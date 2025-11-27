https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/putin-rus-silahi-etkinligini-kanitladi-1101336052.html
Putin: Rus silahı etkinliğini kanıtladı
Putin: Rus silahı etkinliğini kanıtladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) güçlerini modern Rus silahlarıyla donatmak için bir program başlatmayı önerdi. 27.11.2025
Rusya lideri Vladimir Putin, KGAÖ Zirvesi toplantısında, Rus silahının özel askeri harekat sırasında etkinliğini kanıtladığını söyledi.Putin, “Kolektif güçlerin, gerçek askeri operasyonlarda etkinliğini kanıtlamış modern Rus silahları ve teçhizatıyla donatılması için geniş çaplı bir program başlatılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.Örgütün askeri potansiyelinin güçlendirilmesine ilişkin tüm konularda müttefikleriyle yakın işbirliğini sürdüreceklerini söyleyen Rus lider, “KGAÖ, Avrasya coğrafyasında güvenliği ve istikrarı güvenilir bir şekilde garanti ediyor ve birliğimize üye ülkelerin bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini koruyor” dedi.Jeopolitik gerginlikler göz önüne alındığında, örgüte üye ülkelerin ortak çıkarlarını ve girişimlerini küresel sahnede destekleme görevinin öncelikli hale gelmesinin doğal olduğunu kaydeden Putin, “Bu bağlamda, Rus tarafı, KGAÖ zirvesi öncesinde, 2026 yılında Moskova'da Avrasya'da eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinin geliştirilmesi ile ilgili uluslararası bir uzman forumu düzenlenmesini öneriyor” diye ekledi.KGAÖ hava kuvvetlerinin gelişiminin özel bir ilgi talep ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, örgüte üye ülkelerinin savunma sanayi işletmeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine özellikle önem verileceğini kaydetti.
Rusya lideri Vladimir Putin, KGAÖ Zirvesi toplantısında, Rus silahının özel askeri harekat sırasında etkinliğini kanıtladığını söyledi.
Putin, “Kolektif güçlerin, gerçek askeri operasyonlarda etkinliğini kanıtlamış modern Rus silahları ve teçhizatıyla donatılması için geniş çaplı bir program başlatılmasını öneriyoruz” şeklinde konuştu.
Örgütün askeri potansiyelinin güçlendirilmesine ilişkin tüm konularda müttefikleriyle yakın işbirliğini sürdüreceklerini söyleyen Rus lider, “KGAÖ, Avrasya coğrafyasında güvenliği ve istikrarı güvenilir bir şekilde garanti ediyor ve birliğimize üye ülkelerin bağımsızlıklarını ve toprak bütünlüklerini koruyor” dedi.
Jeopolitik gerginlikler göz önüne alındığında, örgüte üye ülkelerin ortak çıkarlarını ve girişimlerini küresel sahnede destekleme görevinin öncelikli hale gelmesinin doğal olduğunu kaydeden Putin, “Bu bağlamda, Rus tarafı, KGAÖ zirvesi öncesinde, 2026 yılında Moskova'da Avrasya'da eşit ve bölünmez bir güvenlik mimarisinin geliştirilmesi ile ilgili uluslararası bir uzman forumu düzenlenmesini öneriyor” diye ekledi.
KGAÖ hava kuvvetlerinin gelişiminin özel bir ilgi talep ettiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, örgüte üye ülkelerinin savunma sanayi işletmeleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesine özellikle önem verileceğini kaydetti.