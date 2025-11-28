Putin: Orban, Ukrayna meselesinde dengeli bir tutum sergiliyor
13:58 28.11.2025 (güncellendi: 14:27 28.11.2025)
Orban Putin
© Sputnik / Валерий Шарифулин
Rusya lideri Putin, Macar Başbakan Orban'la Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında, şu anda Rusya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin pragmatizme ve iki ülkenin tarihlerindeki 'en iyi şeylere' dayandığını söyledi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna konusunda dengeli bir tutum sergilediğini vurgulayan Putin, Macar Başbakan'la tüm konuları istişare edip çözüm arayabileceklerinin altını çizdi.
Macaristan'ın Rusya-ABD zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olması nedeniyle Orban'a teşekkür eden Putin, sürecin o aşamaya ilerlemesi halinde, bu fırsatı memnuniyetle kullanmak istediğini belirtti.
Rus lider, Budapeşte'de buluşma önerisinin ABD Başkanı Donald Trump'tan geldiğini kaydederek "Bu, Donald'ın önerisiydi. Hemen, 'Macaristan ile iyi ilişkilerimiz var. Senin ve Victor'un iyi ilişkileri var, benim de öyle. Bu seçeneği öneriyorum' dedi" ifadelerini kullandı.
Orban da, bugünkü görüşmenin Macaristan'ın bu tür müzakereler için platform sağlamaya hazır olduğunu teyit etme imkanı sunduğunu belirterek, Ukrayna'daki çözüm sürecinin başarıyla tamamlanmasına katkı yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.
Macar Başbakan, ABD'nin hazırladığı Ukrayna planının barışın tesis edilmesini sağlayacağını umduğunu vurguladı.
Orban, Rusya'dan enerji tedarikindeki istikrarı değerli bulduklarını da söyledi.
Başbakan, "Macaristan'ın enerji güvenliğinin temeli, geçmişte, günümüzde ve gelecekte istikrarlı Rus enerji kaynaklarına dayanıyor. Rus enerji kaynaklarının istikrarına ve öngörülebilirliğine büyük önem veriyoruz. Macaristan, ülkenizle enerji diyaloğunu sürdürmeye ilgi duyuyor" diye konuştu.
