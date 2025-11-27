Fransa Kültür Bakanlığı’nda skandal: Üst düzey yetkilinin, kadınların içeceklerine ilaç atıp 'deney' yaptığı anlaşıldı

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fransa-kultur-bakanliginda-skandal-ust-duzey-yetkilinin-kadinlarin-iceceklerine-ilac-atip-deney-1101357034.html
Fransa Kültür Bakanlığı’nda insan kaynakları yöneticisi olarak görev yapan Christian Nègre’nin, 2010’dan 2019’a kadar iş görüşmesi için çağırdığı kadınların kahve ve çayına güçlü idrar söktürücü madde kattığı öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında, mağdur sayısının 240’ın üzerinde olduğu belirtildi.Şüphe 2018’de BaşladıSkandal, 2018’de bir meslektaşının Nègre’yi bir kadın çalışanın bacaklarını gizlice fotoğraflarken yakalamasıyla ortaya çıktı. Polis soruşturmasında, şüphelinin bilgisayarında “Experiments” (Deneyler) adlı bir Excel dosyası bulundu. Dosyada kadınların isimleri, ilaç verilen saatler ve fizyolojik tepkilerinin detaylı şekilde kayıt altına alındığı tespit edildi.Bakanlıktan Atıldı Ama Özel Sektörde Çalışmayı SürdürdüNègre, 2019 yılında hem Kültür Bakanlığı’ndan hem de memuriyetten ihraç edildi. Buna rağmen özel sektörde çalışmayı sürdürebildi. Kendisi hakkında uyuşturucu verme, cinsel saldırı ve kimyasal manipülasyon suçlamalarıyla yürütülen süreçte, avukatı Vanessa Stein, müvekkilinin soruşturma sonuçlanmadan açıklama yapmayacağını belirtti.'Bu bir fantezi değil, kontrol arzusu'Mağdurların avukatı Louisa Berio, suçlamaların yalnızca bir “sapkınlık” değil, bilinçli bir iktidar ve beden kontrolü stratejisi olduğunu vurguluyor:“Bu, kadın bedenleri üzerinde güç ve tahakküm kurmak için yapılan bir aşağılama ve kontrol pratiği.”İş görüşmesinden sokağa uzanan tacizMağdurlar, içecekleri tükettikten sonra Nègre’nin görüşmeleri dışarıda sürdürmek istediğini, tuvaletten uzak noktalara yönlendirdiğini belirtiyor. Bazı kadınların koridorlardan ve tuvalet erişiminden uzaklaştırıldığı, bu nedenle fiziksel rahatsızlık yaşadığı ve kendini çaresiz hissettiği ifade edildi.“Kimyasal teslimiyet' tartışması büyüyorOlay, Fransa’da son dönemde yaygınlaşan “chemical submission” (kimyasal teslimiyet) tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bu kavram, bireyin rızası olmadan kimyasal yollarla kontrol altına alınmasını ifade ediyor.Bu tartışma özellikle, Giselle Pelico davası sonrası yasalaşan düzenlemelerle güç kazandı. Söz konusu davada kadına 10 yıl boyunca ilaç verilmiş, saldırganlar 20 yıl hapis cezası almıştı. Devamında Fransız Parlamentosu, rıza tanımını genişleterek rıza olmadan gerçekleşen her türlü cinsel eylemi tecavüz kapsamına aldı.Sistem Değişikliği TalebiSkandal, Fransa’da kadın kamu çalışanlarının ve adaylarının korunmasına yönelik politikaların gözden geçirilmesi, işyerlerinde güvenlik standartlarının sertleştirilmesi ve kurumsal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrılarını yeniden canlandırdı.
Fransa Kültür Bakanlığı’nda insan kaynakları yöneticisi olarak görev yapan Christian Nègre’nin, 2010’dan 2019’a kadar iş görüşmesi için çağırdığı kadınların kahve ve çayına güçlü idrar söktürücü madde kattığı öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında, mağdur sayısının 240’ın üzerinde olduğu belirtildi.
Skandal, 2018’de bir meslektaşının Nègre’yi bir kadın çalışanın bacaklarını gizlice fotoğraflarken yakalamasıyla ortaya çıktı. Polis soruşturmasında, şüphelinin bilgisayarında “Experiments” (Deneyler) adlı bir Excel dosyası bulundu. Dosyada kadınların isimleri, ilaç verilen saatler ve fizyolojik tepkilerinin detaylı şekilde kayıt altına alındığı tespit edildi.
Bakanlıktan Atıldı Ama Özel Sektörde Çalışmayı Sürdürdü
Nègre, 2019 yılında hem Kültür Bakanlığı’ndan hem de memuriyetten
ihraç edildi. Buna rağmen özel sektörde çalışmayı sürdürebildi. Kendisi hakkında uyuşturucu verme, cinsel saldırı ve kimyasal manipülasyon
suçlamalarıyla yürütülen süreçte, avukatı Vanessa Stein
, müvekkilinin soruşturma sonuçlanmadan açıklama yapmayacağını
belirtti.
'Bu bir fantezi değil, kontrol arzusu'
Mağdurların avukatı Louisa Berio, suçlamaların yalnızca bir “sapkınlık” değil, bilinçli bir iktidar ve beden kontrolü stratejisi olduğunu vurguluyor:
“Bu, kadın bedenleri üzerinde güç ve tahakküm kurmak için yapılan bir aşağılama ve kontrol pratiği.”
İş görüşmesinden sokağa uzanan taciz
Mağdurlar, içecekleri tükettikten sonra Nègre’nin görüşmeleri dışarıda sürdürmek istediğini, tuvaletten uzak noktalara yönlendirdiğini belirtiyor. Bazı kadınların koridorlardan ve tuvalet erişiminden uzaklaştırıldığı, bu nedenle fiziksel rahatsızlık yaşadığı ve kendini çaresiz hissettiği ifade edildi.
“Kimyasal teslimiyet' tartışması büyüyor
Olay, Fransa’da son dönemde yaygınlaşan “chemical submission” (kimyasal teslimiyet) tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bu kavram, bireyin rızası olmadan kimyasal yollarla kontrol altına alınmasını ifade ediyor.
Bu tartışma özellikle, Giselle Pelico davası sonrası yasalaşan düzenlemelerle güç kazandı. Söz konusu davada kadına 10 yıl boyunca ilaç verilmiş, saldırganlar 20 yıl hapis cezası almıştı. Devamında Fransız Parlamentosu, rıza tanımını genişleterek rıza olmadan gerçekleşen her türlü cinsel eylemi tecavüz kapsamına aldı.
Sistem Değişikliği Talebi
Skandal, Fransa’da kadın kamu çalışanlarının ve adaylarının korunmasına yönelik politikaların gözden geçirilmesi, işyerlerinde güvenlik standartlarının sertleştirilmesi ve kurumsal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrılarını yeniden canlandırdı.