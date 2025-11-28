Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/szijjartodan-orbanin-moskova-ziyaretine-iliskin-elestirilere-yanit-macaristan-egemen-bir-dis-1101400016.html
Szijjarto’dan Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirilere yanıt: Macaristan egemen bir dış politika izliyor
Szijjarto’dan Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirilere yanıt: Macaristan egemen bir dış politika izliyor
Sputnik Türkiye
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın Moskova ziyaretini eleştiren çevrelere yanıt olarak, ülkesinin ulusal çıkarlara dayalı... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T22:55+0300
2025-11-28T22:55+0300
dünya
peter szijjarto
macaristan
rusya
manej meydanı
moskova
vladimir putin
viktor orban
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moskova’daki Manejnaya Meydanı’ndan paylaştığı video mesajla, Başbakan Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye yönelik eleştirilere doğrudan yanıt verdi.Szijjarto, “Bu görüşme hakkında kafa karışıklığı içinde olan pek çok kişi görüyorum. Bazıları bu ziyareti yanlış anlıyor veya çarpıtıyor olabilir. Onlara tek bir şey söylemek istiyorum: Macaristan egemen bir devlettir. Macaristan'ın ulusal çıkarlara dayanan, bağımsız bir dış politikası vardır. Kararlarımızı da bu çerçevede alırız” diyerek, ülkesinin dış politikada kimsenin talimatına göre hareket etmediğini vurguladı.Bakan, Macaristan’ın Rusya ile geliştirmekte olduğu iş birliğinin karşılıklı saygıya dayandığını ve bu iş birliğinin Macaristan’ın enerji güvenliğinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu doğrultuda, ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanarak devam etmesini ve dengeli bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz. Bugünkü görüşme de işte bu hedefe hizmet etti" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/putin-orban-ukrayna-meselesinde-dengeli-bir-tutum-sergiliyor-1101387636.html
macaristan
rusya
manej meydanı
moskova
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_52:0:1047:746_1920x0_80_0_0_6acffdbc73314411b9fa76d4e121f475.png
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
peter szijjarto, macaristan, rusya, manej meydanı, moskova, vladimir putin, viktor orban
peter szijjarto, macaristan, rusya, manej meydanı, moskova, vladimir putin, viktor orban

Szijjarto’dan Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirilere yanıt: Macaristan egemen bir dış politika izliyor

22:55 28.11.2025
© Sputnik / Кирилл ЗыковPeter Szijjarto
Peter Szijjarto - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© Sputnik / Кирилл Зыков
Abone ol
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın Moskova ziyaretini eleştiren çevrelere yanıt olarak, ülkesinin ulusal çıkarlara dayalı bağımsız ve egemen bir dış politika yürüttüğünü belirtti.
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moskova’daki Manejnaya Meydanı’ndan paylaştığı video mesajla, Başbakan Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye yönelik eleştirilere doğrudan yanıt verdi.
Szijjarto, “Bu görüşme hakkında kafa karışıklığı içinde olan pek çok kişi görüyorum. Bazıları bu ziyareti yanlış anlıyor veya çarpıtıyor olabilir. Onlara tek bir şey söylemek istiyorum: Macaristan egemen bir devlettir. Macaristan'ın ulusal çıkarlara dayanan, bağımsız bir dış politikası vardır. Kararlarımızı da bu çerçevede alırız” diyerek, ülkesinin dış politikada kimsenin talimatına göre hareket etmediğini vurguladı.
Bakan, Macaristan’ın Rusya ile geliştirmekte olduğu iş birliğinin karşılıklı saygıya dayandığını ve bu iş birliğinin Macaristan’ın enerji güvenliğinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu doğrultuda, ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanarak devam etmesini ve dengeli bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz. Bugünkü görüşme de işte bu hedefe hizmet etti" ifadelerini kullandı.
Orban Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
DÜNYA
Putin: Orban, Ukrayna meselesinde dengeli bir tutum sergiliyor
13:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала