Fico: Ukrayna kaybediyor, AB artık askeri harcamalarını karşılamak istemiyor

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Ukrayna'nın savaşta başarısız olduğunu ve Avrupa Birliği'nin (AB) artık Kiev'in askeri harcamalarını finanse etmeye niyetli... 27.11.2025

Slovakya Başbakanı Robert Fico, ülkesinin parlamento oturumunda milletvekillerinin sorularını yanıtlarken yaptığı konuşmada, Ukrayna’nın savaşta kaybetmekte olduğunu ve Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin bu ortamda Kiev’in askeri harcamalarını karşılama niyetinde olmadıklarını dile getirdi.Fico, bazı Avrupa ülkelerinin artık Ukrayna’ya gönderilen paraların şeffaf bir biçimde kullanılmasından şüphe ettiklerini belirterek, şunları ifade etti:Ukrayna’nın 2026-2027 yıllarında büyük çaplı mali desteklere ihtiyaç duyacağını ancak AB ülkelerinin bunu kendi bütçeleriyle karşılamak istemediğini, bu yüzden Rusya’ya ait dondurulmuş varlıkların bu amaçla kullanılması fikrinin ortaya atıldığını vurgulayan Fico, ancak bu yöntemle ilgili hukuki sorunlara işaret ederek, şunları vurguladı:Fico, Rusya’ya ait dondurulan varlıkların Ukrayna’nın silahlanması yerine yeniden inşası için, ABD, Rusya ve Ukrayna başta olmak üzere tüm ilgili tarafların mutabakatıyla kullanılması gerektiğini vurgulayarak, “Bu çok daha makul bir mekanizma ve bu tür bir çözüm için destek verebilirim" dedi.Slovak Başbakan ayrıca, aralık ayında AB zirvesi öncesinde, hükümetin bu konuyla ilgili daha esnek karar alabilmesi için parlamentodan yetki talebinde bulunacağını da kaydetti.Fico, kasım ayı başında yaptığı bir açıklamada, görevde olduğu sürece AB'nin Rusya’nın varlıklarını Ukrayna’nın askeri harcamaları için kullanılmasına destek vermeyeceklerini ifade etmişti.

