Fenerbahçe Beko, Euroleague şampiyonluğunu kutluyor

© AA / Muhammed Enes Yıldırım
THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, üstü açık otobüs ile şehir turu attı.
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© AA / Muhammed Enes Yıldırım
THY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, üstü açık otobüs ile şehir turu attı.
© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu Bağdat Caddesi'nde binlerce taraftarla kutladı. Kutlamalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı.
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© AA / Muhammed Enes Yıldırım
Fenerbahçe Beko, EuroLeague şampiyonluğunu Bağdat Caddesi'nde binlerce taraftarla kutladı. Kutlamalar nedeniyle bazı yollar trafiğe kapandı.
© AA / Muhammed Enes YıldırımTHY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, üstü açık otobüs ile şehir turu attı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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© AA / Muhammed Enes Yıldırım
© AA / Muhammed Enes YıldırımTHY Avrupa Ligi’nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, üstü açık otobüs ile şehir turu attı. ( Muhammed Enes Yıldırım - Anadolu Ajansı )
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© AA / Muhammed Enes Yıldırım
© AA / Hakan AkgünTHY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan kutlamaların yapılacağı Göztepe Parkı'na hareket etti. Fenerbahçe Beko taraftarları takımlarını destekledi. ( Hakan Akgün - Anadolu Ajansı )
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© AA / Hakan Akgün
© AA / Hakan AkgünTHY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan kutlamaların yapılacağı Göztepe Parkı'na hareket etti. ( Hakan Akgün - Anadolu Ajansı )
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© AA / Hakan Akgün
© AA / Hakan AkgünTHY Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Beko takımı, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndan kutlamaların yapılacağı Göztepe Parkı'na hareket etti. Fenerbahçe Beko taraftarları takımlarını destekledi. ( Hakan Akgün - Anadolu Ajansı )
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© AA / Hakan Akgün