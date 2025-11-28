Türkiye
621 hakim ve cumhuriyet savcısının görev yeri değişti
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bati-medyasi-nato-yakin-gelecekte-olebilir--1101371744.html
Batı medyası: NATO yakın gelecekte ölebilir
Batı medyası: NATO yakın gelecekte ölebilir
Sputnik Türkiye
NATO’nun, Ukrayna'daki çatışmadan önce başlayan uzun bir bozulma süreci yaşadığı belirtildi. 28.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-28T08:04+0300
2025-11-28T08:34+0300
dünya
norveç
nato
ukrayna
afganistan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101328/48/1013284888_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2577a316c0a83dac45ebbfa903c14f5a.jpg
Norveçli Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gazisi Dan Viggo Bertgun, Steigan sitesi için kaleme aldığı yazısında, NATO’nun yakın gelecekte “sadece zayıflamakla kalmayıp, tamamen ortadan kalkabileceğini” ifade etti.Bertgun, “Mesele, NATO'nun bu yüzyılı atlatıp atlatamayacağı değil. Mesele, NATO'nun en azından önümüzdeki on yılı atlatıp atlatamayacağı” diye yazdı.NATO'nun tek bir kriz sonucu değil, Ukrayna'daki çatışmadan çok önce başlayan uzun süreli bir "gerileme" süreci sonucunda "ölebileceğini" savunan askeri uzman, artık kuruluş amacı olan misyonları yerine getiremeyen ittifakın "gerilemesinin ana hatlarının" artık belirgin olduğunu söyledi.Afganistan operasyonuna dikkat çeken Bertgun, bu operasyonu NATO için askeri ve siyasi yenilgi olarak değerlendirdi. Yirmi yıldan fazla bir süre önce, Brüksel'deki NATO Genel Merkezi’nde, dönemin Norveç’in NATO Büyükelçisi Kai Eide ile yaptığı bir toplantıdan bahseden uzman, Eide'nin toplantı sırasında, "NATO, Afganistan'da stratejik bir yenilgiye dayanamaz. Bu, ittifakın güvenilirliğini zedeler" dediğini vurguladı.Bertgun, "Şimdi geriye dönüp baktığımızda bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/trump-beyaz-saraydaki-saldirida-bir-ulusal-muhafiz-uyesi-hayatini-kaybetti-digerinin-durumu-ise-1101368573.html
norveç
ukrayna
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101328/48/1013284888_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_bfacbbc6ea68f887f2558a242c73e5b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
norveç, nato, ukrayna, afganistan
norveç, nato, ukrayna, afganistan

Batı medyası: NATO yakın gelecekte ölebilir

08:04 28.11.2025 (güncellendi: 08:34 28.11.2025)
© Sputnik / Multimedya arşivine gidinNATO
NATO - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
© Sputnik
/
Multimedya arşivine gidin
Abone ol
NATO’nun, Ukrayna'daki çatışmadan önce başlayan uzun bir bozulma süreci yaşadığı belirtildi.
Norveçli Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gazisi Dan Viggo Bertgun, Steigan sitesi için kaleme aldığı yazısında, NATO’nun yakın gelecekte “sadece zayıflamakla kalmayıp, tamamen ortadan kalkabileceğini” ifade etti.
Bertgun, “Mesele, NATO'nun bu yüzyılı atlatıp atlatamayacağı değil. Mesele, NATO'nun en azından önümüzdeki on yılı atlatıp atlatamayacağı” diye yazdı.
NATO'nun tek bir kriz sonucu değil, Ukrayna'daki çatışmadan çok önce başlayan uzun süreli bir "gerileme" süreci sonucunda "ölebileceğini" savunan askeri uzman, artık kuruluş amacı olan misyonları yerine getiremeyen ittifakın "gerilemesinin ana hatlarının" artık belirgin olduğunu söyledi.
Afganistan operasyonuna dikkat çeken Bertgun, bu operasyonu NATO için askeri ve siyasi yenilgi olarak değerlendirdi. Yirmi yıldan fazla bir süre önce, Brüksel'deki NATO Genel Merkezi’nde, dönemin Norveç’in NATO Büyükelçisi Kai Eide ile yaptığı bir toplantıdan bahseden uzman, Eide'nin toplantı sırasında, "NATO, Afganistan'da stratejik bir yenilgiye dayanamaz. Bu, ittifakın güvenilirliğini zedeler" dediğini vurguladı.
Bertgun, "Şimdi geriye dönüp baktığımızda bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.11.2025
DÜNYA
Trump: Beyaz Saray'daki saldırıda bir Ulusal Muhafız üyesi hayatını kaybetti, diğerinin durumu ise kritik
03:43
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала