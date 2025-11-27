https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/rus-vekil-slutskiy-kalici-baris-icin-kirim-ve-donbassin-rus-topragi-olarak-taninmasi-sart-1101366974.html

Rus vekil Slutskiy: Kalıcı barış için Kırım ve Donbass’ın Rus toprağı olarak tanınması şart

Rus vekil Slutskiy: Kalıcı barış için Kırım ve Donbass'ın Rus toprağı olarak tanınması şart

27.11.2025

Rusya Devlet Duması Dış İlişkiler Komitesi Başkanı ve Liberal Demokrat Parti (LDPR) lideri Leonid Slutskiy, Sputnik’e verdiği demeçte Ukrayna’daki ihtilafın sona ermesi ve yeni bir çatışma riskinin ortadan kaldırılması için Kırım ve Donbass bölgelerinin Rus toprağı olarak tanınmasının şart olduğunu söyledi.Slutskiy, “Sürdürülebilir barışın ilkesel temellerini kurabilmek ve gelecekteki benzer çatışmaların önünü kesebilmek için, Rusya'nın Kırım ve Donbass üzerindeki egemenliğinin tanınması büyük önem taşıyor. Moskova açısından bu konu anayasal olarak kapanmıştır, ancak Batı’dan bu yönde yasal bir teyit gelmedikçe, bu toprak meselesinin yeniden gündeme getirilerek yeni bir çatışma başlatılması tehlikesi hep sürecektir” dedi.Slutskiy ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in müzakerelerde kimlerle muhatap olunması gerektiğini net biçimde ifade ettiğini belirterek, “Ukrayna tarafının meşruiyeti ‘aksıyor’. Anlaşmalar ancak küresel sistemin ana aktörleri aracılığıyla yürütülmeli” diye konuştu.Daha önce Putin, Ukrayna yönetimiyle herhangi bir belge imzalamanın bir anlamı olmadığını; Ukraynalı yetkililerin seçimlere gitmekten korkarak stratejik bir hata yaptıklarını dile getirmişti. Rus lider, Rusya’nın Ukrayna ile anlaşmak istediğini, ancak şu anda bunun hukuki olarak mümkün olmadığını belirterek, sadece Ukrayna Parlamentosu'nun savaş hali şartlarında görev süresini uzatma yetkisinin olduğunu, devlet başkanının ise böyle bir yetkiye sahip olmadığını ifade etmişti.

