Fico: Ukrayna kaybediyor, AB artık askeri harcamalarını karşılamak istemiyor
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna’nın savaşta başarısız olduğunu ve Avrupa Birliği’nin (AB) artık Kiev’in askeri harcamalarını finanse etmeye niyetli... 27.11.2025, Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin parlamento oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın savaşta kaybetmekte olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bu ortamda Kiev’in askeri harcamalarını karşılama niyetinde olmadıklarını dile getirdi.Fico, bazı Avrupa ülkelerinin artık Ukrayna’ya gönderilen paraların şeffaf bir biçimde kullanılmasından şüphe ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna’nın 2026-2027 yıllarında büyük çaplı mali desteklere ihtiyaç duyacağını ancak AB ülkelerinin bunu kendi bütçeleriyle karşılamak istemediğini, bu yüzden Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların bu amaçla kullanılması fikrinin ortaya atıldığını vurgulayan Fico, ancak bu yöntemle ilgili hukuki sorunlara işaret ederek, şunları vurguladı:Fico, Rusya’ya ait dondurulan varlıkların Ukrayna’nın silahlanması yerine yeniden inşası için, ABD, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere tüm ilgili tarafların mutabakatıyla kullanılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu çok daha makul bir mekanizma ve bu tür bir çözüm için destek verebilirim" dedi.Slovak Başbakan ayrıca, aralık ayında AB zirvesi öncesinde, hükümetin bu konuyla ilgili daha esnek karar alabilmesi için parlamentodan yetki talebinde bulunacağını da kaydetti.Fico, kasım ayı başında yaptığı bir açıklamada, görevde olduğu sürece AB'nin Rusya’nın varlıklarını Ukrayna’nın askeri harcamaları için kullanılmasına destek vermeyeceklerini ifade etmişti.
Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin parlamento oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın savaşta kaybetmekte olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bu ortamda Kiev’in askeri harcamalarını karşılama niyetinde olmadıklarını dile getirdi.
Fico, bazı Avrupa ülkelerinin artık Ukrayna’ya gönderilen paraların şeffaf bir biçimde kullanılmasından şüphe ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:
Ukrayna savaşı kaybediyor ve mali kaynakları yok. AB üyesi birçok ülke, yolsuzluk skandallarına ve büyük bir güven eksikliğine rağmen Ukrayna’ya maddi destek sağlamaya devam edilmesi gerektiğine inanıyor. Ancak bu yaklaşım giderek sorgulanıyor.
Ukrayna’nın 2026-2027 yıllarında büyük çaplı mali desteklere ihtiyaç duyacağını ancak AB ülkelerinin bunu kendi bütçeleriyle karşılamak istemediğini, bu yüzden Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların bu amaçla kullanılması fikrinin ortaya atıldığını vurgulayan Fico, ancak bu yöntemle ilgili hukuki sorunlara işaret ederek, şunları vurguladı:
Eğer bunu yaparsak, büyük çaplı yasal davalar ve uluslararası tahkim süreçleriyle karşı karşıya kalabiliriz. Ayrıca Rusya’dan ciddi misillemeler gelme ihtimali de var.
Fico, Rusya’ya ait dondurulan varlıkların Ukrayna’nın silahlanması yerine yeniden inşası için, ABD, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere tüm ilgili tarafların mutabakatıyla kullanılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu çok daha makul bir mekanizma ve bu tür bir çözüm için destek verebilirim" dedi.
Slovak Başbakan ayrıca, aralık ayında AB zirvesi öncesinde, hükümetin bu konuyla ilgili daha esnek karar alabilmesi için parlamentodan yetki talebinde bulunacağını da kaydetti.
Fico, kasım ayı başında yaptığı bir açıklamada, görevde olduğu sürece AB'nin Rusya’nın varlıklarını Ukrayna’nın askeri harcamaları için kullanılmasına destek vermeyeceklerini ifade etmişti.