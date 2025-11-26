https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/rusya-disisleri-avrupa-ukraynadaki-catismanin-bariscil-cozumunu-engellemeye-calisiyor-1101297855.html

Rusya Dışişleri: Avrupa, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümünü engellemeye çalışıyor

Rusya Dışişleri: Avrupa, Ukrayna'daki çatışmanın barışçıl çözümünü engellemeye çalışıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Avrupa medyasını ve politikacılarını, Ukrayna’daki çatışmaya barışçıl çözüm bulma çabalarını engellemeye çalışmakla... 26.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-26T09:46+0300

2025-11-26T09:46+0300

2025-11-26T10:03+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

abd

ukrayna

avrupa birliği

barış planı

çözüm

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/1a/1101297316_0:0:3132:1762_1920x0_80_0_0_0b17de12b282e3a51e44f0acf39f5cad.jpg

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Sputnik’e açıklamasında, ABD’nin hazırladığı çözüm planına Avrupa medyasının ve politikacılarının verdiği tepkiyi değerlendirdi.Bu tepkinin, puan kazanmak veya kitleleri yanlarına çekerek konumunu güçlendirmek ile ilgili olmadığını söyleyen Zaharova, şunu dedi:Şu anda Washington'ın girişimi etrafında bir bilgi gürültüsünün yükseldiğine dikkat çeken Rus diplomat, bunun her zaman Batı'nın bir şeyleri planladığı gibi gitmediği zamanlar olduğunu anımsatarak şunu ekledi:Daha önce Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa’nın Ukrayna krizinin çözümüne katkıda bulunma fırsatından yararlanmadığını dile getirmişti.Rusya’nın, çözüm girişiminde bulunan tek Batı ülkesi olan ABD’nin duruşuna değer verdiğini kaydeden Lavrov, barış planı etrafındaki gürültüyü yönetmeye çalışanların, Başkan Donald Trump'ın çabalarını baltalamak ve planı kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmek istediğini söylemişti.Rus Bakan, Washington’dan Avrupa Birliği ve Ukrayna ile müzakerelerde ara aşama olarak gördükleri plan taslağını beklediklerini de sözlerine eklemişti.Çözüm yönünde ilerlemenin elde edildiği her seferde anlaşmanın bozulduğunu anımsatan Lavrov, Fransa ve Almanya’nın arabuluculuk yapmanın söz konusu olmadığını, bu rolü Belarus ve Türkiye’nin oynayabileceğini vurgulamıştı.ABD’nin barış planı ve Avrupa'nın ‘değişiklikleri’Washington, Ukrayna'daki çatışmayı çözmek için 28 maddelik yeni bir plan hazırlamıştı. Batı medyasının haberine göre plan, özellikle Donbass’ın tümünün Rusya’nın kontrolüne devredilmesini, Kırım, Donetsk ve Lugansk'ın Rus toprakları olarak tanınmasını, Zaporojye ve Herson bölgelerinde cephe hattının büyük kısmında mevcut durumun dondurulmasını, Ukrayna askerlerinin sayısının iki kat azaltılmasını ve Ukrayna topraklarına yabancı asker ve Rusya’ya yönelik uzun menzilli saldırılarda kullanılacak silahların yerleştirilmesinin yasaklanmasını içeriyor.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD’nin çözüm planının metnini aldıklarını, ancak henüz ayrıntılı olarak görüşülmediğini açıklamıştı. Bu belgenin nihai bir çözüm için temel oluşturabileceğini söyleyen Putin, cephedeki durumun, özel askeri harekat hedeflerine ulaşılması açısından genel olarak Rusya'nın lehine olduğunu, ancak Moskova'nın müzakerelere ve barışçıl çözüme açık olduğunu belirtmişti.Avrupa Birliği, ABD ve Ukrayna temsilcileri, 23 Kasım Pazar günü Cenevre’de bir araya gelerek Avrupa ve Ukrayna taraflarının ABD’nin planı için hazırladıkları önerileri görüşmüştü. Batı medyası, önerilen değişikliklerin iki taslağını yayınlamıştı.Taslaklardan birine göre, Ukrayna ordusundaki asker sayısı 800 bin olarak belirlenirken diğerinde hiçbir kısıtlama yer almıyor.Zaporojye Nükleer Güç Santrali’nin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın kontrolü altında faaliyete geçirilmesi, üretilen elektriğin de Rusya ve Ukrayna arasında yarı yarıya paylaşılması öneriler arasında yer alırken İngiliz The Telegraph gazetesinin iddiasına göre, taslaklardan birinde söz konusu santralin tamamen Kiev rejiminin kontrolüne geçmesi talep ediliyor.Bazı kaynaklara göre Avrupa planı, barış zamanında NATO güçlerinin Ukrayna'da konuşlandırılmasının yasaklanmasını içerirken, diğerleri yabancı birliklerin varlığına ilişkin kararın Kiev'de kaldığını savunuyor.Avrupa Birliği'nin önerisinde, çatışmanın mevcut cephe hattında sonlandırılması önerildiği öne sürülürken bu, ABD'nin Ukrayna askerlerinin Donbas'tan çekilmesi gerektiği yönündeki temel madde ile çelişiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bati-medyasi-ukrayna-catismayi-uzatmak-icin-abdnin-baris-planini-degistirmeye-calisiyor-1101294234.html

rusya

abd

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova, abd, ukrayna, avrupa birliği, barış planı, çözüm