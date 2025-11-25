https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/-lavrov-trumpin-ukrayna-plani-rusyaya-resmi-olarak-iletilmedi-1101272177.html

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ve Belarus, Ukrayna'daki çözümde arabulucu olabilir

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ve Belarus, Ukrayna'daki çözümde arabulucu olabilir

Sputnik Türkiye

Rusya'dan kritik açıklama geldi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ve Belarus Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde arabulucu olarak yapıcı bir rol... 25.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-25T13:34+0300

2025-11-25T13:34+0300

2025-11-25T13:40+0300

ukrayna kri̇zi̇

rusya

sergey lavrov

abd

donald trump

ukrayna

barış planı

çözüm

avrupa

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0a/1a/1100490060_0:0:693:389_1920x0_80_0_0_eca4d1c7e801b1af6c318255f915c731.png

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki çatışma için sunduğu çözüm planıyla ilgili son durumu değerlendirdi.Washington'dan, gayri resmi kanallar üzerinden bir plan aldıklarını anlatan Lavrov, "Bize resmi olarak bir plan iletilmedi. Ancak ülke liderimizin de dediği gibi, belirli maddeleri müzakere etmeye hazırız. Çünkü oradaki bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Şimdiye kadar Amerikalı meslektaşlarımızdan, medyada spekülasyonu yapılan versiyonu almadık" ifadesini kullandı.Şu ana kadar Trump'ın 28 maddelik planı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını kaydeden Bakan, ancak diğer versiyonları görmediklerini belirterek, "ABD'den, Avrupa ve Ukrayna ile müzakere ettiği planın ara aşama olarak gösterdiği taslağını bekliyoruz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un diğer açıklamaları:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/ukraynadaki-askeri-hedeflere-kinjal-ile-vuruldu-bir-yerlesim-daha-rus-ordusunun-kontrolune-gecti-1101269698.html

rusya

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, sergey lavrov, abd, donald trump, ukrayna, barış planı, çözüm, avrupa