Fenerbahçe Beko, Euroleague şampiyonluğunu kutluyor

© AA / Hakan Akgün THY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan kutlamaların yapılacağı Göztepe Parkı'na hareket etti. Fenerbahçe Beko taraftarları takımlarını destekledi. ( Hakan Akgün - Anadolu Ajansı )