Rusya, Soyuz-2.1b roketini başarıyla fırlattı: 'Bion-M' No2 uydusu, içinde 75 fare ve bin 500 sinekle birlikte yörüngede

Rusya, Soyuz-2.1b roketini başarıyla fırlattı: 'Bion-M' No2 uydusu, içinde 75 fare ve bin 500 sinekle birlikte yörüngede

Soyuz-2-1b roketi Bion-M uydusuyla Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatıldı. Roketin içinde 75 fare ve bin 500 sinek bulunuyor. 21.08.2025

Rusya, içerisinde 75 fare ve bin 500 sineğin bulunduğu Bion-M No. 2 uydusunu Soyuz-2.1b roketiyle yörüngeye fırlattı.Roket, çarşamba günü Türkiye saatiyle 20.13’te fırlatıldı ve uydunun yörüngeye yerleştirilmesi 9 dakika 23 saniye sürdü.Görev kontrol merkezindeki anons görevlisi, “Üçüncü kademe motoru kapatıldı. Uzay aracı ayrıldı. ‘Bion-M’ No2 uydusu Dünya’nın yapay uydusu yörüngesine çıkarıldı” ifadelerini kullandı.Uydu, 370–380 kilometre irtifada, yüksek eğimli bir yörüngeye yerleştirildi. Bu yörüngede, 50–60 derecelik eğime sahip geleneksel yörüngelere kıyasla daha fazla kozmik radyasyon ve farklı jeomanyetik koşullar bulunduğu için, bilim insanları 30 gün sürecek uçuş boyunca biyolojik güvenliği test edecek.“Bion-M” No2, hermetik (hava geçirmez) bir dönüş kapsülünden, bilimsel cihazların yerleştirildiği iç ve dış bölümlerden, ekipman ve modül bölmelerinden, ayrılma sistemleri platformundan ve güneş panellerinden oluşuyor. Fareler ve drosophila sineklerinin yanı sıra, uyduda tıbbi bitkiler, tohumlar, yosunlar, mikroorganizmalar ile hayvan ve insana ait kök hücreler de bulunuyor.1973–1996 yılları arasında, uzaya gönderilen 11 “Bion” uydusunda maymunlar, sıçanlar, kertenkele, lepistes balıkları, böcekler ve tek hücreli organizmalar yer almıştı. 2013 yılında ise, modernize edilmiş “Bion-M” uydusu fareler, çöl sıçanları, gekolar, salyangozlar, kabuklular, balıklar ve çeşitli mikroorganizmalarla birlikte 30 günlük bir uçuş gerçekleştirmişti. Bu, serinin 30 gün süren ilk uydusu olmuştu.

