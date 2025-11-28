https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bati-medyasi-nato-yakin-gelecekte-olebilir--1101371744.html
Batı medyası: NATO yakın gelecekte ölebilir
Batı medyası: NATO yakın gelecekte ölebilir
28.11.2025
Norveçli Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gazisi Dan Viggo Bertgun, Steigan sitesi için kaleme aldığı yazısında, NATO’nun yakın gelecekte “sadece zayıflamakla kalmayıp, tamamen ortadan kalkabileceğini” ifade etti.Bertgun, “Mesele, NATO'nun bu yüzyılı atlatıp atlatamayacağı değil. Mesele, NATO'nun en azından önümüzdeki on yılı atlatıp atlatamayacağı” diye yazdı.NATO'nun tek bir kriz sonucu değil, Ukrayna'daki çatışmadan çok önce başlayan uzun süreli bir "gerileme" süreci sonucunda "ölebileceğini" savunan askeri uzman, artık kuruluş amacı olan misyonları yerine getiremeyen ittifakın "gerilemesinin ana hatlarının" artık belirgin olduğunu söyledi.Afganistan operasyonuna dikkat çeken Bertgun, bu operasyonu NATO için askeri ve siyasi yenilgi olarak değerlendirdi. Yirmi yıldan fazla bir süre önce, Brüksel'deki NATO Genel Merkezi’nde, dönemin Norveç’in NATO Büyükelçisi Kai Eide ile yaptığı bir toplantıdan bahseden uzman, Eide'nin toplantı sırasında, "NATO, Afganistan'da stratejik bir yenilgiye dayanamaz. Bu, ittifakın güvenilirliğini zedeler" dediğini vurguladı.Bertgun, "Şimdi geriye dönüp baktığımızda bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.
Batı medyası: NATO yakın gelecekte ölebilir
Norveçli Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gazisi Dan Viggo Bertgun, Steigan sitesi için kaleme aldığı yazısında, NATO’nun yakın gelecekte “sadece zayıflamakla kalmayıp, tamamen ortadan kalkabileceğini” ifade etti.
Bertgun, “Mesele, NATO'nun bu yüzyılı atlatıp atlatamayacağı değil. Mesele, NATO'nun en azından önümüzdeki on yılı atlatıp atlatamayacağı” diye yazdı.
NATO'nun tek bir kriz sonucu değil, Ukrayna'daki çatışmadan çok önce başlayan uzun süreli bir "gerileme" süreci sonucunda "ölebileceğini" savunan askeri uzman, artık kuruluş amacı olan misyonları yerine getiremeyen ittifakın "gerilemesinin ana hatlarının" artık belirgin olduğunu söyledi.
Afganistan operasyonuna dikkat çeken Bertgun, bu operasyonu NATO için askeri ve siyasi yenilgi olarak değerlendirdi. Yirmi yıldan fazla bir süre önce, Brüksel'deki NATO Genel Merkezi’nde, dönemin Norveç’in NATO Büyükelçisi Kai Eide ile yaptığı bir toplantıdan bahseden uzman, Eide'nin toplantı sırasında, "NATO, Afganistan'da stratejik bir yenilgiye dayanamaz. Bu, ittifakın güvenilirliğini zedeler" dediğini vurguladı.
Bertgun, "Şimdi geriye dönüp baktığımızda bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.