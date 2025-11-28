https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/szijjartodan-orbanin-moskova-ziyaretine-iliskin-elestirilere-yanit-macaristan-egemen-bir-dis-1101400016.html

Szijjarto’dan Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirilere yanıt: Macaristan egemen bir dış politika izliyor

Szijjarto’dan Orban'ın Moskova ziyaretine ilişkin eleştirilere yanıt: Macaristan egemen bir dış politika izliyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Başbakan Viktor Orban’ın Moskova ziyaretini eleştiren çevrelere yanıt olarak, ülkesinin ulusal çıkarlara dayalı... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T22:55+0300

2025-11-28T22:55+0300

2025-11-28T22:55+0300

dünya

peter szijjarto

macaristan

rusya

manej meydanı

moskova

vladimir putin

viktor orban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/14/1101160817_0:0:1128:634_1920x0_80_0_0_e2846a91548ae5649e40e6a0945c91bf.png

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Moskova’daki Manejnaya Meydanı’ndan paylaştığı video mesajla, Başbakan Viktor Orban’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeye yönelik eleştirilere doğrudan yanıt verdi.Szijjarto, “Bu görüşme hakkında kafa karışıklığı içinde olan pek çok kişi görüyorum. Bazıları bu ziyareti yanlış anlıyor veya çarpıtıyor olabilir. Onlara tek bir şey söylemek istiyorum: Macaristan egemen bir devlettir. Macaristan'ın ulusal çıkarlara dayanan, bağımsız bir dış politikası vardır. Kararlarımızı da bu çerçevede alırız” diyerek, ülkesinin dış politikada kimsenin talimatına göre hareket etmediğini vurguladı.Bakan, Macaristan’ın Rusya ile geliştirmekte olduğu iş birliğinin karşılıklı saygıya dayandığını ve bu iş birliğinin Macaristan’ın enerji güvenliğinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Bu doğrultuda, ilişkilerin karşılıklı güven esasına dayanarak devam etmesini ve dengeli bir şekilde sürdürülmesini istiyoruz. Bugünkü görüşme de işte bu hedefe hizmet etti" ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/putin-orban-ukrayna-meselesinde-dengeli-bir-tutum-sergiliyor-1101387636.html

macaristan

rusya

manej meydanı

moskova

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

peter szijjarto, macaristan, rusya, manej meydanı, moskova, vladimir putin, viktor orban