olduğu iş birliğinin karşılıklı saygıya dayandığını ve bu iş birliğinin Macaristan’ın enerji güvenliğinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu doğrultuda, ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanarak devam etmesini ve dengeli bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz. Bugünkü görüşme de işte bu hedefe hizmet etti" ifadelerini kullandı.