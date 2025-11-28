Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/peskov-abd-cenevrede-kievle-mutabik-kaldiklari-plani-rusyaya-iletti-1101382869.html
Peskov: ABD, Cenevre'de Kiev'le mutabık kaldıkları planı Rusya'ya iletti
Peskov: ABD, Cenevre'de Kiev'le mutabık kaldıkları planı Rusya'ya iletti
Sputnik Türkiye
Cenevre'de Ukrayna'da barış konusunda mutabık kalınan parametreleri Washington'dan aldıklarını anlatan Peskov, haftaya Amerikan tarafıyla istişareler... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T12:42+0300
2025-11-28T12:42+0300
ukrayna kri̇zi̇
abd
viktor orban
rusya
ukrayna
vladimir putin
barış anlaşması
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_0:153:3096:1895_1920x0_80_0_0_9c28ef18713ee75af5d842850f32cabe.jpg
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD yönetiminin Cenevre'de Ukraynalı temsilcilerle mutabık kaldıkları barış planının parametrelerini Rusya'ya teslim ettiğini belirtti.Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Ana parametreler iletildi ve gelecek hafta Moskova'da görüşme yapılacak" dedi.ABD'den aldıkları belgenin detaylarını şu anda kamuoyuyla paylaşmayacağını söyleyen Peskov, tüm bu konuların Amerikan tarafıyla istişare edileceğinin altını çizdi.'Zelenskiy'in meşruiyet sorunu var'Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle: 🟥Zelenskiy'in meşruiyet sorunu var, Ukrayna'da seçim yapmak veya anayasaya uymak istemiyor🟥Rusya, Ukrayna anlaşmasını kamuoyu önünde tartışmak istemiyor🟥Gelecek hafta yapılacak müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki toprak konusundaki gerçekleri kimin tanıması gerektiğini belirleyecek🟥Kremlin, Steve Witkoff'un Moskova'ya ziyaret tarihini zamanı geldiğinde açıklayacak🟥Vladimir Putin ve Viktor Orban arasında saat 13:00'te bir görüşme planlanıyor🟥Putin ve Orban'ın görüşmeden sonra basın açıklaması yapması planlanmıyor
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/ukraynada-yolsuzluk-skandali-zelenskiyin-sag-kolu-yermakin-evinde-arama-yapildi-1101380727.html
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/15/1101175067_183:0:2914:2048_1920x0_80_0_0_d6122bc239452b9c73571ded6e69bd54.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, viktor orban, rusya, ukrayna, vladimir putin, barış anlaşması
abd, viktor orban, rusya, ukrayna, vladimir putin, barış anlaşması

Peskov: ABD, Cenevre'de Kiev'le mutabık kaldıkları planı Rusya'ya iletti

12:42 28.11.2025
© Sputnik / Dmitry Korobeinikovkremlin
kremlin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© Sputnik / Dmitry Korobeinikov
Abone ol
Cenevre'de Ukrayna'da barış konusunda mutabık kalınan parametreleri Washington'dan aldıklarını anlatan Peskov, haftaya Amerikan tarafıyla istişareler yapılacağını ifade etti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD yönetiminin Cenevre'de Ukraynalı temsilcilerle mutabık kaldıkları barış planının parametrelerini Rusya'ya teslim ettiğini belirtti.

Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Ana parametreler iletildi ve gelecek hafta Moskova'da görüşme yapılacak" dedi.

ABD'den aldıkları belgenin detaylarını şu anda kamuoyuyla paylaşmayacağını söyleyen Peskov, tüm bu konuların Amerikan tarafıyla istişare edileceğinin altını çizdi.

'Zelenskiy'in meşruiyet sorunu var'

Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle:

🟥Zelenskiy'in meşruiyet sorunu var, Ukrayna'da seçim yapmak veya anayasaya uymak istemiyor

🟥Rusya, Ukrayna anlaşmasını kamuoyu önünde tartışmak istemiyor

🟥Gelecek hafta yapılacak müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki toprak konusundaki gerçekleri kimin tanıması gerektiğini belirleyecek

🟥Kremlin, Steve Witkoff'un Moskova'ya ziyaret tarihini zamanı geldiğinde açıklayacak

🟥Vladimir Putin ve Viktor Orban arasında saat 13:00'te bir görüşme planlanıyor

🟥Putin ve Orban'ın görüşmeden sonra basın açıklaması yapması planlanmıyor
Andrey Yermak - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
UKRAYNA KRİZİ
Ukrayna'da yolsuzluk skandalı: Zelenskiy'in sağ kolu Yermak'ın evinde arama yapıldı
11:55
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала