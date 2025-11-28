https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/peskov-abd-cenevrede-kievle-mutabik-kaldiklari-plani-rusyaya-iletti-1101382869.html

Peskov: ABD, Cenevre'de Kiev'le mutabık kaldıkları planı Rusya'ya iletti

Cenevre'de Ukrayna'da barış konusunda mutabık kalınan parametreleri Washington'dan aldıklarını anlatan Peskov, haftaya Amerikan tarafıyla istişareler... 28.11.2025

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD yönetiminin Cenevre'de Ukraynalı temsilcilerle mutabık kaldıkları barış planının parametrelerini Rusya'ya teslim ettiğini belirtti.Gazetecilere açıklama yapan Peskov, "Ana parametreler iletildi ve gelecek hafta Moskova'da görüşme yapılacak" dedi.ABD'den aldıkları belgenin detaylarını şu anda kamuoyuyla paylaşmayacağını söyleyen Peskov, tüm bu konuların Amerikan tarafıyla istişare edileceğinin altını çizdi.'Zelenskiy'in meşruiyet sorunu var'Peskov'un öne çıkan açıklamaları şöyle: 🟥Zelenskiy'in meşruiyet sorunu var, Ukrayna'da seçim yapmak veya anayasaya uymak istemiyor🟥Rusya, Ukrayna anlaşmasını kamuoyu önünde tartışmak istemiyor🟥Gelecek hafta yapılacak müzakereler, Rusya ve Ukrayna arasındaki toprak konusundaki gerçekleri kimin tanıması gerektiğini belirleyecek🟥Kremlin, Steve Witkoff'un Moskova'ya ziyaret tarihini zamanı geldiğinde açıklayacak🟥Vladimir Putin ve Viktor Orban arasında saat 13:00'te bir görüşme planlanıyor🟥Putin ve Orban'ın görüşmeden sonra basın açıklaması yapması planlanmıyor

