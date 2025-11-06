Türkiye
Türk hava yolu şirketi resmen 'iflas' etti: Bir dönemin en popüler hava yolu şirketiydi
Türk hava yolu şirketi resmen 'iflas' etti: Bir dönemin en popüler hava yolu şirketiydi
06.11.2025
Türk havacılık sektörünün önemli şirketleri arasına giren Onur Air, 'resmen iflas etti'. 1992 yılında kurulan şirket, iflas kararıyla birlikte tasfiye sürecine de girdi. Şirketin son beş yıla ait tüm finansal işlemleri de inceleme altına alınacak. Şirket 2020 yılında uçuşlarını durdurma kararı almıştı, 2022 yılında ise şirketin iflası istenmişti. İflas kararıyla birlikte tasfiye süreci de başladıBakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022 yılından bu yana faaliyet göstermeyen Onur Air Taşımacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verdi. 1992 yılında kurulan ve Türkiye’nin önemli özel havayolu şirketlerinden biri olan Onur Air’in iflas kararıyla birlikte hukuki tasfiye süreci de resmen başlamış oldu. Mahkeme, şirketin kalan varlıklarını yönetmek ve borçlarını tasfiye etmek üzere bir iflas idaresi görevlendirdiSon 5 yılı incelenecekMahkeme, aynı zamanda şirketin son beş yılına ait tüm finansal işlemlerin incelenmesine de karar verdi, Şirketin tüm taşınmazlarına 'iflas şerhi' de konulacağı belirtilirken, beş yıl içerisinde devredilen tüm taşınmazlar da ele alınacakNe olmuştu?Airporthaber'in haberine göre, Onur Air, tüm uçuşlarını korona dönemi sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte 21 Mart 2020 yılı itibariyla durdurma kararı almıştı. 2022 yılında Havayolu şirketinde kaptan pilot olarak çalışan bir kişi, alacaklı olduğu iddiası ile şirketin iflasını istemişti. Haziran 2022'de de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Onur Air'in uçuş işletme lisansını iptal etmişti.
14:49 06.11.2025
© Fotoğraf : DHAOnur Air uçağı
Onur Air uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2025
© Fotoğraf : DHA
Türk hava yolu şirketi Onur Air, resmen iflas etti. Şirketin tasfiye süreci başladı.
Türk havacılık sektörünün önemli şirketleri arasına giren Onur Air, 'resmen iflas etti'. 1992 yılında kurulan şirket, iflas kararıyla birlikte tasfiye sürecine de girdi. Şirketin son beş yıla ait tüm finansal işlemleri de inceleme altına alınacak. Şirket 2020 yılında uçuşlarını durdurma kararı almıştı, 2022 yılında ise şirketin iflası istenmişti.

İflas kararıyla birlikte tasfiye süreci de başladı

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, 2022 yılından bu yana faaliyet göstermeyen Onur Air Taşımacılık A.Ş. hakkında iflas kararı verdi. 1992 yılında kurulan ve Türkiye’nin önemli özel havayolu şirketlerinden biri olan Onur Air’in iflas kararıyla birlikte hukuki tasfiye süreci de resmen başlamış oldu. Mahkeme, şirketin kalan varlıklarını yönetmek ve borçlarını tasfiye etmek üzere bir iflas idaresi görevlendirdi

Son 5 yılı incelenecek

Mahkeme, aynı zamanda şirketin son beş yılına ait tüm finansal işlemlerin incelenmesine de karar verdi, Şirketin tüm taşınmazlarına 'iflas şerhi' de konulacağı belirtilirken, beş yıl içerisinde devredilen tüm taşınmazlar da ele alınacak

Ne olmuştu?

Airporthaber'in haberine göre, Onur Air, tüm uçuşlarını korona dönemi sonrasında yaşanan gelişmelerle birlikte 21 Mart 2020 yılı itibariyla durdurma kararı almıştı. 2022 yılında Havayolu şirketinde kaptan pilot olarak çalışan bir kişi, alacaklı olduğu iddiası ile şirketin iflasını istemişti. Haziran 2022'de de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) Onur Air'in uçuş işletme lisansını iptal etmişti.
Kargo - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2025
EKONOMİ
Bir dönem Türkiye’nin kargo devi olarak bilinen 39 yıllık şirket iflas etti
25 Ekim, 10:26
