İspanya'da eski Ulaştırma Bakanı maske yolsuzluğundan tutuklandı: Ülke tarihinde bir ilk
İspanya'da eski Ulaştırma Bakanı maske yolsuzluğundan tutuklandı: Ülke tarihinde bir ilk
İspanya'da salgın döneminde satın alınan yüz maskelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, eski Ulaştırma Bakanı Abalos ile danışmanı Koldo Garcia tutuklandı.
İspanya'da, eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos ile danışmanı Koldo Garcia 'adaletten kaçma riskinin yüksek olduğu' gerekçesiyle tutuklandı.Hakim Abalos hakkında 24 yıl hapis cezası isteyen Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın talepleri doğrultusunda, 'suç örgütü üyeliği, rüşvet, içeriden bilgi ticareti, nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme gibi suçlara dair yeterli delilin bulunduğuna' kanaat getirdi.Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın, 5 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla Abalos için 24 yıl hapis, 4 milyon euro para cezası ve kamu görevinden men, Garcia için 19.5 yıl hapis, 4 milyon euro para cezası ve kamu görevinden men, söz konusu yolsuzluk olayında komisyoncu olarak gösterilen Victor de Aldama için ise 7 yıl hapis, 3 milyon 700 bin euro para cezası ve kamu görevinden men istediği öğrenildi.Hakkındaki tutuklama kararı ile ilgili açıklama yapan eski Ulaştırma Bakanı Abalos yaşananların 'siyasi olduğunu' iddia ederek, kendisinin halen milletvekili olduğunu ve yurt dışına kaçmak için sakladığı para olmadığını savundu.Abalos, İspanya siyasi tarihine milletvekiliyken cezaevine gönderilen ilk siyasetçi olarak geçti. Jose Luis Abalos aynı zamanda cezaevine giren İspanya'daki 5. eski bakan oldu.İspanya Meclisi, Abalos'un cezaevine gitmesinden dolayı meclisteki görev ve yetkilerinin askıya alınması sürecinin başlatıldığını duyurdu.
İspanya'da eski Ulaştırma Bakanı maske yolsuzluğundan tutuklandı: Ülke tarihinde bir ilk
20:58 27.11.2025 (güncellendi: 21:03 27.11.2025)
İspanya'da salgın döneminde satın alınan yüz maskelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, eski Ulaştırma Bakanı Abalos ile danışmanı Koldo Garcia tutuklandı. Abalos milletvekiliyken cezaevine gönderilen ilk siyasetçi olarak İspanya tarhinde yer aldı.
İspanya'da, eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos ile danışmanı Koldo Garcia 'adaletten kaçma riskinin yüksek olduğu' gerekçesiyle tutuklandı.
Hakim Abalos hakkında 24 yıl hapis cezası isteyen Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın talepleri doğrultusunda, 'suç örgütü üyeliği, rüşvet, içeriden bilgi ticareti, nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme gibi suçlara dair yeterli delilin bulunduğuna' kanaat getirdi.
Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın, 5 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla Abalos için 24 yıl hapis, 4 milyon euro para cezası ve kamu görevinden men, Garcia için 19.5 yıl hapis, 4 milyon euro para cezası ve kamu görevinden men, söz konusu yolsuzluk olayında komisyoncu olarak gösterilen Victor de Aldama için ise 7 yıl hapis, 3 milyon 700 bin euro para cezası ve kamu görevinden men istediği öğrenildi.
Hakkındaki tutuklama kararı ile ilgili açıklama yapan eski Ulaştırma Bakanı Abalos yaşananların 'siyasi olduğunu' iddia ederek, kendisinin halen milletvekili olduğunu ve yurt dışına kaçmak için sakladığı para olmadığını savundu.
Abalos, İspanya siyasi tarihine milletvekiliyken cezaevine gönderilen ilk siyasetçi olarak geçti. Jose Luis Abalos aynı zamanda cezaevine giren İspanya'daki 5. eski bakan oldu.
İspanya Meclisi, Abalos'un cezaevine gitmesinden dolayı meclisteki görev ve yetkilerinin askıya alınması sürecinin başlatıldığını duyurdu.