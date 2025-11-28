https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/peskov-putin-abd-ozel-temsilcisi-witkoff-ile-gelecek-hafta-gorusecek-1101399652.html
Peskov: Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff ile gelecek hafta görüşecek
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u önümüzdeki haftanın ilk yarısında kabul edeceğini söyledi.Peskov, “Haftanın ilk yarısında gerçekleşecek. Tarihi zamanında duyuracağız” dedi.Peskov, açıklamasında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmelere de değindi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın istifasıyla sonuçlanan yolsuzluk skandalının ardından, ülkede derin bir siyasi krizin baş gösterdiğini belirten Peskov, şunları ifade etti:Peskov, hem Avrupa hem ABD’de, Kiev rejiminin geleceğiyle ilgili ciddi soru işaretlerinin oluştuğunu vurguladı.Peskov, Kremlin’de gerçekleştirilen Putin-Orban görüşmesine de değinerek, “Putin ve Orban uzun, kapsamlı ve son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.Peskov, her iki liderin de son derece “pragmatik ve açık sözlü” olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u önümüzdeki haftanın ilk yarısında kabul edeceğini söyledi.
Peskov, “Haftanın ilk yarısında gerçekleşecek. Tarihi zamanında duyuracağız” dedi.
Peskov, açıklamasında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmelere de değindi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın istifasıyla sonuçlanan yolsuzluk skandalının ardından, ülkede derin bir siyasi krizin baş gösterdiğini belirten Peskov, şunları ifade etti:
Kiev’de yaşanan gelişmeler, çok ciddi bir siyasi krize işaret ediyor ve bu durum tamamen yolsuzluk skandallarıyla tetiklenmiş durumda. Ukrayna’daki yolsuzluk zaten biliniyordu. Şimdi yaşananlar, özellikle ABD ve Avrupa’nın savaşa yönelik sağladığı paralar etrafında şekilleniyor, bu bir gerçek.
Peskov, hem Avrupa hem ABD’de, Kiev rejiminin geleceğiyle ilgili ciddi soru işaretlerinin oluştuğunu vurguladı.
Peskov, Kremlin’de gerçekleştirilen Putin-Orban görüşmesine de değinerek, “Putin ve Orban uzun, kapsamlı ve son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.
Peskov, her iki liderin de son derece “pragmatik ve açık sözlü” olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
Putin ve Orban, ülkelerinin çıkarlarını önceleyen liderler. Aralarındaki bu benzerlik, en geniş kapsamlı konuları doğrudan ve yapıcı şekilde tartışabilmelerine imkan tanıyor.