https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/ispanyada-eski-ulastirma-bakani-maske-yolsuzlugundan-tutuklandi-ulke-tarihinde-bir-ilk-1101364822.html

İspanya'da eski Ulaştırma Bakanı maske yolsuzluğundan tutuklandı: Ülke tarihinde bir ilk

İspanya'da eski Ulaştırma Bakanı maske yolsuzluğundan tutuklandı: Ülke tarihinde bir ilk

Sputnik Türkiye

İspanya'da salgın döneminde satın alınan yüz maskelerine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, eski Ulaştırma Bakanı Abalos ile danışmanı Koldo Garcia... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T20:58+0300

2025-11-27T20:58+0300

2025-11-27T21:03+0300

dünya

halk partisi (i̇spanya) (pp)

maske

i̇spanya

yolsuzluk

yolsuzluk soruşturması

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1b/1101365053_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_131c215763e88b981c86157e89812b62.jpg

İspanya'da, eski Ulaştırma Bakanı Jose Luis Abalos ile danışmanı Koldo Garcia 'adaletten kaçma riskinin yüksek olduğu' gerekçesiyle tutuklandı.Hakim Abalos hakkında 24 yıl hapis cezası isteyen Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın talepleri doğrultusunda, 'suç örgütü üyeliği, rüşvet, içeriden bilgi ticareti, nüfuz ticareti ve zimmete para geçirme gibi suçlara dair yeterli delilin bulunduğuna' kanaat getirdi.Yolsuzlukla Mücadele Savcılığı'nın, 5 ayrı yolsuzluk suçlamasıyla Abalos için 24 yıl hapis, 4 milyon euro para cezası ve kamu görevinden men, Garcia için 19.5 yıl hapis, 4 milyon euro para cezası ve kamu görevinden men, söz konusu yolsuzluk olayında komisyoncu olarak gösterilen Victor de Aldama için ise 7 yıl hapis, 3 milyon 700 bin euro para cezası ve kamu görevinden men istediği öğrenildi.Hakkındaki tutuklama kararı ile ilgili açıklama yapan eski Ulaştırma Bakanı Abalos yaşananların 'siyasi olduğunu' iddia ederek, kendisinin halen milletvekili olduğunu ve yurt dışına kaçmak için sakladığı para olmadığını savundu.Abalos, İspanya siyasi tarihine milletvekiliyken cezaevine gönderilen ilk siyasetçi olarak geçti. Jose Luis Abalos aynı zamanda cezaevine giren İspanya'daki 5. eski bakan oldu.İspanya Meclisi, Abalos'un cezaevine gitmesinden dolayı meclisteki görev ve yetkilerinin askıya alınması sürecinin başlatıldığını duyurdu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fico-ukrayna-kaybediyor-ab-artik-askeri-harcamalarini-karsilamak-istemiyor-1101364566.html

i̇spanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

halk partisi (i̇spanya) (pp), maske, i̇spanya, yolsuzluk, yolsuzluk soruşturması