Papa 14. Leo, uçağa bindi: Ankara'ya geliyor
10:26 27.11.2025 (güncellendi: 10:51 27.11.2025)
© AA / Riccardo De LucaPapa
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara uçağına binmek üzere İtalya'nın Roma Fiumicino Uluslararası Havalimanı'na geldi. Ziyaret, ilk İznik Konsili'nin yapılmasının 1700. yıl dönümünde özellikle gerçekleştirilmesi bakımından önem taşıyor.
Dünyadaki 1,5 milyar Katolik’in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, bugün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunuyor. Bu ziyaret, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyareti olma özelliğini taşıyor.
Ziyaret tarihleri ve ilk durak
Tarihler: 27–30 Kasım
İlk Durak: Ankara
Papa, sabah Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.
Ziyaretin gündemi
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerde:
Türkiye–Vatikan ilişkileri,
Filistin başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
İstanbul ve İznik Programı
Papa, akşam İstanbul’a geçecek.
28 Kasım’da Harbiye’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde dini görevlilerle toplantı yapacak, ardından Fransız Fakirhanesini ziyaret edecek.
Aynı gün İznik’e helikopterle geçerek İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılacak ve konuşma yapacak.
İznik’ten sonra tekrar İstanbul’a dönüp Vatikan temsilciliğinde görüşmeler yapacak.
29 Kasım – Yoğun İstanbul Programı
Sultanahmet Camisi ve Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ziyareti.
Yerel kilise temsilcileri ve Hristiyan topluluk liderleriyle toplantılar.
Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşme ve ortak bildiri imzalanması.
Volkswagen Arena’da 5 bin kişilik halka açık ayin: Bu detay önceki ziyaretlerden farklı, çünkü genelde kilise tercih ediliyordu.
Son Durak: Lübnan
Papa 14. Leo, 30 Kasım Pazar günü öğleden sonra Atatürk Havalimanı’ndan Beyrut’a geçerek gezinin ikinci ayağına başlayacak.