EuroLeague duyurdu: İsrail takımları maçlara ev sahipliği yapacak
EuroLeague duyurdu: İsrail takımları maçlara ev sahipliği yapacak
27.11.2025
Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüplerin yaptığı toplantıda, İsrail'in mevcut durumu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı. Yetkililer tarafından sahada gerçekleştirilen incelemeler ve hükümet birimleriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda müsabakaların yeniden İsrail'de oynanmasına karar verildi.Buna göre, Hapoel Midtown 9 Aralık'ta BKT Avrupa Kupası 10. hafta maçında Veolia Towers Hamburg'u İsrail'de konuk edecek. Bu karşılaşma, Ekim 2023'ten bu yana ülkede düzenlenecek ilk Avrupa kupası mücadelesi olacak.Avrupa Ligi'nde ise Maccabi Rapyd-LDLC ASVEL maçı 11 Aralık'ta İsrail'de oynanacak. Hapoel IBI de Avrupa Ligi 16. haftasında Kızılyıldız'ı kendi sahasında ağırlayacak.Euroleague ve EuroCup'ta İsrail ekiplerine karşı ev sahibi oldukları maçları tarafsız sahada oynayan Türk takımlarının ise bu uygulamayı sürdürmesi bekleniyor.
Euroleague (Avrupa Ligi) yönetimi, güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından İsrail’in 9 Aralık’tan itibaren basketbolda Avrupa kupası maçlarına yeniden ev sahipliği yapmasına onay verdi.
Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüplerin yaptığı toplantıda, İsrail’in mevcut durumu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı.
Yetkililer tarafından sahada gerçekleştirilen incelemeler ve hükümet birimleriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda müsabakaların yeniden İsrail’de oynanmasına karar verildi.
Buna göre, Hapoel Midtown 9 Aralık’ta BKT Avrupa Kupası 10. hafta maçında Veolia Towers Hamburg’u İsrail’de konuk edecek. Bu karşılaşma, Ekim 2023’ten bu yana ülkede düzenlenecek ilk Avrupa kupası mücadelesi olacak.
Avrupa Ligi’nde ise Maccabi Rapyd-LDLC ASVEL maçı 11 Aralık’ta İsrail’de oynanacak. Hapoel IBI de Avrupa Ligi 16. haftasında Kızılyıldız’ı kendi sahasında ağırlayacak.
Euroleague ve EuroCup’ta İsrail ekiplerine karşı ev sahibi oldukları maçları tarafsız sahada oynayan Türk takımlarının ise bu uygulamayı sürdürmesi bekleniyor.