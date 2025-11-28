https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/putin-orban-gorusmesi-sona-erdi-1101396825.html
Putin-Orban görüşmesi sona erdi
Putin-Orban görüşmesi sona erdi
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme sona erdi. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T18:08+0300
2025-11-28T18:08+0300
2025-11-28T18:08+0300
dünya
vladimir putin
viktor orban
kremlin
görüşme
rusya
macaristan
moskova
budapeşte
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085571818_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_2fb885db6e1987e53778dc6478c22d5c.jpg
İki liderin yaklaşık dört saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Macaristan, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Rusya ile enerji alanında iş birliğini sürdüren nadir ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle petrol ve doğalgaz tedariki konusunda Moskova'yla yakın ilişkileri bulunan Budapeşte yönetimi, enerji bağımsızlığını Rusya ile stratejik ortaklık üzerinden sağlamaya devam ediyor.Orban, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Macaristan’ın enerji güvenliğini garanti ettiğini defalarca dile getirmişti.Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas ise, Rus gazı olmadan ülkenin yıllık kaybının 10 milyar doları bulacağı ve ayrıca GSYİH’nin yüzde 4’ünden fazlasını kaybedebileceğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/putin-orban-ukrayna-meselesinde-dengeli-bir-tutum-sergiliyor-1101387636.html
rusya
macaristan
moskova
budapeşte
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085571818_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_9dcf0d60e5eaa0454814a4a1ad5358fe.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
vladimir putin, viktor orban, kremlin, görüşme, rusya, macaristan, moskova, budapeşte, avrupa birliği
vladimir putin, viktor orban, kremlin, görüşme, rusya, macaristan, moskova, budapeşte, avrupa birliği
Putin-Orban görüşmesi sona erdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme sona erdi.
İki liderin yaklaşık dört saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Macaristan, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Rusya ile enerji alanında iş birliğini sürdüren nadir ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle petrol ve doğalgaz tedariki konusunda Moskova'yla yakın ilişkileri bulunan Budapeşte yönetimi, enerji bağımsızlığını Rusya ile stratejik ortaklık üzerinden sağlamaya devam ediyor.
Orban, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Macaristan’ın enerji güvenliğini garanti ettiğini defalarca dile getirmişti.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas ise, Rus gazı olmadan ülkenin yıllık kaybının 10 milyar doları bulacağı ve ayrıca GSYİH’nin yüzde 4’ünden fazlasını kaybedebileceğini belirtmişti.