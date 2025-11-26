https://anlatilaninotesi.com.tr/20251126/bati-medyasi-ukrayna-catismayi-uzatmak-icin-abdnin-baris-planini-degistirmeye-calisiyor-1101294234.html
Batı medyası: Ukrayna, çatışmayı uzatmak için ABD'nin barış planını değiştirmeye çalışıyor
Batı medyası: Ukrayna, çatışmayı uzatmak için ABD'nin barış planını değiştirmeye çalışıyor
26.11.2025
Alman Die Welt televizyonun Ukrayna muhabiri Christoph Wanner, Kiev rejiminin Rusya'yla çatışmayı uzatmak amacıyla geliştirdiği planı ortaya çıkardı.Wanner, "Bu, (ABD'nin sunduğu) baştaki planın tamamen aşındırılmasından başka bir şey değil ve eğer sonunda Ukraynalıların Donbass'tan ayrılmayacağı ve NATO üyeliğinden vazgeçmeyeceği öğrenilirse, o zaman (Rusya) müzakere sürecinden çekilir ve savaş devam eder" tahmininde bulundu.Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy'in, cephedeki durumun çok vahim olduğunu ve barış anlaşmasında daha fazla gecikmenin daha fazla toprak kaybına yol açacağını anlamadığını söyleyen Alman gazeteci, şunu dedi:Axios portalı dün, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın, ABD'nin hazırladığı çözüm planının ilk halini reddettiğini bildirmişti.Yermak, 25 Kasım Salı günü yaptığı açıklamada, Zelenskiy'in 27 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek Ukrayna'nın çözüm talepleri ile ilgili anlaşmaya varmayı planladığını bildirmişti. Ukraynalı yetkili, Zelenskiy'in ABD lideriyle yüz yüze görüşmede toprak tavizleri konusunu masaya yatırmak istediğini belirtmişti.Politico, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll'ün dün Abu Dabi'de, Rus heyetiyle görüşmede, ABD planının 19 maddelik değiştirilmiş halini sunmayı planladığını ileri sürmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu bilgiyi 'spekülasyon ve söylenti' olarak nitelendirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu konuda hiçbir bilgi almadıklarını açıklamıştı.
09:06 26.11.2025 (güncellendi: 09:07 26.11.2025)
Moskova için açıkça kabul edilemez yeni talepler öne süren Kiev rejiminin, Ukrayna'daki çatışmayı uzatmak amacıyla ABD'nin barış planını aktif olarak değiştirmeye çalıştığı belirtildi.
Alman Die Welt televizyonun Ukrayna muhabiri Christoph Wanner, Kiev rejiminin Rusya’yla çatışmayı uzatmak amacıyla geliştirdiği planı ortaya çıkardı.
Wanner, “Bu, (ABD'nin sunduğu) baştaki planın tamamen aşındırılmasından başka bir şey değil ve eğer sonunda Ukraynalıların Donbass'tan ayrılmayacağı ve NATO üyeliğinden vazgeçmeyeceği öğrenilirse, o zaman (Rusya) müzakere sürecinden çekilir ve savaş devam eder” tahmininde bulundu.
Kiev rejimi lideri Vladimir Zelenskiy’in, cephedeki durumun çok vahim olduğunu ve barış anlaşmasında daha fazla gecikmenin daha fazla toprak kaybına yol açacağını anlamadığını söyleyen Alman gazeteci, şunu dedi:
Cephede durum Vladimir Zelenski için hiç de kolaylaşmıyor. Sıcak noktalar var. <…> Ayrıca Rusya'nın son günlerde giderek daha sık saldırdığı yerler var. Dolayısıyla durum son derece zor.
Axios portalı dün, Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Andrey Yermak'ın, ABD'nin hazırladığı çözüm planının ilk halini reddettiğini bildirmişti.
Yermak, 25 Kasım Salı günü yaptığı açıklamada, Zelenskiy’in 27 Kasım’da ABD Başkanı Donald Trump ile görüşerek Ukrayna’nın çözüm talepleri ile ilgili anlaşmaya varmayı planladığını bildirmişti. Ukraynalı yetkili, Zelenskiy’in ABD lideriyle yüz yüze görüşmede toprak tavizleri konusunu masaya yatırmak istediğini belirtmişti.
Politico, ABD Kara Kuvvetleri Sekreteri Daniel Driscoll’ün dün Abu Dabi’de, Rus heyetiyle görüşmede, ABD planının 19 maddelik değiştirilmiş halini sunmayı planladığını ileri sürmüştü. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bu bilgiyi ‘spekülasyon ve söylenti’ olarak nitelendirmişti. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da bu konuda hiçbir bilgi almadıklarını açıklamıştı.