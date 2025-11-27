https://anlatilaninotesi.com.tr/20251127/euroleague-duyurdu-israil-takimlari-maclara-ev-sahipligi-yapacak-1101365786.html

EuroLeague duyurdu: İsrail takımları maçlara ev sahipliği yapacak

EuroLeague duyurdu: İsrail takımları maçlara ev sahipliği yapacak

Sputnik Türkiye

Euroleague (Avrupa Ligi) yönetimi, güvenlik değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından İsrail’in 9 Aralık’tan itibaren basketbolda Avrupa kupası maçlarına... 27.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-27T22:02+0300

2025-11-27T22:02+0300

2025-11-27T22:02+0300

spor

i̇srail

euroleague

maç

maç yayını

tarihi maç

basketbol

türkiye basketbol federasyonu (tbf)

avrupa basketbol şampiyonası

basketbol ligi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/104158/13/1041581336_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_9347720f60c51f4b6b4b3eb8c1b64737.jpg

Avrupa Ligi Ticari Varlıklar (ECA) üyesi kulüplerin yaptığı toplantıda, İsrail’in mevcut durumu ve alınacak güvenlik tedbirleri kapsamlı şekilde ele alındı. Yetkililer tarafından sahada gerçekleştirilen incelemeler ve hükümet birimleriyle yapılan değerlendirmeler sonucunda müsabakaların yeniden İsrail’de oynanmasına karar verildi.Buna göre, Hapoel Midtown 9 Aralık’ta BKT Avrupa Kupası 10. hafta maçında Veolia Towers Hamburg’u İsrail’de konuk edecek. Bu karşılaşma, Ekim 2023’ten bu yana ülkede düzenlenecek ilk Avrupa kupası mücadelesi olacak.Avrupa Ligi’nde ise Maccabi Rapyd-LDLC ASVEL maçı 11 Aralık’ta İsrail’de oynanacak. Hapoel IBI de Avrupa Ligi 16. haftasında Kızılyıldız’ı kendi sahasında ağırlayacak.Euroleague ve EuroCup’ta İsrail ekiplerine karşı ev sahibi oldukları maçları tarafsız sahada oynayan Türk takımlarının ise bu uygulamayı sürdürmesi bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250527/fenerbahce-beko-euroleague-sampiyonlugunu-kutluyor-1096570622.html

i̇srail

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

i̇srail, euroleague, maç, maç yayını, tarihi maç, basketbol, türkiye basketbol federasyonu (tbf), avrupa basketbol şampiyonası, basketbol ligi