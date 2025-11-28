https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/putin-orban-gorusmesi-sona-erdi-1101396825.html

Putin-Orban görüşmesi sona erdi

Putin-Orban görüşmesi sona erdi

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme sona erdi. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T18:08+0300

2025-11-28T18:08+0300

2025-11-28T18:08+0300

dünya

vladimir putin

viktor orban

kremlin

görüşme

rusya

macaristan

moskova

budapeşte

avrupa birliği

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/07/05/1085571818_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_2fb885db6e1987e53778dc6478c22d5c.jpg

İki liderin yaklaşık dört saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.Macaristan, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Rusya ile enerji alanında iş birliğini sürdüren nadir ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle petrol ve doğalgaz tedariki konusunda Moskova'yla yakın ilişkileri bulunan Budapeşte yönetimi, enerji bağımsızlığını Rusya ile stratejik ortaklık üzerinden sağlamaya devam ediyor.Orban, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Macaristan’ın enerji güvenliğini garanti ettiğini defalarca dile getirmişti.Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas ise, Rus gazı olmadan ülkenin yıllık kaybının 10 milyar doları bulacağı ve ayrıca GSYİH’nin yüzde 4’ünden fazlasını kaybedebileceğini belirtmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/putin-orban-ukrayna-meselesinde-dengeli-bir-tutum-sergiliyor-1101387636.html

rusya

macaristan

moskova

budapeşte

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

vladimir putin, viktor orban, kremlin, görüşme, rusya, macaristan, moskova, budapeşte, avrupa birliği