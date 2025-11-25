https://anlatilaninotesi.com.tr/20251125/-lavrov-trumpin-ukrayna-plani-rusyaya-resmi-olarak-iletilmedi-1101272177.html
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ve Belarus, Ukrayna'daki çözümde arabulucu olabilir
Rusya'dan kritik açıklama geldi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ve Belarus Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde arabulucu olarak yapıcı bir rol...
2025-11-25T13:34+0300
2025-11-25T13:34+0300
2025-11-25T13:40+0300
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki çatışma için sunduğu çözüm planıyla ilgili son durumu değerlendirdi.Washington'dan, gayri resmi kanallar üzerinden bir plan aldıklarını anlatan Lavrov, "Bize resmi olarak bir plan iletilmedi. Ancak ülke liderimizin de dediği gibi, belirli maddeleri müzakere etmeye hazırız. Çünkü oradaki bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Şimdiye kadar Amerikalı meslektaşlarımızdan, medyada spekülasyonu yapılan versiyonu almadık" ifadesini kullandı.Şu ana kadar Trump'ın 28 maddelik planı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını kaydeden Bakan, ancak diğer versiyonları görmediklerini belirterek, "ABD'den, Avrupa ve Ukrayna ile müzakere ettiği planın ara aşama olarak gösterdiği taslağını bekliyoruz" dedi.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un diğer açıklamaları:
13:34 25.11.2025 (güncellendi: 13:40 25.11.2025)
Rusya'dan kritik açıklama geldi. Ülkenin Dışişleri Bakanı Lavrov, "Türkiye ve Belarus Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde arabulucu olarak yapıcı bir rol oynayabilir. İstanbul platformunu reddeden biz değildik, bunu yapan Ukraynalılardı" dedi. Türkiye'nin arabuluculuk konusundaki rolüne dikkat çekti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bugünkü basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Ukrayna'daki çatışma için sunduğu çözüm planıyla ilgili son durumu değerlendirdi.
Washington'dan, gayri resmi kanallar üzerinden bir plan aldıklarını anlatan Lavrov, "Bize resmi olarak bir plan iletilmedi. Ancak ülke liderimizin de dediği gibi, belirli maddeleri müzakere etmeye hazırız. Çünkü oradaki bazı konuların açıklığa kavuşturulması gerekiyor. Şimdiye kadar Amerikalı meslektaşlarımızdan, medyada spekülasyonu yapılan versiyonu almadık" ifadesini kullandı.
Şu ana kadar Trump'ın 28 maddelik planı ile ilgili bilgi sahibi olduklarını kaydeden Bakan, ancak diğer versiyonları görmediklerini belirterek, "ABD'den, Avrupa ve Ukrayna ile müzakere ettiği planın ara aşama olarak gösterdiği taslağını bekliyoruz" dedi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un diğer açıklamaları:
Belarus ve Türkiye, Ukrayna çatışmasında arabuluculuk yapabilir;
️Avrupa, Ukrayna'da Nazizm ve ırkçılığı teşvik ediyor;
️Çözüm sürecinde yer almak isteyen Avrupa'nın eline bir fırsat geçmişti ama bu fırsatı kaçırdı;
️Alaska'da elde edilen anlaşmalar barış planına yansıtılmazsa Rusya'yı tatmin etmeyecek;
️Avrupalı politikacılar, halklarının dikkatini ekonomik çöküşten uzaklaştırmaya çalışıyor;
️Fransa ve Almanya'nın Ukrayna'daki çatışmada arabuluculuk yapması söz konusu olamaz.