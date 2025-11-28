Türkiye
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
Peskov: Trump'ın barış planına ilişkin medyada çok sayıda asılsız bilgi dolaşıyor
Peskov: Trump’ın barış planına ilişkin medyada çok sayıda asılsız bilgi dolaşıyor
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin planlarına dair medyada çok sayıda asılsız bilgi yer aldığını belirterek, Rusya'nın... 28.11.2025, Sputnik Türkiye
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna krizine ilişkin ABD tarafından geliştirilen plan hakkında medyada dolaşan çok sayıda bilgiye dikkat çekerek “Şu anda yazılanların çoğu gerçeği yansıtmıyor” dedi.Peskov, Kremlin’in öncelikli olarak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yürütülen barış girişimlerine odaklandığını vurgulayarak, “Trump’ın ‘barış misyonu’ bizim için ana gündem maddesi olmaya devam ediyor, biz bu doğrultuda temaslara hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Peskov: Trump'ın barış planına ilişkin medyada çok sayıda asılsız bilgi dolaşıyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne ilişkin planlarına dair medyada çok sayıda asılsız bilgi yer aldığını belirterek, Rusya'nın asıl olarak Donald Trump’ın barış misyonuna odaklandığını ve bu yöndeki temaslara hazırlandığını söyledi.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Ukrayna krizine ilişkin ABD tarafından geliştirilen plan hakkında medyada dolaşan çok sayıda bilgiye dikkat çekerek “Şu anda yazılanların çoğu gerçeği yansıtmıyor” dedi.
Peskov, Kremlin’in öncelikli olarak ABD Başkanı Donald Trump yönetimi tarafından yürütülen barış girişimlerine odaklandığını vurgulayarak, “Trump’ın ‘barış misyonu’ bizim için ana gündem maddesi olmaya devam ediyor, biz bu doğrultuda temaslara hazırlanıyoruz” ifadelerini kullandı.
UKRAYNA KRİZİ
Peskov: ABD, Cenevre'de Kiev'le mutabık kaldıkları planı Rusya'ya iletti
12:42
