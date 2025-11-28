Türkiye
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251128/lavrov-putin-ile-orban-arasindaki-gorusme-oldukca-olumlu-gecti-1101398427.html
Lavrov: Putin ile Orban arasındaki görüşme oldukça olumlu geçti
Lavrov: Putin ile Orban arasındaki görüşme oldukça olumlu geçti
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında Kremlin'de gerçekleşen görüşmenin 'çok... 28.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında yapılan görüşmeye ilişkin Rus devlet televizyonu Rossiya 1 kanalına değerlendirmelerde bulundu.Lavrov, "Başkan Putin görüşmeyi yürüttü, biz de talimatları doğrultusunda ona destek olmaya çalıştık. Görüşmenin son derece olumlu geçtiğini düşünüyorum" dedi.Lavrov, Macaristan’ın, Avrupa Birliği’nin genel tutumunun aksine, Ukrayna konusundaki duruşunu kendi çıkar ve değerlendirmelerine göre belirlemesini takdir ettiklerini vurguladı.Daha önce Kremlin, Putin ve Orban arasında yaklaşık dört saat süren görüşmede ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını bildirmişti.Macaristan, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Rusya ile enerji alanında iş birliğini sürdüren nadir ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle petrol ve doğalgaz tedariki konusunda Moskova'yla yakın ilişkileri bulunan Budapeşte yönetimi, enerji bağımsızlığını Rusya ile stratejik ortaklık üzerinden sağlamaya devam ediyor.
Lavrov: Putin ile Orban arasındaki görüşme oldukça olumlu geçti

19:50 28.11.2025
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında Kremlin’de gerçekleşen görüşmenin ‘çok olumlu’ bir atmosferde geçtiğini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Viktor Orban arasında yapılan görüşmeye ilişkin Rus devlet televizyonu Rossiya 1 kanalına değerlendirmelerde bulundu.
Lavrov, "Başkan Putin görüşmeyi yürüttü, biz de talimatları doğrultusunda ona destek olmaya çalıştık. Görüşmenin son derece olumlu geçtiğini düşünüyorum" dedi.
Lavrov, Macaristan’ın, Avrupa Birliği’nin genel tutumunun aksine, Ukrayna konusundaki duruşunu kendi çıkar ve değerlendirmelerine göre belirlemesini takdir ettiklerini vurguladı.
Avrupa ülkeleri sürekli olarak başka devletlerin tutumlarına itiraz ederken, Viktor Orban Brüksel ile koordinasyon içinde hareket etmek yerine ulusal çıkarlarını gözetiyor. Macaristan'ın bu bağımsız tutumuna, diğer tüm ülkeler olduğu gibi saygı duyuyoruz.
Daha önce Kremlin, Putin ve Orban arasında yaklaşık dört saat süren görüşmede ikili ilişkiler, enerji iş birliği ve bölgesel gelişmelerin ele alındığını bildirmişti.
Macaristan, Avrupa Birliği ülkeleri içinde Rusya ile enerji alanında iş birliğini sürdüren nadir ülkeler arasında yer alıyor. Özellikle petrol ve doğalgaz tedariki konusunda Moskova'yla yakın ilişkileri bulunan Budapeşte yönetimi, enerji bağımsızlığını Rusya ile stratejik ortaklık üzerinden sağlamaya devam ediyor.
