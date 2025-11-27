https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/putin-rusya-abdnin-ukrayna-planinin-gelecekteki-anlasmalarin-temeli-olarak-kullanilabilecegini-1101357734.html
Putin: Rusya, ABD'nin Ukrayna planının gelecekteki anlaşmaların temeli olarak kullanılabileceğini kabul ediyor
Rus lider Putin, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna planının gelecekteki anlaşmaların temeli olarak kullanılabileceğini kabul ettiğini belirtti. 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Batı ile Avrupa güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili konuları görüşmeye hazır olduğunu söyledi.Rus lider, önümüzdeki hafta bir Amerikan heyetinin Moskova'ya gelmesinin planlandığını doğruladı.Putin'in ABD barış planına ilişkin başlıca açıklamaları: ▪️Dışişleri Bakanlığı, Medinskiy ve Uşakov, Ukrayna konulu Rus müzakereciler arasında yer alıyor.▪️Ukrayna konusunda taslak bir barış anlaşması yoktu, sadece tartışılan bir dizi konu vardı. ▪️Cenevre görüşmelerinin ardından, barış planının 28 maddesinin dört bölüme ayrılmasına karar verildi.▪️Rusya, ABD'nin Ukrayna ile ilgili maddelerinin gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabileceği konusunda genel olarak hemfikir.▪️Ukrayna taslak planının 'diplomatik dile' çevrilmesi gerekiyor, şu anda bazı noktalar kulağa saçma geliyor.▪️ABD'nin genel olarak kendi pozisyonunu dikkate aldığını görüyoruz.▪️Ukrayna barış planının her kelimesi ciddi bir şekilde tartışılmalı.▪️Rusya'nın Avrupa'ya saldırma olasılığı hakkındaki iddialar düpedüz yalan ve saçmalıktır. ▪️Amerikan heyetinin önümüzdeki hafta Moskova'ya gelmesi planlanıyor.
Rus lider Putin, Rusya'nın ABD'nin Ukrayna planının gelecekteki anlaşmaların temeli olarak kullanılabileceğini kabul ettiğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya'nın Batı ile Avrupa güvenliği ve stratejik istikrarı ile ilgili konuları görüşmeye hazır olduğunu söyledi.
Rus lider, önümüzdeki hafta bir Amerikan heyetinin Moskova'ya gelmesinin planlandığını doğruladı.
Putin'in ABD barış planına ilişkin başlıca açıklamaları:
▪️Dışişleri Bakanlığı, Medinskiy ve Uşakov, Ukrayna konulu Rus müzakereciler arasında yer alıyor.
▪️Ukrayna konusunda taslak bir barış anlaşması yoktu, sadece tartışılan bir dizi konu vardı.
▪️Cenevre görüşmelerinin ardından, barış planının 28 maddesinin dört bölüme ayrılmasına karar verildi.
▪️Rusya, ABD'nin Ukrayna ile ilgili maddelerinin gelecekteki anlaşmaların temelini oluşturabileceği konusunda genel olarak hemfikir.
▪️Ukrayna taslak planının 'diplomatik dile' çevrilmesi gerekiyor, şu anda bazı noktalar kulağa saçma geliyor.
▪️ABD'nin genel olarak kendi pozisyonunu dikkate aldığını görüyoruz.
▪️Ukrayna barış planının her kelimesi ciddi bir şekilde tartışılmalı.
▪️Rusya'nın Avrupa'ya saldırma olasılığı hakkındaki iddialar düpedüz yalan ve saçmalıktır.
▪️Amerikan heyetinin önümüzdeki hafta Moskova'ya gelmesi planlanıyor.