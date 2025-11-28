https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/lavrov-putin-ile-orban-arasindaki-gorusme-oldukca-olumlu-gecti-1101398427.html

Lavrov: Putin ile Orban arasındaki görüşme oldukça olumlu geçti

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında yapılan görüşmeye ilişkin Rus devlet televizyonu Rossiya 1 kanalına değerlendirmelerde bulundu.Lavrov, "Başkan Putin görüşmeyi yürüttü, biz de talimatları doğrultusunda ona destek olmaya çalıştık. Görüşmenin son derece olumlu geçtiğini düşünüyorum" dedi.Lavrov, Macaristan’ın, Avrupa Birliği’nin genel tutumunun aksine, Ukrayna konusundaki duruşunu kendi çıkar ve değerlendirmelerine göre belirlemesini takdir ettiklerini vurguladı.Daha önce Kremlin, Putin ve Orban arasında yaklaşık dört saat süren görüşmede ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını bildirmişti.Macaristan, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Rusya ile enerji alanında iş birliğini sürdüren nadir ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle petrol ve doğalgaz tedariki konusunda Moskova'yla yakın ilişkileri bulunan Budapeşte yönetimi, enerji bağımsızlığını Rusya ile stratejik ortaklık üzerinden sağlamaya devam ediyor.

