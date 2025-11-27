Türkiye
Papa 14. Leo, uçağa bindi: Ankara'ya geliyor
Papa 14. Leo, uçağa bindi: Ankara'ya geliyor
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara uçağına binmek üzere İtalya'nın Roma Fiumicino Uluslararası... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Dünyadaki 1,5 milyar Katolik’in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, bugün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunuyor. Bu ziyaret, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyareti olma özelliğini taşıyor.Ziyaret tarihleri ve ilk durakZiyaretin gündemiCumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerde:İstanbul ve İznik Programı29 Kasım – Yoğun İstanbul ProgramıSon Durak: Lübnan
10:26 27.11.2025 (güncellendi: 10:51 27.11.2025)
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
İlk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye yapacak olan Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Ankara uçağına binmek üzere İtalya'nın Roma Fiumicino Uluslararası Havalimanı'na geldi. Ziyaret, ilk İznik Konsili'nin yapılmasının 1700. yıl dönümünde özellikle gerçekleştirilmesi bakımından önem taşıyor.
Dünyadaki 1,5 milyar Katolik’in ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı olan Papa 14. Leo, bugün Türkiye’ye resmi ziyarette bulunuyor. Bu ziyaret, göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyareti olma özelliğini taşıyor.

Ziyaret tarihleri ve ilk durak

Tarihler: 27–30 Kasım
İlk Durak: Ankara
Papa, sabah Anıtkabir’i ziyaret edecek, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Ziyaretin gündemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerde:
Türkiye–Vatikan ilişkileri,
Filistin başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak.
İstanbul ve İznik Programı

Papa, akşam İstanbul’a geçecek.
28 Kasım’da Harbiye’deki Saint Esprit Katolik Kilisesi’nde dini görevlilerle toplantı yapacak, ardından Fransız Fakirhanesini ziyaret edecek.
Aynı gün İznik’e helikopterle geçerek İznik Konsili’nin 1700. yıl dönümü etkinliklerine katılacak ve konuşma yapacak.
İznik’ten sonra tekrar İstanbul’a dönüp Vatikan temsilciliğinde görüşmeler yapacak.

29 Kasım – Yoğun İstanbul Programı

Sultanahmet Camisi ve Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi ziyareti.
Yerel kilise temsilcileri ve Hristiyan topluluk liderleriyle toplantılar.
Fener Rum Patriği Bartholomeos ile görüşme ve ortak bildiri imzalanması.
Volkswagen Arena’da 5 bin kişilik halka açık ayin: Bu detay önceki ziyaretlerden farklı, çünkü genelde kilise tercih ediliyordu.

Son Durak: Lübnan

Papa 14. Leo, 30 Kasım Pazar günü öğleden sonra Atatürk Havalimanı’ndan Beyrut’a geçerek gezinin ikinci ayağına başlayacak.
Papa ve İznik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2025
TÜRKİYE
Papa 14. Leo Türkiye'ye geliyor: İznik Konsili neden önemli?
Dün, 12:18
