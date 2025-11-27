https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/papa-14-leo-ucaga-bindi-ankaraya-geliyor-1101332801.html

Papa 14. Leo, uçağa bindi: Ankara'ya geliyor

Papa 14. Leo, uçağa bindi: Ankara'ya geliyor

İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara uçağına binmek üzere İtalya'nın Roma Fiumicino Uluslararası...

Dünyadaki 1,5 milyar Katolik’in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, bugün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunuyor. Bu ziyaret, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyareti olma özelliğini taşıyor.Ziyaret tarihleri ve ilk durakZiyaretin gündemiCumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerde:İstanbul ve İznik Programı29 Kasım – Yoğun İstanbul ProgramıSon Durak: Lübnan

