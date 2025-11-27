https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/avustralyada-kopekbaligi-saldirisi-bir-kisi-hayatini-kaybetti-bir-agir-yarali-1101341248.html

Avustralya'da köpekbalığı saldırısı: Bir kişi hayatını kaybetti, bir ağır yaralı

Avustralya'nın doğu kıyısında sabah yüzmeye giden iki turist köpekbalığının saldırısına uğradı. Genç kadın hayatını kaybederken, erkek turist ağır yaralandı... 27.11.2025

Avustralya'nın doğu kıyısındaki Crowdy Bay Ulusal Parkı'nda sabah yüzmeye giden iki turist köpekbalığı saldırısına uğradı. Sidney'in 360 kilometre kuzeyindeki Kylies Sahili'nde sabah 06:30 sularında gerçekleşen saldırıda 20'li yaşlarındaki genç kadın hayatını kaybetti, erkek turist ise ağır yaralandı.Polis Baş Müfettişi Timothy Bayly, bölgedeki plajların saldırının ardından süresiz olarak yüzmeye kapatıldığını açıkladı.Yaralı erkek helikopterle hastaneye kaldırılırken, kadının olay yerinde hayatını kaybettiği bildirildi. Medya kaynakları, çiftin Avrupalı turistler olduğunu aktardı.Uzmanlar nadir bir olaya işaret ediyorFlorida Üniversitesi Köpekbalığı Araştırma Programı Direktörü Gavin Naylor, aynı köpekbalığının iki kişiye saldırmasının son derece nadir olduğunu vurguladı. Naylor, "Bu çok sıra dışı. Bireysel köpekbalığı saldırıları zaten nadirdir. Aynı köpekbalığının iki kişiye saldırması ise hiç duyulmamış değil ama çok nadirdir" dedi.Yetkililer, sorumlu köpekbalığının türünü belirlemek için çalışma başlattı. Bölgeye köpekbalıklarını yakalamak için beş adet yemli olta yerleştirildi.

