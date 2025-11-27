https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/papanin-turkiye-ziyareti-neden-tarihi-bir-kirilma-osmanlidan-ataturke-uzanan-engeller-ve-iznik-1101335827.html

Papa'nın Türkiye ziyareti neden tarihi bir kırılma? Osmanlı’dan Atatürk’e uzanan engeller ve İznik geriliminin 1700 yılı

Papa'nın Türkiye ziyareti neden tarihi bir kırılma? Osmanlı’dan Atatürk’e uzanan engeller ve İznik geriliminin 1700 yılı

Sputnik Türkiye

14. Leo ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye'ye, Hristiyanlığın şekillendiği 1. İznik Konsili’nin 1700. yılında yapıyor. Tarihte hiçbir papanın Osmanlı’ya... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T12:35+0300

2025-11-27T12:35+0300

2025-11-27T12:42+0300

i̇znik

türkiye

türki̇ye

i̇sa

papa francis

patrik bartholomeos

doğu

vatikan

osmanlı partisi

genelkurmay başkanlığı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101340401_0:232:832:700_1920x0_80_0_0_3818702ff358912d4d8b4b9fb40f5b50.png

Papa 14. Leo, 27-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk yurtdışı ziyaretle tarihe geçmeye hazırlanıyor. İznik Konsili'nin bin 700. yıldönümü için düzenlenen bu ziyaret, hem dini hem de siyasi açıdan büyük önem taşıyor.Neden önemli?İsa'nın ölümünden 325 yıl sonra düzenlenen Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinin en önemli kilise konsili. Bu konsilde İznik İnanç Bildirgesi (Nicaea İnancı) kabul edilmiş ve İsa'nın tabiatı konusunda temel doktrinler belirlendi. Yani bu konsilde Hz. İsa'nın 'Tanrı' olduğuna dair inanç benimsendi. İsa'nın ilahi doğası, kilise birliği ve ekümenik otorite bu metin üzerinden şekillenmişti. Bu nedenle ziyaret, Hristiyanlığın ideolojik doğuş noktasına geri dönüş olarak yorumlanıyor.Burası hem Katolik hem de Ortodoks Kiliseleri için kutsal bir mekan olsa da, Vatikan için oldukça sembolik. Üstelik bu ziyaret kapsamında 1700 yıldır yapılmayan ayin, tarihi bölgedeki kalıntılarda özel olarak yapılacak. Papa'nın bu ayine başkanlık etmesi bile başlı başına bir önem arz ediyor.İznik'te bin yıllık ayrılığın simgesel buluşması: Papa ve Patriğin İznik'te ortak ayini neden çok kritik ve tarihi?Papa 14. Leo, Fener Patriği Bartholomeos ile 325 yılında Hz İsa'nın 'İlahi' ilan edildiği İznik Konsili'nin yapıldığı yerde dua edecek. Bu buluşma, sadece dini bir tören değil, aynı zamanda Hristiyanlık tarihinin en derin yarasına 'merhem olma çabası' olarak değerlendiriliyor. Papa Leo, Rum Ortodoks Patriği Bartholomeos ile birlikte İznik'te ayin düzenleyecek.Büyük Ayrılma (Doğu-Batı Ayrılığı) 1054 yılında gerçekleşmiş, Hristiyan dünyasının Batı (Katolik) ve Doğu (Ortodoks) kiliseleri olarak iki ana mezhebe ayrılmasıyla sonuçlanmıştı. 16 Temmuz 1054'te Kardinal Humbert, Ayasofya'nın mihrabına Papa IX. Leo adına bir aforoz fermanı bıraktı. Patrik Keroularios da aynı gün papa ve elçilerini aforoz etti. Bu karşılıklı aforozlar, Doğu ve Batı kiliseleri arasındaki resmi ayrılığın simgesi haline geldi.Karşılıklı aforozlar ancak 1965 yılında Papa VI. Paul ve Patrik Athenagoras I tarafından resmen kaldırıldı, ancak kiliseler arasındaki birlik bugüne kadar yeniden kurulmadı.Ayrılığın nedenleriTeolojik Anlaşmazlıklar: Kutsal Ruh'un Baba'dan mı yoksa Baba ve Oğul'dan mı çıktığı konusundaki Filioque tartışması en büyük anlaşmazlıklardan biriydi.Papa'nın Otoritesi: Batı Kilisesi, Papa'nın evrensel otoritesini savunurken, Doğu Kilisesi bu otoriteyi reddederek piskoposların eşitliğini vurguladı.Liturjik Farklılıklar: Batı Kilisesi ayinlerde mayasız ekmek kullanırken, Doğu Kilisesi mayalı ekmek kullandı.Kültürel ve Dilsel Ayrımlar: Batı'da Latince, Doğu'da ise Yunanca ana dil olarak kullanılıyordu.Osmanlı topraklarına neden hiçbir papa ayak basmadı?Tarih boyunca hiçbir papa Osmanlı ülkesini ziyaret etmedi. Bunun ardında hem ideolojik hem jeopolitik nitelikte altı temel neden bulunuyordu. Türkiye-Vatikan ilişkilerinde olumsuz hatırlanmaya devam eden olaylardan biri Cem Sultan'ın 1489-1494 arasında Vatikan'da rehin kalmasıdır.Bizans’ın düşüşü ve 1453’te İstanbul’un fethi, Papalık için bir medeniyet yenilgisi anlamına geldi. Papa’nın Osmanlı’ya gelmesi, Bu yenilginin sembolik kabulü olurdu. Ayrıca Osmanlı’nın halifeliği üstlenmesiyle iki taraf da evrensel ruhani egemenlik sembolü olarak kendini gördü. Birinin varlığı, diğerinin meşruiyetine gölge düşürüyordu. Herhangi bir papa ziyareti yine Osmanlı'nın üstünlüğünü kabul etmek anlamına gelirdi.Osmanlı, Ortodoks tebaayı kendi otoritesi altında tutarak Batı etkisini sınırladı. Papa’nın İstanbul’a gelişi, Ortodoksluğun Batı’ya devri gibi algılanırdı. Osmanlı devlet mantığına göre, “Devlet sınırları içinde başka bir egemen güç görünmez” anlayışı vardı. Aynı modern Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi. Çünkü Papa, sadece dini değil, politik egemenlik iddiası taşıyan bir aktör.Ayrıca Vatikan-Osmanlı ilişkileri 19. yüzyıla kadar resmi statüye kavuşmadı; protokol zemini oluşmadığı için ziyaret hukuki olarak karşılık bulamadı. Papanın olası bir ziyareti, Ermeni ve Rum unsurlar üzerinden iç sosyal düzeni değiştirme potansiyeli taşıyordu.Tarihteki papa ziyaret talepleri ve reddedilmelerPapa 14. Leo'nun bu ziyareti gerçekleşirse, Türkiye'yi ziyaret eden beşinci Papa olacak. Ancak tarih boyunca birçok Papa'nın İznik veya İstanbul'u ziyaret etme girişimleri engellendi veya gerçekleşmedi. Yukarıda saydığımız tüm bu nedenler, papaya bir yasaktan çok, devlet aklının sürekliliğinden kaynaklıydı. Cumhuriyet döneminde ise papalara izin verilmemesi aşağıdaki süreçlerle oldu:1967 yılında Papa 6. Paul' retPapa 6. Paul, 1967 yılında İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret ederek Patrik 1. Athenagoras ile tarihi bir buluşma gerçekleştirdi. Bu, Türkiye'yi ziyaret eden ilk Papa oldu. Bu ziyaret sırasında İznik'e de gitme arzusu dile getirildi ancak gerçekleşmedi. Türk hükümeti, 1960'lı yıllardaki Kıbrıs krizi ve Türk-Yunan gerginlikleri nedeniyle böyle bir ziyaretin siyasi yansımalarından çekindiği için izin vermedi. Ayrıca Türkiye'nin laik karakterini koruma endişesi de rol oynadı.1979'da Papa 2. John Paul'a Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı geçit vermediPapa 2. John Paul, 1979 yılında İstanbul'u ziyaret etti ve Patrik Dimitrios ile görüştü. İznik'i ziyaret etme arzusunu birkaç kez dile getirdi, özellikle 2000 yılı Jübile yılında bu istek yenilendi. Ancak Türk hükümeti, Papa'nın İznik ziyaretine izin vermedi. Sebepler arasında Türkiye'nin AB üyelik sürecindeki hassas dengeler, iç siyasette laik-muhafazakar kutuplaşma, sözde Ermeni soykırımı iddiaları nedeniyle Vatikan ile gergin ilişkiler ve Kıbrıs sorununun yarattığı diplomatik gerilimler yer aldı. Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'nın güvenlik endişeleri gerekçe gösterildi.Papa 16. Benedict de istemiştiPapa 16. Benedict, 2006 yılında Türkiye'yi ziyaret etti ve İstanbul'da Patrik 2. Bartholomeos ile buluştu. İznik'i ziyaret etme isteği vardı ancak program dışı kaldı.Resmi bir ret olmasa da, ziyaret programına dahil edilmedi. Papa'nın 2006'dan kısa süre önce İslam hakkında tartışmalı açıklamaları (Regensburg konuşması) nedeniyle Türkiye'de oluşan tepkiler, AK Parti hükümetinin Papa'nın ziyaretini sınırlı tutma tercihi ve güvenlik endişeleri etkili oldu.Papa Francis, vasiyet olarak İznik'te ısrar ettiPapa Francis, 2014 yılında İstanbul'u ziyaret etti ve Patrik Bartholomeos ile görüştü. İznik'e gitme arzusu özel olarak iletildi. Türk makamları, ziyaret programına İznik'i dahil etmedi. 2013-2016 arası Türkiye'nin iç güvenlik sorunları (Gezi Parkı protestoları, IŞİD tehdidi), Suriye krizi ve mülteci meselesi nedeniyle hassas siyasi ortam ve dini sembollerin siyasallaşması endişesi etkili oldu.Daha sonra da Papa Francesco, Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü için İznik'e gitmeyi çok arzu etmiş, değişik vesilelerle bunu dile getirmişti. "Ben hayatta olmazsam halefim mutlaka İznik'e gitsin," diye sözlü bir vasiyette bulunduğu ortaya çıkmıştı.Türk Ortodoks Topluluğu tepkili: Türk milleti uyanık olmalıTürk Ortodoks Topluluğu, Papa'nın ziyaretine tepki göstererek "Papa'nın ziyareti, dini değil siyasi bir ziyarettir" açıklamasını yaptı. Topluluk, "Bu ziyaretlere Osmanlı Padişahları da Atatürk de izin vermedi. Bugün de izin verilemez. Amaçları belli. Türk milleti uyanık olmalıdır" ifadelerini kullandı.Bağımsız Türk Ortodoks Patrikhanesi Basın Sözcüsü Selçuk Erenerol, Papa'nın ziyaretinin Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğüne ve ulusal egemenliğe tehdit olduğunu savundu.Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyaret programıPapa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti detaylı bir programla gerçekleşecek:27 Kasım Çarşamba: Papa, ilk olarak başkent Ankara'ya gelecek. Anıtkabir ziyaretinin ardından resmi temaslarda bulunacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştükten sonra akşam saatlerinde İstanbul'a geçecek.28 Kasım Perşembe: Sabah saatlerinde Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'ni ziyaret edecek. Ardından İstanbul'dan İznik'e giderek Hristiyanlık tarihinde önemli bir yeri olan Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü törenlerine katılacak. İznik Gölü kıyısındaki su altı bazilika kalıntılarını ziyaret edecek Papa, 325 yılındaki ilk İznik Konsili'nin yapıldığı yer olarak bilinen bu bazilika önünde gerçekleştirilecek ayini yönetecek.29 Kasım Cuma: Sultanahmet Camisi'ni ziyaret edecek ve İstanbul Müftüsü ile birlikte mihrabın önünde dua ederek inançlar arası hoşgörü mesajı verecek. Ardından İstanbul'daki Hristiyan topluluklarla bir araya gelecek. Akşam saatlerinde Volkswagen Arena'da altı bin kişilik kapasiteli salonda Türkiye'deki Katolik topluluğuna hitap edecek.30 Kasım Cumartesi: Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi'nde ayine katılacak. Öğle saatlerinde Ekümenik Patrik Bartholomeos ile bir araya gelecek. Daha sonra İstanbul'dan Lübnan'ın başkenti Beyrut'a geçecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/papa-14-leo-ucaga-bindi-ankaraya-geliyor-1101332801.html

i̇znik

türki̇ye

doğu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Selin Uludağ https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/0a/14/1050001041_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_ba40b2ae5a847457c15ea742e77bf501.jpg

papa 14 leo, iznik konsili, osmanlı papalık ilişkileri, atatürk iznik ayini, papa neden osmanlıya gelmedi, hilafet papalık rekabeti, fener patrikhanesi, türkiye papa ziyareti, katolik ortodoks çatışması, iznik 1700 yıl