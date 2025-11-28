Macaristan Başbakanı Orban bugün Rusya lideri Putin’le görüşmeyi planlıyor

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/macaristan-basbakani-orban-bugun-rusya-lideri-putinle-gorusmeyi-planliyor-1101372027.html
Macaristan Başbakanı Orban'ın bugün Rusya Devlet Başkanı Putin'le petrol ve doğalgaz tedarikinin yanı sıra Ukrayna meselesini görüşmeyi umduğu belirtildi.
Batı medyası, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın bugün Rusya lideri Vladimir Putin'le bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi.Macar liderinin görüşme sırasında, petrol ve doğalgaz tedarikinin güvence altına alınmasının yanı sıra, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik tedbirleri görüşmek istediği aktarıldı.Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası Putin-Orban görüşmesiyle ilgili haber vereceklerini bildirmişti.Putin, Orban'ın Moskova davetini kabul etmesi durumunda onu görmekten memnuniyet duyacağını belirterek, "Olası görüşmeyle ilgili temaslar var" demişti.Macar Başbakanının siyasi duruşunu karadaki gerçek duruma dayanarak oluşturduğuna dikkat çeken Rusya lideri, Orban'ın duruşunu 'tarafsız' olarak nitelendirmişti.
08:43 28.11.2025 (güncellendi: 08:48 28.11.2025)
Batı medyası, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın bugün Rusya lideri Vladimir Putin’le bir görüşme gerçekleştirmeyi planladığını bildirdi.
Macar liderinin görüşme sırasında, petrol ve doğalgaz tedarikinin güvence altına alınmasının yanı sıra, Ukrayna'daki çatışmanın çözümüne yönelik tedbirleri görüşmek istediği aktarıldı.
Daha önce Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, olası Putin-Orban görüşmesiyle ilgili haber vereceklerini bildirmişti.
Putin, Orban’ın Moskova davetini kabul etmesi durumunda onu görmekten memnuniyet duyacağını belirterek, “Olası görüşmeyle ilgili temaslar var” demişti.
Macar Başbakanının siyasi duruşunu karadaki gerçek duruma dayanarak oluşturduğuna dikkat çeken Rusya lideri, Orban’ın duruşunu ‘tarafsız’ olarak nitelendirmişti.