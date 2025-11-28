https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/putin-orban-ukrayna-meselesinde-dengeli-bir-tutum-sergiliyor-1101387636.html

Putin: Orban, Ukrayna meselesinde dengeli bir tutum sergiliyor

Putin: Orban, Ukrayna meselesinde dengeli bir tutum sergiliyor

Sputnik Türkiye

Rusya lideri Putin, Macar Başbakan Orban'la Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T13:58+0300

2025-11-28T13:58+0300

2025-11-28T14:27+0300

dünya

rusya

ukrayna

macaristan

vladimir putin

viktor orban

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/0b/1085758684_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_6394c708bd19c031ec022870302b6d63.jpg

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, görüşmenin basına açık kısmındaki konuşmasında, şu anda Rusya ile Macaristan arasındaki ilişkilerin pragmatizme ve iki ülkenin tarihlerindeki 'en iyi şeylere' dayandığını söyledi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın Ukrayna konusunda dengeli bir tutum sergilediğini vurgulayan Putin, Macar Başbakan'la tüm konuları istişare edip çözüm arayabileceklerinin altını çizdi.Macaristan'ın Rusya-ABD zirvesine ev sahipliği yapmaya hazır olması nedeniyle Orban'a teşekkür eden Putin, sürecin o aşamaya ilerlemesi halinde, bu fırsatı memnuniyetle kullanmak istediğini belirtti.Rus lider, Budapeşte'de buluşma önerisinin ABD Başkanı Donald Trump'tan geldiğini kaydederek "Bu, Donald'ın önerisiydi. Hemen, 'Macaristan ile iyi ilişkilerimiz var. Senin ve Victor'un iyi ilişkileri var, benim de öyle. Bu seçeneği öneriyorum' dedi" ifadelerini kullandı.Orban da, bugünkü görüşmenin Macaristan'ın bu tür müzakereler için platform sağlamaya hazır olduğunu teyit etme imkanı sunduğunu belirterek, Ukrayna'daki çözüm sürecinin başarıyla tamamlanmasına katkı yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.Macar Başbakan, ABD'nin hazırladığı Ukrayna planının barışın tesis edilmesini sağlayacağını umduğunu vurguladı.Orban, Rusya'dan enerji tedarikindeki istikrarı değerli bulduklarını da söyledi.Başbakan, "Macaristan'ın enerji güvenliğinin temeli, geçmişte, günümüzde ve gelecekte istikrarlı Rus enerji kaynaklarına dayanıyor. Rus enerji kaynaklarının istikrarına ve öngörülebilirliğine büyük önem veriyoruz. Macaristan, ülkenizle enerji diyaloğunu sürdürmeye ilgi duyuyor" diye konuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/peskov-abd-cenevrede-kievle-mutabik-kaldiklari-plani-rusyaya-iletti-1101382869.html

rusya

ukrayna

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ukrayna, macaristan, vladimir putin, viktor orban