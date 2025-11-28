https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/peskov-putin-abd-ozel-temsilcisi-witkoff-ile-gelecek-hafta-gorusecek-1101399652.html

Peskov: Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff ile gelecek hafta görüşecek

Peskov: Putin, ABD Özel Temsilcisi Witkoff ile gelecek hafta görüşecek

Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile gelecek haftanın ilk yarısında... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T22:45+0300

2025-11-28T22:45+0300

2025-11-28T22:45+0300

dünya

dmitriy peskov

kremlin

vladimir putin

steve witkoff

rusya

abd

kiev

ukrayna

andrey yermak

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/1d/1095767533_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_2e2f12bb1d6a7473354d5c0faeb5d68a.jpg

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff’u önümüzdeki haftanın ilk yarısında kabul edeceğini söyledi.Peskov, “Haftanın ilk yarısında gerçekleşecek. Tarihi zamanında duyuracağız” dedi.Peskov, açıklamasında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmelere de değindi. Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın istifasıyla sonuçlanan yolsuzluk skandalının ardından, ülkede derin bir siyasi krizin baş gösterdiğini belirten Peskov, şunları ifade etti:Peskov, hem Avrupa hem ABD’de, Kiev rejiminin geleceğiyle ilgili ciddi soru işaretlerinin oluştuğunu vurguladı.Peskov, Kremlin’de gerçekleştirilen Putin-Orban görüşmesine de değinerek, “Putin ve Orban uzun, kapsamlı ve son derece olumlu bir görüşme gerçekleştirdi” dedi.Peskov, her iki liderin de son derece “pragmatik ve açık sözlü” olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/peskov-trumpin-baris-planina-iliskin-medyada-cok-sayida-asilsiz-bilgi-dolasiyor-1101397736.html

rusya

abd

kiev

ukrayna

macaristan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dmitriy peskov, kremlin, vladimir putin, steve witkoff, rusya, abd, kiev, ukrayna, andrey yermak, macaristan, viktor orban