Rus Soyuz MS-28 uzay aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden kalkış yaptı

Rus Soyuz MS-28 uzay aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden kalkış yaptı

İki Rus kozmonotu ve bir ABD'li astronotunu Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Soyuz roketi, Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldı. 27.11.2025, Sputnik Türkiye

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101342484_0:5:1215:688_1920x0_80_0_0_433d45aa1304e16a7dd36f6995670ae6.png

Sputnik muhabirinin bildirdiği üzere, Sergey Kud-Sverçkov ve Sergey Mikayev adlı iki Rus kozmonotu ve NASA astronotu Christopher Williams’ı Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) götürecek Soyuz MS-28 uzay aracını taşıyan Soyuz-2.1a roketi, Baykonur Uzay Üssü'nden başarıyla fırlatıldı.Moskova saati ile 12.28'de (TSİ ile aynı) fırlatılan ve kısa süre sonra yörüngeye oturan uzay aracının Dünya yörüngesinde iki tur atması ve 3 saat 10 dakika içinde UUİ'ye ulaşması bekleniyor.Soyuz MS-28 mürettebatının UUİ'deki görevinin 242 gün sürmesi planlanıyor. Rus programı, 40'tan fazla deney, ayrıca Nisan ve Haziran aylarında olmak üzere iki uzay yürüyüşü içeriyor.

2025

