Türkiye'nin 'kömürcüsü' konkordato ilan etti: İflasın eşiğine geldi
Türkiye'nin 'kömürcüsü' konkordato ilan etti: İflasın eşiğine geldi
Türkiye'de 38 yıldan beri madencilik yapan Kiremitçiler Grup Madeni konkordato ilan etti. 20.11.2025
Madencilik alanında 38 yıldır faaliyet gösteren Kiremitçiler Grup Madeni konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete üç ay geçici mühlet verirken, şirket kömür üretimi konusunda öncü şirketlerde biri. Kömür üretiminde önde gelen şirketlerden biriydiTürkiye'nin kömür ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayan Kiremitçiler Grup Madeni iflasın eşiğine geldi. Sözcü'nün haberine göre, 1987'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren Grup, mali zorluklara daha fazla dayanamadı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada Grubun 3 şirketi için 17 Kasım 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildi. Mahkeme, konkardato sürecini takip etmek için üç konkordato komiseri görevlendirirken, Kiremitçiler Grubu'nun konkordato tasdik davasının duruşması 10 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.
Türkiye'de 38 yıldan beri madencilik yapan Kiremitçiler Grup Madeni konkordato ilan etti.
Madencilik alanında 38 yıldır faaliyet gösteren Kiremitçiler Grup Madeni konkordato ilan etti. Mahkeme şirkete üç ay geçici mühlet verirken, şirket kömür üretimi konusunda öncü şirketlerde biri.

Kömür üretiminde önde gelen şirketlerden biriydi

Türkiye'nin kömür ihtiyacının yüzde 2'sini karşılayan Kiremitçiler Grup Madeni iflasın eşiğine geldi. Sözcü'nün haberine göre, 1987'den beri Türkiye'de faaliyet gösteren Grup, mali zorluklara daha fazla dayanamadı. Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada Grubun 3 şirketi için 17 Kasım 2025 tarihinden itibaren üç ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verildi.
Mahkeme, konkardato sürecini takip etmek için üç konkordato komiseri görevlendirirken, Kiremitçiler Grubu’nun konkordato tasdik davasının duruşması 10 Şubat 2026 tarihinde yapılacak.

1987'de ilk ruhsatını alan maden şirketi, vagonlu sistemi geçerek üretim kapasitesini artırmıştı. Şirket, 2007 sonrasında sanayide artan kömür talebi üzerine yeniden işletmeciliğe dönmüştü.

