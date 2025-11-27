https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/fransa-kultur-bakanliginda-skandal-ust-duzey-yetkilinin-kadinlarin-iceceklerine-ilac-atip-deney-1101357034.html

Fransa Kültür Bakanlığı’nda skandal: Üst düzey yetkilinin, kadınların içeceklerine ilaç atıp 'deney' yaptığı anlaşıldı

Fransa Kültür Bakanlığı’nda skandal: Üst düzey yetkilinin, kadınların içeceklerine ilaç atıp 'deney' yaptığı anlaşıldı

Sputnik Türkiye

Fransa Kültür Bakanlığı’nın eski insan kaynakları yöneticisi Christian Nègre, iddiaya göre 9 yıl boyunca iş görüşmesine çağırdığı 240’tan fazla kadının... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T16:15+0300

2025-11-27T16:15+0300

2025-11-27T16:15+0300

dünya

kültür bakanlığı

avrupa

fransa

taciz

cinsel taciz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1c/1053243811_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4e2367d7076343d8e533e70e239f71f4.jpg

Fransa Kültür Bakanlığı’nda insan kaynakları yöneticisi olarak görev yapan Christian Nègre’nin, 2010’dan 2019’a kadar iş görüşmesi için çağırdığı kadınların kahve ve çayına güçlü idrar söktürücü madde kattığı öne sürülüyor. Soruşturma kapsamında, mağdur sayısının 240’ın üzerinde olduğu belirtildi.Şüphe 2018’de BaşladıSkandal, 2018’de bir meslektaşının Nègre’yi bir kadın çalışanın bacaklarını gizlice fotoğraflarken yakalamasıyla ortaya çıktı. Polis soruşturmasında, şüphelinin bilgisayarında “Experiments” (Deneyler) adlı bir Excel dosyası bulundu. Dosyada kadınların isimleri, ilaç verilen saatler ve fizyolojik tepkilerinin detaylı şekilde kayıt altına alındığı tespit edildi.Bakanlıktan Atıldı Ama Özel Sektörde Çalışmayı SürdürdüNègre, 2019 yılında hem Kültür Bakanlığı’ndan hem de memuriyetten ihraç edildi. Buna rağmen özel sektörde çalışmayı sürdürebildi. Kendisi hakkında uyuşturucu verme, cinsel saldırı ve kimyasal manipülasyon suçlamalarıyla yürütülen süreçte, avukatı Vanessa Stein, müvekkilinin soruşturma sonuçlanmadan açıklama yapmayacağını belirtti.'Bu bir fantezi değil, kontrol arzusu'Mağdurların avukatı Louisa Berio, suçlamaların yalnızca bir “sapkınlık” değil, bilinçli bir iktidar ve beden kontrolü stratejisi olduğunu vurguluyor:“Bu, kadın bedenleri üzerinde güç ve tahakküm kurmak için yapılan bir aşağılama ve kontrol pratiği.”İş görüşmesinden sokağa uzanan tacizMağdurlar, içecekleri tükettikten sonra Nègre’nin görüşmeleri dışarıda sürdürmek istediğini, tuvaletten uzak noktalara yönlendirdiğini belirtiyor. Bazı kadınların koridorlardan ve tuvalet erişiminden uzaklaştırıldığı, bu nedenle fiziksel rahatsızlık yaşadığı ve kendini çaresiz hissettiği ifade edildi.“Kimyasal teslimiyet' tartışması büyüyorOlay, Fransa’da son dönemde yaygınlaşan “chemical submission” (kimyasal teslimiyet) tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Bu kavram, bireyin rızası olmadan kimyasal yollarla kontrol altına alınmasını ifade ediyor.Bu tartışma özellikle, Giselle Pelico davası sonrası yasalaşan düzenlemelerle güç kazandı. Söz konusu davada kadına 10 yıl boyunca ilaç verilmiş, saldırganlar 20 yıl hapis cezası almıştı. Devamında Fransız Parlamentosu, rıza tanımını genişleterek rıza olmadan gerçekleşen her türlü cinsel eylemi tecavüz kapsamına aldı.Sistem Değişikliği TalebiSkandal, Fransa’da kadın kamu çalışanlarının ve adaylarının korunmasına yönelik politikaların gözden geçirilmesi, işyerlerinde güvenlik standartlarının sertleştirilmesi ve kurumsal denetim mekanizmalarının güçlendirilmesi çağrılarını yeniden canlandırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/avustralyada-kopekbaligi-saldirisi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-bir-agir-yarali-1101341248.html

fransa

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kültür bakanlığı, avrupa, fransa, taciz, cinsel taciz