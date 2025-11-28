Türkiye
Putin-Orban görüşmesi sona erdi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşme sona erdi. 28.11.2025
vladimir putin, viktor orban, kremlin, görüşme, rusya, macaristan, moskova, budapeşte, avrupa birliği
vladimir putin, viktor orban, kremlin, görüşme, rusya, macaristan, moskova, budapeşte, avrupa birliği

Putin-Orban görüşmesi sona erdi

18:08 28.11.2025
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşme sona erdi.
İki liderin yaklaşık dört saat süren görüşmesinde ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Macaristan, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Rusya ile enerji alanında iş birliğini sürdüren nadir ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle petrol ve doğalgaz tedariki konusunda Moskova'yla yakın ilişkileri bulunan Budapeşte yönetimi, enerji bağımsızlığını Rusya ile stratejik ortaklık üzerinden sağlamaya devam ediyor.
Orban, daha önce yaptığı açıklamalarda Rusya'nın Macaristan’ın enerji güvenliğini garanti ettiğini defalarca dile getirmişti.
Macaristan Başbakanlık Ofisi Başkanı Gergely Gulyas ise, Rus gazı olmadan ülkenin yıllık kaybının 10 milyar doları bulacağı ve ayrıca GSYİH’nin yüzde 4’ünden fazlasını kaybedebileceğini belirtmişti.
Orban Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
DÜNYA
Putin: Orban, Ukrayna meselesinde dengeli bir tutum sergiliyor
13:58
