https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/bati-medyasi-nato-yakin-gelecekte-olebilir--1101371744.html

Batı medyası: NATO yakın gelecekte ölebilir

Batı medyası: NATO yakın gelecekte ölebilir

Sputnik Türkiye

NATO’nun, Ukrayna'daki çatışmadan önce başlayan uzun bir bozulma süreci yaşadığı belirtildi. 28.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-28T08:04+0300

2025-11-28T08:04+0300

2025-11-28T08:34+0300

dünya

norveç

nato

ukrayna

afganistan

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/101328/48/1013284888_0:157:3083:1891_1920x0_80_0_0_2577a316c0a83dac45ebbfa903c14f5a.jpg

Norveçli Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü gazisi Dan Viggo Bertgun, Steigan sitesi için kaleme aldığı yazısında, NATO’nun yakın gelecekte “sadece zayıflamakla kalmayıp, tamamen ortadan kalkabileceğini” ifade etti.Bertgun, “Mesele, NATO'nun bu yüzyılı atlatıp atlatamayacağı değil. Mesele, NATO'nun en azından önümüzdeki on yılı atlatıp atlatamayacağı” diye yazdı.NATO'nun tek bir kriz sonucu değil, Ukrayna'daki çatışmadan çok önce başlayan uzun süreli bir "gerileme" süreci sonucunda "ölebileceğini" savunan askeri uzman, artık kuruluş amacı olan misyonları yerine getiremeyen ittifakın "gerilemesinin ana hatlarının" artık belirgin olduğunu söyledi.Afganistan operasyonuna dikkat çeken Bertgun, bu operasyonu NATO için askeri ve siyasi yenilgi olarak değerlendirdi. Yirmi yıldan fazla bir süre önce, Brüksel'deki NATO Genel Merkezi’nde, dönemin Norveç’in NATO Büyükelçisi Kai Eide ile yaptığı bir toplantıdan bahseden uzman, Eide'nin toplantı sırasında, "NATO, Afganistan'da stratejik bir yenilgiye dayanamaz. Bu, ittifakın güvenilirliğini zedeler" dediğini vurguladı.Bertgun, "Şimdi geriye dönüp baktığımızda bu sözlerin ne kadar doğru olduğunu daha iyi anlıyoruz" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/trump-beyaz-saraydaki-saldirida-bir-ulusal-muhafiz-uyesi-hayatini-kaybetti-digerinin-durumu-ise-1101368573.html

norveç

ukrayna

afganistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

norveç, nato, ukrayna, afganistan