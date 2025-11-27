https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ankara-ve-istanbullular-dikkat-bu-yollar-kapali-olacak-alternatif-guzergahlar-ne-1101333381.html

Ankara ve İstanbullular dikkat, bu yollar kapalı olacak: Alternatif güzergahlar ne?

Papa 14. Leo bugün Türkiye'ye geliyor. Ankara ve İstanbul'da Papa'nın geçme ihtimali olan tüm yollar kapatıldı. Ankara ve İstanbul'da hangi yollar kapalı... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

Papa Francis'in 28 Kasım 2014'teki tarihi ziyareti sonrası, bu kez Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yapıyor. Ziyaretin ilk durağı Ankara.Papa, bugün Anıtkabir'i ziyaret edecek ardından Beştepe'de resmi törenle karşılanacak. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek Papa, sonra İstanbul'a geçecek.Ankara'da hangi yollar kapalı?Papa'nın ziyareti nedeniyle de Ankara'da bazı yollar trafiğe kapatılacak.Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, saat 09.00’dan program sona erene kadar Anıt Caddesi, Gençlik Caddesi, Akdeniz Caddesi, Spor Park Caddesi ile bu cadde ve sokaklara bağlanan tüm yolların çift yönlü trafiğe kapatılabileceği duyuruldu.İstanbul'da hangi yollar kapalı?Atatürk Havalimanı ile Vatikan İstanbul Temsilciliği konutu arasında bugün 17.00'den itibaren yollar kapatılacak.1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı İstikametine Kapatılacaktır10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi İstikametine Kapatılacaktır11. Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacak.Alternatif yollar nere?1. D100 Kuzey2. D100 Güney3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti5. Aksu Caddesi6. 10.Yıl Caddesi7. Abdülezel Paşa Caddesi8. Ragıp Gümüşpala Caddesi9. Macar Kardeşler Caddesi10. Tersane Caddesi11. Evliya Çelebi Caddesi12. Kemeraltı Caddesi13. Yedikuyular14. Asker Ocağı Caddesi15. Vali Konağı Caddesi16. Halaskargazi CaddesiYarın İstanbul'da hangi yollar kapalı? 28 Kasım İstanbul kapalı yollar28 Kasım Perşembe günü de İstanbul'da belirli yollar trafiğe kapatılacak. 09.30'dan itibaren Saint Esprit Kilisesi ise Bomonti Fransız Fakirhanesi arasında kapatılacak yollar şöyle duyuruldu:1. Cumhuriyet Caddesi İki Taraflı Taşıt Trafiğine Kapatılacaktır.2. Halaskargazi Caddesi3. Abide-İ Hürriyet Caddesi Halaskargazi İstikametine Kapatılacaktır4. Darülaceze Caddesi Kesişiminden İtibaren Abide-İ Hürriyet Caddesi Kapatılacaktır5. Silahşör Caddesi6. Ortakır Sokak taşıt trafiğine kapatılacak.Alternatif güzergahlar belli mi?1. Vali Konağı Caddesi2. Yedikuyular Caddesi3. Asker Ocağı Caddesi4. Büyükdere Caddesi5. 19 Mayıs Caddesi6. Merkez CaddesiPapa 14'üncü Leo, Fransız Fakirhanesi'ni de ziyaret edecek. Saat 07.00 itibarıyla kapanacak yollar şöyle:1. Ortakır Sokak2. Düzoğlu SokakAlternatif yollar 1. Silahşör Caddesi2. Nehir Sokak3. Semt Pazarı Sokak4. İncirlidede Caddsi5. Gökkuşağı Sokak6. Yeniyol SokakBomonti Fransız Fakirhanesi ile Vatikan İstanbul Temsilciliği arasından saat 09.00 itibarıyla kapanacak yollar şöyle:1. Cumhuriyet Caddesi2. Silahşör Caddesi3. Abide- i Hürriyet Caddesi4. Ortakır Sokak5. İzzet Paşa Sokak6. Halaskargazi Caddesi7. Papa Roncalli Sokak8. Babil SokakAlternatif yollar1. Valikonağı Caddesi2. İstiklal Sokak3. Merkez Caddesi4. Büyükdere Caddesi5. Akar CaddesiVatikan İstanbul Temsilciği ile Atatürk Havalimanı - Deniz Kuvvetleri Eğitim alanı arasında kapanacak yollar1. Refik Saydam Caddesi2. Tarlabaşı Bulvarı3. Cumhuriyet Caddesi4. Atatürk Bulvarı Aksaray İstikameti5. Gazi Mustafa Kemal Caddesi Sahil İstikameti6. Avrasya Transityol Bakırköy İstikameti7. Sahil Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Taşhanlar Arası)8. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti (Taşhanlar Havuzlu Kavşak Arası)9. Yenihavaalanı Caddesi Atatürk Havalimanı İstikametiAlternatif yollar1. Tersane Caddesi2. Evliya Çelebi Caddesi3. Kemeraltı Caddesi4. Yedikuyular Caddesi5. Asker Ocağı Caddesi6. Vali Konağı Caddesi7. Halaskargazi Caddesi8. Abdülezel Paşa Caddesi9. Ragıp Gümüşpala Caddesi10. Macar Kardeşler Caddesi11. Sahil Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti12. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti13. Aksu Caddesi14. 10.Yıl CaddesiAtatürk Havalimanı ve Vatikan İstanbul Temsilciği konutu arasında 14.30'dan itibaren kapanacak yollar1. Atatürk Havalimanı Yolu Atatürk Havalimanı İstikameti2. Yeni Havalanı Caddesi Havuzlu Kavşak İstikameti3. Eski Havaalanı Caddesi Sirkeci İstikameti (Murat Dilmener ve Havuzlu Kavşak Arası)4. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti5. Kennedy Caddesi Sirkeci İstikameti (Taşhanlar Yenikapı Arası)6. Kennedy Caddesi Bakırköy İstikameti (Çatladıkapı Yenikapı Arası)7. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti8. Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikameti9. Refik Saydam Caddesinden Tarlabaşı Bulvarı istikametine kapatılacaktır10. Tarlabaşı Bulvarından Cumhuriyet Caddesi istikametine kapatılacaktır11. Cumhuriyet Caddesi iki taraflı taşıt trafiğine kapatılacaktır.Alternatif yollar1. D100 Kuzey2. D100 Güney3. Eski Havaalanı Caddesi Florya İstikameti4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti5. Aksu Caddesi6. 10.Yıl Caddesi7. Abdülezel Paşa Caddesi8. Ragıp Gümüşpala Caddesi9. Macar Kardeşler Caddesi10. Tersane Caddesi11. Evliya Çelebi Caddesi12. Kemeraltı Caddesi13. Yedikuyular14. Asker Ocağı Caddesi15. Vali Konağı Caddesi16. Halaskargazi Caddesi29 Kasım'da Papa Sultanahmet'i ziyaret edecek. Ziyaret kapsamında 07.00 itibarıyla kapanacak yollar şöyle duyuruldu1. Cumhuriyet Caddesi2. Tarlabaşı Bulvarı3. Refik Saydam Caddesi4. Tersane Caddesi5. Kemeraltı Caddesi6. Galata Köprü Sirkeci İstikameti7. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti8. Ankara Caddesi Sirkeci İstikameti (Ebu Suud Caddesi Sirkeci Meydan Arası)9. Reşadiye Caddesi Sirkeci İstikameti10. Sahil Kennedy Caddesi Florya İstikametiAlternatif yollar1. Ragıp Gümüş Pala CaddesiSultanahmet Cami çevresinde güvenlik tedbirleri alındı ve 06.00'dan itibaren birçok yol trafiğe kapatıldı.1. Fatih İlçesi Küçükayasofya Caddesi2. Fatih İlçesi Torun Sokak3. Fatih İlçesi Dalbastı Sokak4. Fatih İlçesi Utangaç Sokak5. Fatih İlçesi Üçler Sokak6. Fatih İlçesi Nakilbent Sokak7. Fatih İlçesi Tavukhane Sokak8. Fatih İlçesi Aksakal Sokak9. Fatih İlçesi Atmeydanı CaddesiAlternatif yollar1. Fatih İlçesi Kadırga Limanı Caddesi2. Fatih İlçesi Piyerloti Caddesi3. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi4. Fatih İlçesi Su Terazisi SokakSultanahmet Cami ve Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi arasında 07.45 itibarıyla kapanacak yollar1. Sahil Rauf Orbay Caddesi (Taşhanlar ile Havuzlu Kavşak Arası)2. Yeşilyurt İstasyon Caddesi3. Demiryolu CaddesiAlternatif yollar1. Ragıp Gümüşpala Caddesi2. Yıl Caddesi3. Aksu Caddesi4. Eski Havaalanı CaddesiMor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi çevresinde de yollar kapatılacak. İşte 06.00 itibarıyla kapanacak yollar1. Bakırköy İlçesi Serbesti Caddesi (Serbesti Caddesi Harekat Ordusu Caddesi Kavşağı ile Serbesti Caddesi ile İstasyon Caddesi Kavşağı Arası)2. Bakırköy İlçesi Yeşilzeytin Sokak3. Bakırköy İlçesi Endaze Sokak4. Bakırköy İlçesi Andelip Sokak5. Bakırköy İlçesi Yakutçu Sokak6. Bakırköy İlçesi Zümrüt Sokak7. Bakırköy İlçesi Harekat Ordusu Caddesi8. Bakırköy İlçesi 14 Nisan CaddesiAlternatif yollar1. Gazi Evrenos Caddesi2. Fener CaddesiMor Efrem Süryani Kadım Ortodoks Kilisesi ve Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu arasında 08.00'den itibaten kapanacak yollar1. Rauf Orbay Caddesi Sirkeci İstikameti2. Kennedy Caddesi Sirkeci Caddesi (Taşhanlar Yenikapı Arası)3. Gazi Mustafa Kemal Paşa Unkapanı Caddesi4. Atatürk Bulvarı Unkapanı istikameti5. Refik Saydam Caddesi6. Tarlabaşı Bulvarı7. Cumhuriyet CaddesiAlternatif yollar1. D100 Kuzey2. D100 Güney3. Eski Havaalanı Caddesi Florya Caddesi4. Sahil Rauf Orbay Caddesi Florya İstikameti5. Aksu Caddesi6. Abdülezel Paşa Caddesi7. Ragıp Gümüşpala Caddesi8. Macar Kardeşler Caddesi9. Tersane Caddesi10. Evliya Çelebi Caddesi11. Kemeraltı Caddesi12. Yedikuyular Caddesi13. Asker Ocağı Caddesi14. Vali Konağı CaddesiVatikan İstanbul Temsilciliği Konutu ve Fener Rum Patrikanesi arasında saat 13.30'dan itibaren kapanacak yollar1. Cumhuriyet Caddesi2. Tarlabaşı Bulvarı Refik Saydam Caddesi3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi5. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi6. Fatih İlçesi Abdulezal CaddesiAlternatif yollar1. Tersane Caddesi2. Evliya Çelebi Caddesi3. Kemeraltı Caddesi4. Yedikuyular Caddesi5. Asker Ocağı Caddesi6. Vali Konağı Caddesi7. Fatih İlçesi Fevzi Paşa CaddesiFener Rum Patrikanesi çevresinde 06.00'dan itibaren kapanacak yollar:1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak3. Fatih İlçesi İncebel Sokak4. Fatih İlçesi Doktor Sadık Ahmet CaddesiAlternatif yollar1. Baki Dede Sokak2. Sancaktar Yokuşu SokakFener Rum Patrikanesi ve Volkswagen Arena çevresinden saat 14.20'den itibaren kapanacak yollar:1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi2. Fatih Caddesi Mürselpaşa Caddesi3. Fatih İlçesi Kadir Has Caddesi4. Fatih İlçesi Abdulezelpaşa Caddesi5. Fatih İlçesi Savaklar Caddesi6. D100 Güney Haliç Eski Köprü Girişi ile Okmeydanı Yan Yol Arası7. Okmeydanı Hasdal Bağlantı Yolu TEM İstikameti8. Tem Güney Yol Okmeydanı Ayrımı ile Maslak Yanyol Katılım Arası9. Büyükdere Caddesi10. Ayazağa CaddesiAlternatif yollar1. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi2. D100 Güney Haliç Yeni Köprüden Akım D100 Güney istikametine verilecek3. Piyalepaşa Bulvarı4. İmrahor Caddesi5. Odesa Bulvarı6. Kemerburgaz Caddesi7. D100 Kuzeyden Gelip Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yoluna Giden Akım Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolu Girişinden Kapatılarak Dersaadet Caddesinden Kağıthaneİstikametine Yönlendirilecek.8. Tem Güney Okmeydanı Ayrımlarından Fsm Köprüsü İstikameti Kapatılarak Hasdal- Okmeydanı İstikametine Yönlendirilecek.9. Sahil Alt Güzergâhı10. Çilekli Caddesi11. Baltalimanı CaddesiVolkswagen Arena çevresinde saat 07.00 itibarıyla kapanacak yollar:1. Ayazağa Caddesi’nin Akasya Sokak ile Hadım Koruyolu Caddesi Arasında KalanKısımAlternatif yollar1. Büyükdere Caddesi2. Okul Caddesi3. Mimar Sinan Caddesi4. Ayazağa Cendere CaddesiVolkswagen Arena ve Vatikan İstanbul Temsilciği Konutu arasında saat 17.00'den sonra kapanacak yollar1. Ayazağa Caddesi2. Büyükdere Caddesi3. Merkez Caddesi4. TEM Kuzey Yol Beşiktaş Ayrımları ile Hasdal Kavşağı Arası5. Hasdal Okmeydarı Bağlantı Yolu D100 İstikameti6. D100 Güney Okmeydanı ile Çağlayan Yanyol Katılım Arası7. Halaskargazi Caddesi8. Cumhuriyet CaddesiAlternatif yollar1. Baltalimanı Sahil Yolu2. Katar Caddesi3. Azerbaycan Caddesi4. İmrahor Caddesi5. Ortaklar Caddesi6. 19 Mayıs Caddesi7. Abide-i Hürriyet Caddesi8. Vali Konağı Caddesi9. Rumeli Caddesi10. Piyale Paşa Bulvarı11. Odesa Caddesi30 Kasım'da da İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapalı.Vatikan İstanbul Temsilciliği Konutu ile İstanbul Ermeni Patrikanesi arasında saat 07.00 itibarıyla kapanacak yollar1. Cumhuriyet Caddesi2. Tarlabaşı Bulvarı3. Refik Saydam Caddesi4. Atatürk Bulvarı Sahil istikameti5. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi6. Atatürk Köprüsü SahilAlternatif yollar1. Vali Konağı Caddesi2. Halaskargazi Caddesi3. Yedikuyular Caddesi4. Asker Ocağı Caddesi5. Evliya Çelebi Caddesi6. Tersane Caddesi7. Ragıp Gümüş Pala Caddesi8. Namık Kemal Caddesiİstanbul Ermeni Patrikanesi çevresinde saat 06.00 itibarıyla kapanacak yollar1. Fatih İlçesi Hayriye Tüccar Caddesi2. Fatih İlçesi Türkeli Caddesi3. Fatih İlçesi Nişancı Sokak4. Fatih Molataşı Caddesi5. Fatih İlçesi Sevgi Sokak6. Fatih İlçesi Nalbant Camii SokakAlternatif yollar1. Sahil Kennedy Caddesi2. Kadırga Limanı Caddesi3. Çifte Gelinler Caddesiİstanbul Ermeni Patrikanesi ile Fener Rum Patrikanesi arasında saat 08.30'dan itibaren kapanak yollar1. Atatürk Bulvarı Atatürk Köprüsü İstikameti2. Gazi Mustafa Kemal Paşa Caddesi Unkapanı İstikameti3. Fatih İlçesi Ayvansaray Caddesi4. Fatih İlçesi Mürsel Paşa Caddesi5. Fatih ilçesi Kadir Has Caddesi6. Fatih ilçesi Abdülezel Paşa Caddesi7. Fatih İlçesi Atatürk Bulvarı Unkapanı İstikametiAlternatif yollar1. Ragıp Gümüş Pala Caddesi2. Sahil Kennedy CaddesiFener Rum Patrikanesi çevresinde de saat 06.00 itibarıyla kapanacak yollar1. Fatih İlçesi Yıldırım Caddesi2. Fatih İlçesi Camcı Çeşmesi Yokuşu Sokak3. Fatih İlçesi İncebal Sokak4. Fatih İlçesi Dr. Sadık Ahmet CaddesiAlternatif yollar1. Baki Dede Sokak2. Sancaktar Yokuşu SokakPapa Leo'nun konaklama yeri çevre tedbirleri kapsamında 27-28-29-30 Kasım tarihinde kapanacak yollar1. Çimen Sokak Kesişimi2. Satırcı Sokak3. Papa Roncalli Sokak4. Cebel Topel SokakAlternatif yollar1. Yedikuyular Caddesi2. Çimen Sokak3. Fransız Hastanesi Sokağı

