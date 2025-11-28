https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/peskov-trumpin-baris-planina-iliskin-medyada-cok-sayida-asilsiz-bilgi-dolasiyor-1101397736.html

Peskov: Trump’ın barış planına ilişkin medyada çok sayıda asılsız bilgi dolaşıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin planlarına dair medyada çok sayıda asılsız bilgi yer aldığını belirterek, Rusya'nın... 28.11.2025, Sputnik Türkiye

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna krizine ilişkin ABD tarafından geliştirilen plan hakkında medyada dolaşan çok sayıda bilgiye dikkat çekerek “Şu anda yazılanların çoğu gerçeği yansıtmıyor” dedi.Peskov, Kremlin’in öncelikli olarak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yürütülen barış girişimlerine odaklandığını vurgulayarak, “Trump’ın ‘barış misyonu’ bizim için ana gündem maddesi olmaya devam ediyor, biz bu doğrultuda temaslara hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.

